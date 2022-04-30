Громкий хохот газа, судьба транзитных государств и "человек послушный", - И.Нагаев

00:53 02.05.2022 Громкий хохот газа, судьба транзитных государств и "человек послушный"

хроники смуты: апрель 2022 года



Игорь Нагаев



Москва как примета. Горит Москва - привет Европе



13 апреля 2022 года загорелся и затонул российский крейсер "Москва", названный в честь нашей столицы. Я бы не рекомендовал отъявленным русофобам радоваться по этому поводу, скорее, наоборот. Объясняю почему. В 1382 году Москву взял приступом и сжег хан Золотой Орды Тохтамыш. Через несколько лет Золотая орда была уничтожена великим Тамерланом, а Москва начала прирастать территориями и мощью и превратилась в Русское Царство. В 1612 году, когда народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским выбивало из Москвы поляков и предателей бояр, то, разумеется, город тоже горел под звуки стрельбы и сверкание сабель. В результате русское Царство увеличилось в размерах и превратилось в Российскую Империю. В 1812 году Москва, в которую вошла Великая армия Наполеона, горела опять.



В результате через два года русская армия была в Париже, а Российская Империя опять стала прирастать территориями.



В 1941 году Москва подверглась массированным немецким бомбардировкам, но не сгорела и уцелела, горели в основном окраины, в том числе в районе Белорусского вокзала. В результате наша армия дошла в 1945 году до Берлина, и Советский Союз прирос новыми территориями, в том числе частью Восточной Пруссии, ныне Калининградской областью. Поэтому после гибели крейсера "Москва" те на Западе, кто поумнее, уже напряглись в ожидании последствий.



Как кровь обращается в деньги



Если кто-то думает, что Запад поставляет оружие и боеприпасы Украине затем, чтобы она победила Россию, то этот человек глубоко ошибается. Оружие, в первую очередь, во все времена поставляют для того, чтобы заработать, а в данном случае еще и сэкономить на утилизации старого оружия и боеприпасов с истекшими сроками хранения. Следует напомнить, что в тот момент, когда одной рукой правительство США поставляло Советскому Союзу по ленд-лизу оружие, танки, самолеты, катера, автомобили и материалы, необходимые советской промышленности, то другой рукой поставляли нацистской Германии двигатели для бомбардировщиков Юнкерс и топливо для самолетов и подводных лодок, а немецкий завод "Опель", производивший военную технику, принадлежал и финансировался "Дженерал Моторс". Иначе говоря, платили американцам как СССР, так и Германия. И никаких угрызений совести по факту поставок нацистам, с которыми американцы воевали, не было.



Во время Холодной войны США и СССР наклепали огромное количество оружия, все склады боеприпасов были забиты под завязку. И после окончания Холодной войны стороны много лет продавали все это по миру. При Обаме на Израиль стали лететь американские мины, т.к. советские боеприпасы у арабов закончились. Отправляя старые боеприпасы ВПК начинает получать заказы для восполнения складов и на этом зарабатывать. Однако быстро восполнить не может, т.к. за минувшие тридцать лет мира большое количество военных производственных мощностей было ликвидировано. Иначе говоря, сами европейские армии, входящие в НАТО не готовы к самостоятельным боевым действиям в ближайшие лет пять. Даже американцы поставили на Украину 30 процентов своих собственных ПЗРК "Стингер", и быстро восполнить их не в состоянии. Кстати, генералы из Пентагона уже задались вопросом, как реально Украина использовала эти ракеты, ибо есть большие подозрения, что до войск они не дошли, а были перепроданы в третьи страны. Говорят, что часть этих "Стингеров" уже всплыли в руках палестинцев и курдов. Если же к этим сотням исчезнувших "Стингеров" добавить сотни "Стингеров", оставленных в Афганистане, то никакого светлого будущего у международных авиаперевозок нет. В любом месте мира, в любое время могут быть сбиты неизвестными террористами десятки гражданских бортов. И что теперь делать со всем этим счастьем? Доставшиеся российской армии боеприпасы на складе под Харьковом у Балаклеи забиты большим количеством довольно старых боеприпасов, однако и такие годились для нужд ВСУ. В настоящий момент есть еще нетронутые самые крупные склады боеприпасов в Европе - в Приднестровье: и я не удивлюсь, если за ними придут ВСУ. Однако на этих складах, наравне с современными боеприпасами, хранятся снаряды еще времен Первой Мировой войны, и никто не знает, как их оттуда вывезти и утилизировать. Поэтому эти склады могут взорваться от любой шалости неосторожных людей. Последствия даже представить страшно, как минимум, землетрясение.



