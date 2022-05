Каскадные эффекты кибервойны, - Л.Савин

00:49 02.05.2022 КАСКАДНЫЕ ЭФФЕКТЫ КИБЕРВОЙНЫ



Леонид Савин



Запад проводит многоуровневые операции против России со ставкой на долгосрочное воздействие.



В данной публикации мы коснемся текущих аспектов кибервойны, которые ведут США и страны НАТО против России. Безусловно, само понятие "кибер" нужно понимать в традиционном, платоновском значении, где "кибернет" – это правитель. Следовательно, даже применение современных коммуникационных технологий – это вопрос доминирования и управления.



10 марта 2022 года в США прошла очередная юридическая конференция Киберкомандования США, где обсуждался ряд правовых аспектов и проблем национальной безопасности.



С учетом того, что операция России на Украине к этому времени уже шла, глава Киберкомандования генерал Накасоне не мог не упомянуть этого, отметив, что "Киберкомандование следит за цифровым фронтом российских действий на Украине... Российско-украинский конфликт повышает вероятность российских операций в киберпространстве, нацеленных на интересы США и союзников... Ситуация на Украине активизировала наши альянсы и усилила аппетит к совместным операциям среди наших международных партнеров в киберпространстве". Это открытое признание о работе элитной структуры Пентагона против России. Кажется, уже с первых дней в Вашингтоне сделали определенные выводы.



Генерал-лейтенант Чарльз Мур, который является заместителем Накасоне, объяснил, что сочетание информационных операций с кибер-мерами может дать США стратегическое преимущество перед противниками в будущем. "Без сомнения, мы узнали, что операции по кибератакам в сочетании – в большей степени в рамках общевойскового подхода – с тем, что мы традиционно называем информационными операциями, являются чрезвычайно мощным инструментом". Он сказал, что США должны принять "стратегию, направленную на воздействие на восприятие противников".



Это уже уровень информационно-психологической, когнитивной или ментальной войны.



Между тем, Мур сказал, что у командования есть разрешения, необходимые для проведения ежедневных операций, направленных на постоянное взаимодействие с противниками в киберпространстве, чтобы раскрывать их кибер-меры и вынуждать делать затраты. "Мы показываем, что можем действовать в этом пространстве ниже уровня применения силы – ниже того, что мы могли бы считать вооруженным конфликтом, – и лучше защищаться без эскалации", – сказал он.



Говоря другим языком – это та самая гибридная война, о которой в последние годы любят вспоминать эксперты НАТО, поскольку одной из ее характеристик является уровень ниже порога традиционного вооруженного конфликта.



Что касается практических вопросов, здесь нужно обратить внимание на киберучения НАТО Locked Shields, которые проходили с 19 по 22 апреля на базе Таллинского центра по кибербезопасности.



Согласно официальным данным, эти ежегодные учения по сетевой защите в режиме реального времени предоставляют участникам уникальную возможность попрактиковаться в защите национальных гражданских и военных ИТ-систем и критически важной инфраструктуры. Они проводятся в условиях сильного давления, когда на команды идут серии изощренных кибератак. Учения дают возможность попрактиковаться в сотрудничестве в кризисной ситуации как между гражданскими, так и военными подразделениями, а также государственным и частным секторами, поскольку в случае крупномасштабной кибератаки эти лица, принимающие тактические и стратегические решения, должны работать сообща.



По сценарию этого года, вымышленная островная страна Берилия переживает ухудшение ситуации в области безопасности. Ряд враждебных событий совпал с скоординированными кибератаками на основные военные и гражданские ИТ-системы.



В дополнение к защите многочисленных киберфизических систем, участвующие команды практикуют принятие тактических и стратегических решений, сотрудничество и субординацию в кризисной ситуации, когда им также приходится решать судебные и юридические вопросы и реагировать на вызовы информационных операций.



Сходство с Украиной очевидно.



В этом году более 2000 участников из 32 стран отрабатывали эти действия. В учениях было задействовано около 5500 виртуализированных систем, которые подверглись более чем 8000 атакам. В дополнение к обеспечению безопасности сложных ИТ-систем, участвующие команды также должны эффективно сообщать об инцидентах и решать задачи судебной экспертизы, юриспруденции, операций со средствами массовой информации и ведения информационной войны.



Учения были организованы НАТО в сотрудничестве с Siemens; TalTech; Arctic Security; CR14. Центр также признает уникальные элементы, добавленные в Locked Shields 2022 Корпорацией Майкрософт, Центром обмена информацией и анализа финансовых услуг (FS ISAC), SpaceIT, Fortinet.



