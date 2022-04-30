"Ждем победы Украины": Казахстан открыл личико, - Сергей Синченко

00:47 02.05.2022

СЕРГЕЙ СИНЧЕНКО



"ЖДЕМ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ": КАЗАХСТАН ОТКРЫЛ ЛИЧИКО



Нынешняя ситуация очень напоминает положение, которое было в середине ХХ века, но "якобы друзья" уже не "за бугром", а вот тут прям, на наших границах. Более того, это потомки тех, кто в Великую Отечественную бок о бок с нашими дедами и прадедами бились за нашу общую Родину. Что произошло в черепных коробках у этих людей за прошедшие десятилетия?



Якобы друзья



У Игоря Растеряева есть замечательная песня "Русская дорога" о Великой Отечественной войне, где, в частности, есть слова:



А наши якобы друзья засели за бугром,

И смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз,

И только русские дороги полностью за нас!



Еще не так давно уже бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев благодарил Россию за дарованную этой территории государственность.



У нас никогда в нашей истории не было государственности казахов,



– вещал бывший лидер Казахстана. Благодаря СССР, а затем России, у Казахстана появились границы, бывшие русские земли подарены кочевым казахам. Мол, хорош по степям болтаться, вот вам земля – живите. Русским, проживавшим на этих землях, тогда не могло и в голову прийти, что они окажутся чужими на своей земле, и не просто чужими, а чуть ли не захватчиками.



Последние месяцы в Сеть часто попадают ролики, где так называемые языковые патрули заставляют, как правило, русских пожилых женщин извиняться перед казахами за незнание казахского языка. Еще большее обострение казахской "свидомости" произошло после начала спецоперации на Украине. Ситуация стала настолько массовой, что нынешний президент Казахстана был вынужден сделать успокаивающее нашу страну заявление:



"Языковые патрули", распространившиеся в Казахстане за последние годы, являются провокацией, организованной спецслужбами,



– цитирует слова Касым-Жомарта Токаева агентство Sputnik.



Вот так. И все на этом. Но… как-то неконкретно для президента. Чьих спецслужб? Ваших, казахских, г-н Токаев? Или западных? Если второе, то, может, вам стоит объяснить, куда смотрят ваши спецслужбы, что они позволили так разгуляться западным? Если ваши не могут – пустите наши. Как показал январь, мы умеем наводить порядок на бывших русских землях. Казахи, правда, оказались разумней украинцев и быстро пришли в себя, а в Малороссии сейчас нашим приходится не только наводить порядок, но еще и дурачкам в шароварах жизни сохранять.



Так что надо бы прояснить, кого имел в виду президент Казахстана. И вот тоже вопрос – празднование Дня Победы тоже провокативненько отменили спецслужбы?



Но этот "плач Касым-Жомарта" больше похож на колыбельную для русской власти. Именно при Токаеве продолжает отбывать срок в казахской тюрьме Ермек Тайчибеков, считающий, что у Казахстана нет будущего без России. Зато разгуливают на свободе националисты вроде Армана Шураева, который записал видеообращение, где, в частности, заявил по поводу отмены 9 Мая:



Что касается того, что мы не празднуем День Победы и отменили парад, могу сказать, что мы все казахи, 100 процентов, ждем победы Украины над Россией. И этот день победы мы будем отмечать.



Вот такие праздники у современного Казахстана.



Победить, не вставая с дивана



Выступление Шураева с лицом, покрытым легким флером олигофрении, было бы забавным, если бы такие Шураевы не заполонили в большом количестве интернет-пространство, где считают необходимым высказать свое уникальное мнение практически везде, где есть возможность комментирования. Причем если на Украине работают под наблюдением западных спецслужб ЦИСПО (центры информационно-психологических операций), то в Казахстане идиотов своих хватает на безвозмездной основе.



Буквально на днях обратил на себя внимание ролик из Израиля под названием "Беженцы из Украины в Израиле. Я в шоке", где очень миролюбивым тоном какой-то еврей рассказывает, как он "счастлив" видеть на израильской земле полчища пьяных укров, кричащих дурным голосом, что им всем "слава". Ролик, еще раз, очень миролюбивый, и еврей культурно и вежливо просит "беженцев" быть скромнее. Хотя уже всем принимающим становится ясно, что это такие же "беженцы", как и "сироты" из "12 стульев", столовавшиеся при доме престарелых.



Возмущенного еврея поддержали как соотечественники, так и единоверцы из другого полушария. Вот пара на самом деле первых попавшихся комментариев.



Некий Ден Вендиг пишет:



Полностью поддерживаю. Сам часто замечаю в Бат-Яме пьющих и кричащих украинцев. Последний раз это происходило на детской площадке. Размахивая флагом, еле стоят на ногах и кричат матерные слова. В общем, полная мерзость.



И скажу, что это не подростки!



Да, не все такие, но...



А вот Софи из Лос-Анджелеса написала довольно объемный комментарий, который приведем с сокращениями:



К нам в Лос-Анджелес также приехали женщины-беженки с Украины, переходили границу через Мексику. Им помогли с жильем, потом привели их в Медицинский центр обслуживания, чтобы узнать, можно ли им помочь получить медицинскую страховку. Но по закону США, им только можно работать временно, но не полагается медицинская страховка. Так одна из этих женщин, сначала так же повысив голос, ответила ей, что это вдруг она с ней разговаривает на русском, а не на украинском? И так как она беженка, ей полагаются все льготы, как новому гражданину Америки. Мало того, еще эта же женщина оскорбила весь персонал, который находился в это время, и назвала их "антисемитами и жидами". И это не единственный случай, где они себя показали в таком свете. Нам реально было жаль всех беженцев, пока мы лично не столкнулись с такими людьми.



Там еще много такого из самых разных стран, которые принимают этих "новых граждан Америки" у себя. И только комментаторы из Казахстана выражают всестороннюю поддержку украинским братьям по разуму, пишут "слава Украине!" и еще что-то на своем родном наречии. Я ради интереса написал одному такому "Слава Украине в составе России!", просто чтобы проверить, что это не бот. Проклятия в адрес русских приводить не буду.



Что с того?



Необходимо отдавать отчет, что ситуация с Казахстаном ничем не лучше, чем на Украине. Заверения Токаева про провокации каких-то там служб больше напоминают пересказ его, Токаева, тревожного сна. Мы должны смотреть на опасность с открытыми глазами и, пока не прибегая к спецоперации в Казахстане, ликвидировать опасность для русских, проживающих там, и обезопасить нашу страну и русских, проживающих здесь. И начать можно с посадки Армана Шураева и освобождения Ермека Тайчибекова. Тогда можно будет начать верить словам президента Казахстана.



Мы понимаем, что Восток – дело тонкое. Но русскому медведю сейчас уже не до тонкостей. Надоело.