Екатерина Великая и судьба транзитных государств



Поставки западного оружия обязательно сопровождаются инструкторами, которые должны научить воинов ВСУ пользоваться этими ракетами , самоходками, орудиями, либо же сами сесть за руль БТР или САУ, т.е речь идет о том, что НАТО из-за этих поставок неизбежно втягивается в боевые действия. ОТ таких событий до превентивного ядерного удара по Европе меньше, чем полшага. Но самую большую опасность представляют непредсказуемые действия Польши. Разумеется, Польша хочет вернуть в свой состав утраченные ранее территории западной Украины, но при этом ищет повод, чтобы найти оправдание вводу войск на Украину. Судя по развитию событий вокруг российской СВО на Украине, уже понятно, что очертания ряда государств вскоре изменятся. И Польша этого жаждет сильнее многих. Лучше всего изобразить свои войска миротворческим контингентом. Но Украина об этом Польшу явно не просит. Пока Польша развернула две войсковые группировки, одну на границе с Украиной, другую на границе с Калининградской областью России. Главная надежда, которая позволяет Польше нависать над Калининградом в том, что они считают, что Россия не ударит ядерным оружием по сопредельным государствам, т.к. последствия ядерного удара найдут и российскую территорию. Главный вопрос для россиян в том - эта группировка готовится к удару по Калининградской области, либо же находится просто для сдерживания российских войск, если те воспрепятствуют отъему Польшей территорий Западной Украины. Кроме того, много военных из Польши прошли боевые действия за минувшие 8 лет на Донбассе либо в составе польской ЧВК Отаго как наемники, либо в качестве действующих военнослужащих, командированных как инструкторы. Судя по последним данным, поляки на Украине потеряли в общей сложности около 2000 человек, а эти потери надо каким-то образом легализовать, иначе внутрипольская политическая ситуация взорвется. По этой причине польские силовики обстреляли белорусский пункт пропуска "Песчатка", о чем 11 апреля заявили в Пограничном комитете Беларуси. Т.е. поляки ищут войны для:



1) легализации потерь,



2) раздела Украины в свою пользу.



Как и в минувшие века польский вопрос опять способен столкнуть лбами всех соседей. В XVIII веке из-за бардака вырывавшегося из Польши регулярно нарушались торговые потоки между Российской Империей и Европой, все закончилось тремя разделами Польши между Россией, Пруссией и Австрией в 1772 г., 1793г. и в 1795 г., после чего Речь Посполитая (т.е. Польша) прекратила свое существование.



Вообще транзитные государства всегда заканчивают плохо, когда начинают жадничать и мешать транзиту грузов других стран. Так, в 965 году Великий князь киевский Святослав Игоревич уничтожил Хазарский каганат именно по этой причине. Чуть позже в 1169 году войска нескольких княжеств во главе с Андреем Боголюбским взяли штурмом и усмирили уже Киев и тоже по причине жадности и беспредела Киева, из-за чего остановилась торговля по пути из варяг в греки. Во второй половине XIV века примерно с 1376 по 1405 год Тамерлан расчищает от проблем, препятствующих торговле, южную часть Великого шелкового пути, и уничтожает Золотую Орду, которая претендовала на изменение потоков в свою пользу. И таких примеров масса. Польша просто очень недавний и яркий пример того, что транзитное государство не должно пытаться командовать странами, которые платят ей за транзит. К сожалению, современная Украина пошла по пути пройденному Польшей два с лишним века назад. Последние 300 лет основные потоки торговли между русскими и европейцами- это потоки между Россией и Германией (под разными названиями). Неверное позиционирование современными киевскими властями своей роли в этой торговле привели к тому, к чему привели. НАТО уже сконцентрировала около границ России и Украины достаточно серьезную группировку, но она может войти в бой против России, только если что-то устроит Польша или случится суперпровокация с ядерным оружием или чем-то подобным, например аварией на Запорожской АЭС, которую вызовет удар беспилотников ВСУ, пару таких аппаратов на днях уже сбили на подлете к АЭС системы ПВО российской армии.



