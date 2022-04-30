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|Ильхам Алиев обвинил Казахстан и Туркменистан в незаконных поставках оружия Армении
09:23 02.05.2022
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поставках оружия в Армению через Казахстан в ходе 44-дневной войны, сообщает Oxu.az.
"Мы направили письмо прикаспийским государствам с тем, чтобы они запретили российским грузовым самолетам с оружием для Армении пролетать над их территориями. По этому поводу мы обратились к Казахстану, Туркменистану и Ирану. Но, к сожалению, эти территории использовались для перевозки оружия в Армению", - сказал Алиев.
По его словам, маршрут вел из Ростова и Моздока.
"Мы попросили наших грузинских друзей закрыть воздушное пространство, что они и сделали. В то же время мы попросили их предотвратить транспортировку оружия из России в Армению через территорию Грузии. Они перекрыли и сухопутные границы", - отметил азербайджанский лидер.