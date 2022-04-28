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Украинизация Европы, - Элизео Бертолази
00:18 02.05.2022

Украинизация Европы?
Число украинских беженцев в Италии уже превысило 100 тысяч человек
Элизео Бертолази, Милан
28.04.2022

Многие прибыли в Италию вовсе не из зон боевых действий, а приехали к родственникам, давно осевшим здесь. Почти все они в основном выходцы из западных областей Украины. Города назначения - Милан, Рим, Неаполь и Болонья.

Мы столкнулись с новым потоком мигрантов, который до этого ежедневно прибывал на итальянское побережье из Африки. Понятно, что все тяготы этих людей лягут на спину итальянских граждан.

Как ведут себя украинцы в Италии? Гостями они себя явно не чувствуют.

Для них жизнь что в Италии, что на Украине разницы в поведении не меняет. Эти люди живут ментально погруженными в вечный "майдан", так что теперь они распространяют свои лозунги и свою ненависть к русским даже среди итальянцев.

На Украине уже восемь лет, сколько длится конфликт, вся жизнь проходит под знаком насилия и агрессии. Перенесение такой логики на Италию означает отмену основных принципов гражданского сосуществования.

Все чаще итальянские новости сообщают об эпизодах нетерпимости со стороны украинцев, особенно по отношению к русским, проживающим в Италии. Так, в центре Турина напали на русского лавочника: "Если не будешь говорить по-украински, мы тебя распнем".

Коктейль Молотова бросили в подъезд дома русской пары в районе Ливорно.

Однако угрозы направлены не только против россиян, но и против итальянцев, которые так или иначе выражают позицию в поддержку России. Вот что случилось с итальянским режиссером и писательницей Сарой Регинеллой. В городе Сенигаллия во время презентации ее последней книги "Донбасс: война-призрак в сердце Европы", где она рассказывает о своем путешествии по Донбассу, на нее напали тридцать украинцев, которые под крики "Слава Украине!" пытались ее линчевать. Саре повезло, ее спасло своевременное прибытие итальянской полиции. В начале марта во Флоренции на площади Синьории в разгар дня гражданин Чехии Вацлав Писвейц вымазал желтым и синим цветом статую большой исторической ценности в поддержку Украины. Акт чистого вандализма и презрения к итальянской культуре.

В самых главных городах Италии проходят митинги, организованные украинцами. Сразу видно, что они профессиональные демонстранты: украинский флаг на плечах, они кричат, протестуют, оскорбляют, угрожают. Кроме выкрикиваний смертельных угроз в адрес русских, неясно, чего они конкретно хотят от итальянцев. У них есть привычка использовать свой флаг как шаль (не столь уважительное отношение к собственному флагу). Итальянцы не ездят с флагами на плечах ни в Италии, ни на Украине. Никогда не видели, чтобы сирийцы, афганцы, марокканцы, египтяне, бенгальцы... бродили бы с подобными "аксессуарами".

В Сети разошлось видео, на котором перед Миланским собором группа украинских демонстрантов выкрикивает "Русских вон с площади!", они оскорбляли и угрожали русской женщине, которая спокойна гуляла с маленьким сыном (на заднем плане другие украинцы кричали фашистский девиз Бандеры "Слава Украине - героям слава!"). Напомним: на площади в Италии, а не на Украине, украинцы выгнали гражданина России. Извините! На каком основании не у себя на Украине, а в Италии они решают кому можно, а кому нельзя находиться в общественном месте? Просто абсурд! Но им все позволено.

При этом в Италии, как и в других странах Европы, для так называемых украинских "беженцев" предусмотрены ряд субсидий, льгот и привилегий, которые осчастливили бы многих из бедных итальянских пенсионеров или безработных, которые вынуждены побираться, искать еду в мусоре и стоять в очередях за продовольственной помощью.

Воспитание в данном случае означает уважение и, прежде всего, благодарность к принимающей стране, а не, наоборот, создание хаоса и беспорядка. Проблема в том, что, находясь в Италии, они убеждены, что проявлять свою ненависть к русским - это сегодня нормально, будто русофобия должна стать всеобщей.

В этом году, опасаясь провокаций и агрессии со стороны украинских беженцев, российские граждане, проживающие в Италии (большинство из них женщины, вышедшие замуж за итальянцев), приняли решение отменить шествия "Бессмертный полк", уже запланированные в различных городах Италии. Кто будет защищать этих женщин от украинцев?

Сегодня декларировать и проявлять свою русскую идентичность или просто выражать свои симпатии к России становится опасным в Италии, стране, где украинская диаспора, кажется, стала надсмотрщиком над обществом и его обычаями. Судьей, который может решать, что правильно, а что нет.

Дошло до того, что украинский посол в Ватикане Андрей Юраш даже критиковал Папу Бергольо за то, что в шествие "via crucis" (католическая церемония в Страстную пятницу, где вспоминаются этапы боли, которые привели Иисуса Христа к смерти), решил свести вместе девушек -украинку и русскую - которые уже много лет живут в Италии и вместе работают в больнице. Послу Украины вторили депутат Рады Владимир Вятрович который запостил на свою страницу Крестный ход с кощунственным комментарием "Этот папа сломался", а само шествие назвал "дурным флеш-мобом".

Для новой украинской религии этот жест братского примирения представляется святотатством. Верховная рада в своем официальном аккаунте к православной Пасхе вместо "пасхальных яиц" представила "пасхальные гранаты". Такова новая "религия" Киева.