Пока же Европа, за исключением Польши, воевать за Украину не готова, готова только поставлять оружие в разумных пределах и воевать с Россией руками украинцев и до последнего украинского солдата. Иначе говоря, натовцам и повоевать хочется, да Путин не велит. Более того, несмотря на желание Швеции и Финляндии вступить в блок НАТО, инстинкт самосохранения, скорее всего, в ближайшее время разрушит этот блок. Ибо лучше торговать, чем воевать. Князь Александр Безбородко, который большую часть царствования российской императрицы Екатерины II руководил внешней политикой России, уже находясь в отставке, как-то сказал: "При нас ни одна пушка в Европе без нашего позволения выпалить не смела!". Все к тому возвращается и совершенно точно вернется.



Неведома зверушка и челобитная ООН



Весь мир гадает и мучается вопросом о том, что за неведомая зверушка прячется в бункерах заводом "Азовсталь", да еще под охраной националистического бательона "Азов". Но зверушка эта настолько всем нужная и редкая, что из-за нее к Путину уже приезжали с ультиматумом в одной рукой и с челобитной в другой руке, и президенты, и канцлеры, и даже генеральный секретарь ООН Гутерриш. Только Папы Римского и вождей из "Гринписа" еще не было. Так, наверное, только потому, что они зоопарков не держат. Раньше пленных рыцарей могли менять на мыло, селитру, лошадей, а тут цельная неведома зверюшка. Ее-то на что менять? Туалетную бумагу не предлагать, своей хватает, как и мыла с селитрой.



Запад на большой дороге - кистень в руке и за спиной



География и климат - это действительна судьба. Запад и Восток не могут быть едиными и жить в вечном мире именно по вышеуказанным причинам. Запад всегда отличался более теплым климатом и плодородными почвами, а Восток - более суровым климатом, но имел больше ресурсов, необходимых для жизни и развития. Запад большей частью можно назвать морскими державами и население стремится жить на морских побережьях, в то время как Восток - более сухопутный, континентальный, хотя вот народы юго-восточной Азии тоже живут вокруг морей. Морские государства более континентальных ориентированы на торговлю, которой не нужны границы, т.е курс на глобализацию всегда устраивал Запад больше, чем Восток.



Запад всегда шел на Восток для расширения рынков сбыта товаров и за ресурсами Востока. Крестовые религиозные походы тоже больше были направлены на захват и грабеж Востока, но никак не ради следования духу Христа. Четвертый поход, как известно, закончился падением Константинополя, наверное, самого богатого в тот момент города мира, и полным его разграблением. Когда Восток сопротивлялся Западу, то Запад начинал искать новые территория для грабежа. Бросок Запада на Североамериканский континент тоже был под именем Бога, но также был лишь прикрытием занятия территорий, отобранных у коренных народов, и уничтожением этих народов. Некоторые современные американские исследователи говорят, что было уничтожено около 100 миллионов индейцев. Ну а сколько было вывезено с нашей территории богатств армией Наполеона, войсками Антанты, японцами , белочехами по результатам Первой Мировой и гражданской войны, а также немецко-фашистскими войсками во время Второй Мировой войны, подсчету не поддается ввиду огромных размеров вывезенного, т.е. украденного - от золота и до чернозема.



При этом всех оккупантов, пришедших на нашу территорию, Россия допускала в глубину своей территории, пережевывала там, а потом выплевывала далеко назад, потому что за нашей армией всегда стояла мощная ресурсная и производственная база. Премьер-министр Великобритании Д. Ллойд-Джордж, выступая в палате общин 19 апреля 1919 г., ссылаясь на опыт истории, говорил: "Россия - это страна, в которую легко вторгнуться, но которую очень трудно завоевать. Она никогда не была покорена чужеземными захватчиками, хотя много раз подвергалась иностранному вторжению. Это страна, в которую легко войти, но из которой очень трудно выбраться".



Однако были периоды предательства и разрухи, когда наша страна была вынуждена чтобы не помереть с голоду отдавать через концессии или иным путем за бесценок нужные самим ресурсы. Последний такой период – девяностые, время младореформаторов и семибанкирщины.



Расцвет Запада всегда наступал благодаря войнам, которые он выигрывал у Востока. Если посмотреть на ВВП основных держав мира, то выяснится, что наибольший рост ВВП начинался в период подготовки к войнам, а у победителей по результатам войны.



