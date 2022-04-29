Термиты подъедают культурное наследие Узбекистана

22:01 01.05.2022

В Ичан-кале новые объекты термитами не повреждены - Агентство культурного наследия



Агентство культурного наследия заявило, что за последние 10 лет новых поврежденных термитами объектов в Ичан-кале в Хиве выявлено не было (на днях директор Института зоологии сообщил, что термиты повредили деревянные детали 33 памятников). Агентство также указало, что термиты наносят огромный вред жилью и архитектурным памятникам по всему Узбекистану и методы борьбы с ними требуют усовершенствования.



Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия отреагировало на сообщение директора Института зоологии Бахтиера Холматова о повреждении деревянных резных элементов 33 памятников Ичан-калы в Хиве.



Агентство сообщило, что научно-практические работы по охране 58 историко-архитектурных памятников музея-заповедника Ичан-кала от насекомых-вредителей ведутся многие годы совместно Хорезмской академией Мамуна и областным управлением Агентства культурного наследия.



Десять лет назад научные сотрудники специальной лаборатории академии выявили 34 памятника, поврежденных термитами, и с тех мор проводят дезинфекционные мероприятия, чтобы предотвратить угрозу, создаваемую этими вредителями. В частности, в 2019 году дезинфекцию провели в медресе Кутлуг-Мурад-инака и Джума-мечети, которые взяты под постоянный контроль.



В течение 10 лет число объектов, поврежденных термитами, не возросло. Следовательно, постоянная профилактика дает свой результат, отметили в ведомстве.



Работы по охране архитектурных памятников и предотвращению нанесения вреда насекомыми ведутся последовательно. Сама же борьба с термитами началась в Узбекистане в середине XX века. В начале 2000-х был поднят вопрос осуществления комплексных мер против термитов и использования более экологически безопасных препаратов против насекомых-вредителей, напоминает агентство.



Вместе с этим, работа по борьбе с термитами должна совершенствоваться, считает агентство. Республиканский центр по борьбе с термитами Института зоологии и Академия Мамуна проводят опыты по борьбе с термитами в Ичан-кале химическими и биологическими методами.



В странах Центральной Азии встречаются четыре вида термитов. Особенности образа жизни и способность термитов быстро восстанавливать популяцию требуют использования новых методов и подходов к борьбе с ними. Они веками наносят вред жилью и архитектурным памятникам в Узбекистане, уникальным резным деревянным элементам, украшающим памятники культурного наследия, нанося огромный вред, пишет ведомство.



Агентство также сообщило, что создана рабочая группа из специалистов министерств чрезвычайных ситуаций, финансов, сельского хозяйства, культуры, туризма и культурного наследия, Института зоологии и Академии Мамуна для борьбы с термитами и устранения наносимого ими вреда в регионах страны.