23 апреля в городе Болонья в ходе антифашистской общественной инициативы около двадцати украинцев, некоторые из них называли себя членами "Правого сектора"*, напали на членов "комитета антифашистской Украины", присутствовавших в книжном магазине, где рассказывали о ситуации в Донбассе. Это что-то совершенно неслыханное: украинские нацисты нагло входят, чтобы сорвать мероприятие за освобождение Италии от фашизма.

Словом, украинские националисты или неонацисты, беженцы или бывшие иммигранты, применяют в Италии те же методы террора, к которым они привыкли на Украине, чтобы заглушить любой голос, выступающий против киевского режима.

Их "агрессивная сплоченность", их умение двигаться, соединяться, координироваться и действовать пугает. История учит, что "агрессивная сплоченность" становится непреодолимой силой, когда она пользуется поддержкой правящей власти и когда ее вначале недооценивают. Именно так зарождался фашизм Муссолини.

Каждый вечер на итальянских национальных телеканалах в непрерывных ток-шоу о конфликте на Украине чередуются украинские гости, которые со смесью жертвенности и высокомерия мешают итальянским зрителям своими уроками ненависти к России и русским реально воспринимать действительность.

Но в этом суть: украинцы в Италии могут делать, что хотят, потому что им разрешено, и они знают, что имеют поддержку всех партий, присутствующих в парламенте, и всех официальных СМИ.

Диалог с украинцами становится затруднительным, так как они не способны к какой-либо спокойной самокритики, а, наоборот, они взволнованы, импульсивны, убеждены, что они всегда правы. Их обычное состояние - поведение вечной жертвы, видящей повсюду угрозу со стороны "плохих" русских.

Разумно задаться вопросом, почему украинцы в Европе сегодня могут вести себя подобным образом?

Фактически мы наблюдаем украинизацию Европы, но нельзя забывать, что насильственная украинизация общества является спусковым крючком нацификации, и все это только начало.

Европейские страны безбоязненно легитимизируют украинский нацизм, принимая на себя всевозможные провокации, уже представляющие большую проблему для европейских народов.

В действительности западные "демократические" правительства никогда не имели моральных проблем с нацизмом, наоборот, как и в случае с Украиной, закрывали глаза и делали вид, что ничего не происходит. Точно так же, как это делают сегодня основные западные СМИ: неонацистская чрезвычайная ситуация преуменьшается до маргинального элемента или описывается, как пропагандистское оружие Кремля, чтобы выставить Украину в плохом свете.

Представление о неонацистах "Азова"* как о героях, казалось бы, абсурдно, но благодаря напористой пропаганде поддерживаемых НАТО европейских СМИ, которые позволяют трансформировать и узаконить даже свастику и всю нацистскую символику идейно-политической направленности, вполне допустимо.

Безоговорочное осуждение нацизма на какое-то время на Западе утратило свою актуальность. Самое важное теперь противодействовать противнику (России) и поддержать союзника (постмайдановскую Украину), с извращенной логикой поддержки "врага моего врага".

Однако это не является чем-то новым - была проведена соответствующая подготовка, со временем переписана история и изменен смысл антифашизма. В послевоенной Европе целое поколение выросло на мифе о США "спасителях" Европы от Гитлера, никогда не подчеркивалась решающая роль СССР в уничтожении нацизма и той огромной, 27-миллионной, жертвы, которую советский народ заплатил за это.

Неслучайно в Италии 25 апреля, в "День Освобождения" (от наци-фашизма), в шествиях были выставлены флаги НАТО, США и Евросоюза, а также неизбежные украинские флаги. Никто не упомянул о вкладе советских партизан, наряду с итальянскими партизанами, в борьбу с фашизмом. Ведь весь исторический ужас был в том, что в этом шествии было много украинцев, которые, подняв украинский флаг, кричали "Слава Украине!" в то время, наоборот, настоящие итальянские коммунисты отвечали "Вон НАТО! Вон фашисты!" (из шествия). Парадокс в том, что внуки Бандеры шествуют в манифестации за освобождение от фашизма.

При всей этой серии исторических "забывчивостей", понятие "абсолютное зло", которое исторически всегда отождествлялось с нацизмом, ослабело до такой степени, что стало своего рода ярлыком, приписываемым "врагу".

В этом процессе, который длился десятилетиями, на роль "нового Гитлера" или "очередного Гитлера" были назначены Милошевич, Каддафи, Саддам Хусейн, Асад… вплоть до президента Путина в последние недели. В то же время никогда всерьез не рассматривались настоящие нацисты, те, кто поднимает свои свастики и декларирует свою этническую ненависть к другим народам и социальным группам.

Признание нацистского характера киевского режима означает в то же время признание нацификации Европы, что объясняет нарастание тоталитарных тенденций среди европейских правительств, поставивших в острый кризис их так называемые демократические политические системы, которые в действительности все больше основываются на плутократиях, готовых на все, лишь бы не потерять власть.

Но, возможно, именно поэтому украинцы, несмотря на их агрессивное поведение, сегодня так приветствуются и поддерживаются властью. В Европе кризис будет ужасным из-за санкций против России, на горизонте уже есть продовольственное и энергетическое нормирование, и если в будущем понадобятся "рабочие силы", чтобы держать в страхе предсказуемые народные восстания и наводить террор, может быть, это уже формируется.

Нынешняя ситуация - бомба замедленного действия.

Эта угроза должна быть остановлена, пока не стало слишком поздно. Антифашизм обязательно должен вернуться к прагматической позиции, способной мобилизовать демократические и антифашистские силы для мира и свободы.

Источник - stoletie.ru
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