Как видим из этой замечательной таблицы, если где–то прибыло, значит, где-то убыло. Если Китай и Индия в начале ХIХ века были фабриками мира того времени, то в начале ХХ века за счет разорения Индии и особенно Китая, разгромленного и униженного в результате опиумных войн и оккупации, точнее, за счет выкачивания задешево всех возможных ресурсов из Китая и Индии, резко обогатился Запад.



По итогу главным выгодоприобретателем от двух мировых войн явились США, поэтому под золото, свезенное на хранение подальше от войны США сделали доллар мировой резервной валютой, и теперь главным экспортным товаром США являются не автомобили или айфоны, а сам доллар.



Исчезновение СССР и социалистической системы привело к резкому падению стоимости ресурсов, которые Запад стал выкачивать с Востока. Некоторые экономисты оценивают эффект от развала ССР и выкачивания из него по дешевке ресурсов минимум в 8 триллионов долларов. Поэтому жители Запада стали жить лучше, у них появились т.н. лишние деньги, которые можно стало тратить на туризм, что подтверждается двумя нижеследующими таблицами.



Совершенно точно, что на туризм люди тратят не последние деньги. Если нет денег на еду и ЖКХ, то никто никуда не ездит, кроме как на заработки. Поэтому рост авиаперевозок, а значит и строительства новых самолетов, отелей, круизных лайнеров и туристической инфраструктуры, совпадает со временем переваривания Западом добычи, полученной за счет Востока. В 2018 году доля туризма и связанных с ним услуг в составе ВВП многих европейских стран составляла 20-45% ВВП. В принципе, халява закончилась уже в 2008 году, о чем ясно просигналил американский кризис, но за счет вливания ничем не обеспеченных денег, чувство сытости удалось продлить. Но ненадолго, зверь опять хочет есть, уже перед ковидным 2020 годом стало ясно, что добровольно никто в пасть больше не полезет, вокруг выросли такие же зубастые и злые, в том числе Китай, Индия, Бразилия, Россия, Индонезия, Пакистан и Иран.



Когда умирал величайший комик ХХ века Чарли Чаплин, то ему и в голову не могло прийти, что конкуренцию клоунам составят политики, особенно европейские. Весь апрель-месяц они продолжали накладывать на Россию новые очередные санкции по принципу "Обмани себя сам". С упорством любителей садо-мазо они создают своим бизнесменам сложности в торговле с Россией, а те героически должны придумывать, как их преодолеть. Крайними становятся граждане. Так, в Италии уже собираются штрафовать, если ты у себя в доме установишь зимой температуру обогрева выше плюс 19 градусов, а в жару поставишь температуру охлаждения на кондиционере ниже плюс 25 градусов. Немцев с англичанами учат, как жить в холоде, экономить бензин и отопление, пересаживаться на велосипеды, спать в свитерах, мыться раз в несколько недель. Судовладельцев учат, как экономить дефицитное судовое топливо, т.е. как жить в условиях дефицита тепла, электроэнергии, топлива, минеральных удобрений и ряда продуктов и кормов.



Тем временем теперь европейцы закупают вместо российской нефти так называемую латвийскую смесь, в которой российской нефти всего 49%. Похоже, что в Латвии нашли огромное месторождение нефти на месте закрытой фабрики по производству рыбных консервов, либо просто сделали в соседней мастерской нужные штампики и печати. После известия о явлении латвийской нефтяной смеси арабские шейхи впали в депрессию и перестали ездить на соколиную охоту, и теперь мечтают начать производство шпрот, потому как тогда точно найдут новые огромные месторождения нефти и газа у себя, примета верная вначале шпроты- потом нефть.



Воспитание рублем или громкий хохот газа



Сама же российская нефть теперь уплывает на танкерах в неизвестном, нет, как там в Ширли-Мырли: "в совершенно неизвестном направлении",- говорят в Индию, но на самом деле большей частью по старым покупателям, но под другим флагом. При этом выросли заработки у посредника- трейдера за риск, а эти лишние расходы покупатель нефти переложит на конечного потребителя. Т.е. жизнь станет только дорожать. Отказаться от русской нефти и русского газа, русских минеральных удобрений, никеля, титана и пр. у Европы пока никак не получается. И платежи рублями за газ уже пошли, как и начинаются потихоньку платежи рублями и за нефть. И это только начало. Польше и Болгарии, которые отказались платить рублями отключили газ, о чем вежливо заранее предупредили в письменном виде. Игра с Европой в поддавки закончилась. Кроме того, Россия начала торговать с Китаем через юань, т.е. началась новая эра, в которой доллар станет просто одной из валют, а не резервной, как сейчас.



