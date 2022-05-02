Как и чем нам обустроить украину, - Игорь Стрелков

11:34 02.05.2022

Как и чем нам обустроить украину



Игорь Стрелков



2 май 2022



ПРОЛОГ



"Скажите или напишите что-нибудь духоподъемное" - такое пожелание приходится слышать не только от множества анонимных мелких пропагандончиков, паразитирующих на просторах интернета, но и от некоторого количества настоящих русских людей, "заскучавших" от осознания реалий "Специальной военной операции" и неприятно пораженных открывающимися перспективами зияющих высот...



Вспоминается фраза из кинофильма "Здравствуйте, я ваша тетя!":

"Сыграйте чего-нибудь трогательное! Марш, на пример!"



Ну, как говорится, марш - так марш...

Но поскольку наша армия не радует результатами, день за днем радостно докладывая о суточных продвижениях в пределах территорий как от моей квартиры - до ближайшего магазина (и то - далеко не везде и/или не на такие солидные расстояния), то обращу свой мысленный взор в сторону желательных для меня перспектив "обустройства т.н. украины" и способов произведения оного. А то я что-то давненько об этом не писал.



Сразу отмечу, что мой собственный взгляд сильно отличается от официальной точки зрения, регулярно звучащей в исполнении таких корифеев россиянского вип-чиновничества, как министр иностранных дел Лавров (Калантарян), советник президента Мединский и его-же пресс-секретарь Песков. Указанные персонажи постоянно подчеркивают, что "не добиваются свержения властей украины", не хотят ее оккупировать и прочий бред, реальное воплощение которого сделает победу в этой войне для РФ абсолютно невозможной.



ЧАСТЬ 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РФ НА т.н. УКРАИНