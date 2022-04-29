Нашествие саранчи в Вахшской долине (видео)

22:05 01.05.2022

В районе Кушониен на юге Таджикистана саранча повредила сотни гектаров сельхозугодий и пастбищ.



Жители как могут сообща борются с нашествием саранчи. Тракторист Идибек Абдуллоев уже месяц распыляет химикаты в борьбе с огромной армией прожорливых насекомых.



"Они слетаются ранним утром. Мы уничтожаем саранчу, вроде становится их меньше. Мы в местечке Умарказок, до этого здесь была тьма этих вредителей. Еще несколько трактористов работают в других районах. Везде, где может проехать трактор, мы стараемся распылить химикаты", - сказал он.



Зухурбек Шарипов – животновод и сотрудник районного отдела по борьбе с саранчой в Кушониене. "Мы уничтожаем саранчу по заданию властей, но вредители прилетают целыми полчищами из Вахшского района, откладывают яйца и в миг их становится еще больше. Получается, что в Вахшском районе саранчу не уничтожают, не обращают внимания на эту проблему", - сказал он.







Собеседник обеспокоен тем, что саранча уже приблизилась к его сельхозугодиям. По его словам, эти вредители уничтожили десятки гектаров пастбищ и причинили огромный вред сельским жителям.



"Домашний скот обеспечивает нас молоком, мясом и маслом. Когда саранча опустошает пастбища, животные голодают. Эти вредители наносят большой ущерб животноводческой отрасли", - сказал Шарипов.



И прежде саранча уничтожала или повреждала посевы и пастбища в Хатлонской области. В прошлом году полчища насекомых уничтожили урожай овощей. Представители аграрной сферы области говорят, что угроза нашествия саранчи в Вахшском и других районах устранена. Но видео из регионов, распространенные в соцсетях, говорят об обратном.