Человек Послушный. Прощай, капитализм, вперед к диктатуре финансистов!



Европа бесится от бессилия и злобы, желая продлить свою сытную жизнь за чужой счет, а именно за счет России. Рецепты все чуднее и чуднее. Премьер-министр Италии Драги предложил покупать энергоносители у России не по рыночным ценам, а по тем, которые установит Евросоюз. Прямо продразверстка из времен военного коммунизма, а как же рыночная экономика? Хотя после ареста российских золотовалютных резервов в нарушении священного статуса частной собственности, можно ожидать чего угодно. Палата Представителей Конгресса США одобрила законопроект о конфискации активов и имущества у граждан, имеющих российское происхождение или связанных прямо или косвенно с Россией и заподозренных в коррупции (а кто не без греха) для передачи этих активов Украине.



Уничтожая частную собственность, Запад уничтожает капитализм, притом добровольно, и не руками коммунистов, а по зову финансистов. Зачем гражданам в грядущем цифровом концлагере собственность и личное мнение? Да и деньги там будут только цифровые, нарисованные на экране, если, конечно, будешь послушным гражданином такого концлагеря. Задача сильных мира сего последних десятилетий вывести специальную породу человека под названием "Человек Послушный". Если раньше востребованы жизнью были "Человек Свободный", "Человек Творец", или "Человек Потребитель", то теперь нужен только "Человек Послушный". А вот с этим проблемы, на голодный желудок, и в холоде зимой и без кондиционера в жару, неизбежно приходит прозрение и начинается реальная классовая борьба. Изучали мы это, знаем, скоро вспомнят и в Европе.



Из речей министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, профессиональной борчихи с АЭС, выясняется, что заменить российский газ и уголь они все же хотят:



- с помощью огромных плантаций ветряков на суше и в море. Мне уже смешно от такого плана - а если нет ветра? Смеяться будет Природа, Природа умней.



- с помощью СПГ из США.



Однако в США нет столько свободного незаконтрактованного на много лет вперед газа на экспорт, он им самим тоже нужен,- из-за того, что часть газа ушла с внутреннего американского рынка, цена на газ в США за последние несколько месяцев выросла на треть. А это очень не нравится промышленникам и избирателям. Иначе говоря, немецкой промышленности осталось жить недолго, как и самим европейцам с такими правителями. А тем временем более одного триллиона долларов из Европы перекочевало от таких бардаков в США и лондонский Сити, что и требовалось доказать - главным выгодоприобретателем европейского бардака от санкций против России- это США. Запустив в мир процесс долларовой инфляции, а через грядущий рукотворный мировой продовольственный кризис инфляция может стать гиперинфляцией, Америка:



- сжигает свой государственный долг и улучшает свой бюджет;



-наживется на поставках продовольствия, т.к. одна треть всех посевных площадей США выращивают продовольствие исключительно на экспорт, а крупнейшие трейдеры ……. догадайтесь чьи, и кто будет назначать цену на продовольствие на биржах тоже, надеюсь, понятно.



Поставляя оружие Украине американский ВПК также получает заказы на производство нового оружия и боеприпасов, т.е. оживляется реальное производство. Устроив же спотовую торговлю газом в Европе, Америка также обеспечила себе место сбыта своего СПГ и нанесла удар через повышение издержек производства по европейской промышленности, т.е. устраняет конкурентов там, где это возможно. Как говорится, выбирать друзей надо тщательно, иначе горя не оберешься.



Тем временем, пока все заняты грохотом канонад на Украине и санкциями Запада против России, Китай тренируется захватывать Тайвань и переживать санкции "а ля рус", и собирается открывать свою базу на Соломоновых островах вблизи Австралии. А Турция начала военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Ирака с тем, чтобы получить свою долю от экспорта нефти и газа из этой части Ирака. Боюсь, что этой операцией турки столкнули с горы камни, которые вызовут камнепад во всем регионе. Источник - Завтра

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