Таким образом мы видим, что крупная западная промышленность открыто помогает НАТО в ведении кибервойны.



Добавим, что многие западные эксперты по кибербезопасности и украинские официальные лица постоянно упоминали, что Россия дополнит свою операцию мощной кибератакой, нацеленной на критическую инфраструктуру.



В целом, специализированные на военной теме издания в США постоянно распространяют информацию о возможных новых кибератаках со стороны России на критическую инфраструктуру США и других западных стран.



Кстати, накануне учений Таллинский центр выпустил очередную коллективную монографию по теме кибербезопасности, посвященную атрибуциям кибератак. В ней Россия обвинялась во вмешательствах в выборы в США и организации кибератак c помощью программы SolarWinds в 2020 году.



А 7 апреля в штаб квартире НАТО была запущена новая инициатива, направленная на развитие критических и перспективных технологий – Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic – DIANA.



Предполагается, что DIANA объединит оборонный персонал с лучшими и самыми яркими стартапами Альянса, научными исследователями и технологическими компаниями для решения важнейших задач в области обороны и безопасности. Новаторы, участвующие в программах DIANA, получат доступ к сети из десятков ускорительных площадок и испытательных центров в более чем 20 странах-союзниках. Лидеры НАТО договорились, что у DIANA будет региональное отделение в Европе и Северной Америке. Европейский региональный офис DIANA был выбран в результате совместной заявки Эстонии и Соединенного Королевства, и Канада активно рассматривает возможность размещения североамериканского регионального офиса.



DIANA сосредоточится на глубоких и прорывных технологиях, которые НАТО определило в качестве приоритетных, включая: искусственный интеллект, обработку больших данных, квантовые технологии, автономность, биотехнологии, новые материалы и космос.



Союзники также договорились о создании многонационального инновационного фонда НАТО. Это первый в мире мульти-суверенный венчурный фонд. Он инвестирует 1 миллиард евро в стартапы на ранних стадиях и другие фонды глубоких технологий, соответствующие его стратегическим целям.



Если взглянуть на карту центров этой инициативы, то они сконцентрированы в Восточной Европе, то есть поближе к границам Украины и России/Беларуси. Такая локация явно подбиралась с определенным умыслом.



Если рассматривать иные практические аспекты ведения войны против России, весьма важным представляется журналистское расследование, посвященное шпионской программе компании Zignal Labs, с помощью которого США отслеживали перемещение российских войск еще до начала операции на Украине и идентифицировали военнослужащих.



Очевидно, что эти данные передавались украинской стороне.



Цифровизация Пентагона также идет ускоренными темпами. 25 апреля один из руководителей компании Lyft Крейг Мартелл был назначен на должность главы по цифровой трансформации и искусственному интеллекту Пентагона.



Мартелл также занимался машинным обучением в Dropbox и LinkedIn. Известно, что его замом будет Маргарет Палмьери, глава отдела цифровой войны ВМС США.



Сейчас для анализа боевых действий на Украине американские военные применяют искусственный интеллект, который позволяет быстрее обрабатывать большие объемы данных и моделировать различные сценарии. Вероятно, в США хотят вывести какую-то общую формулу, с помощью которой станет возможно просчитать уязвимости России и использовать их в дальнейшем.



Кроме того, судя по сайту Госдепартамента США, сейчас это ведомство занимается направленной антироссийской деятельностью, что не может не настораживать. Если спуститься на сайте вниз, там можно увидеть публикации, посвященные России исключительно в негативном освещении. В апреле было размещено три статьи, хотя темы 2017, 2018 и 2020 гг. Явно, что это встроено в общую дезинформационную кампанию против России. При этом сам этот сайт ShareAmerica, как указан, сделан, чтобы освещать жизнь и события в США.



Сложив все это в один паззл и добавив круглосуточный поток сфабрикованных фейков и инсценировок в политических целях, мы получим довольно серьезный вывод, с которым необходимо считаться, и на который нужно дать соответствующий ответ. Источник - katehon.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651441740





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 20 апреля 2022 года №876

- Сенаторы приняли Законы о биологической безопасности

- Ералы Тугжанов: Правительство намерено до 2025 года поднять долю заработной платы в ВВП с 31% до 38,5%

- Пришло время новых людей

- Кадровые перестановки

- О ситуации на финансовом рынке в марте 2022 года

- "AMANAT" – опора Президента в строительстве "Жаңа Қазақстан"

- Вооруженные силы Казахстана готовятся к проведению учений с государствами – членами ОДКБ

- Обсуждены вопросы увеличения и открытия авиарейсов между Казахстаном и странами Европейского союза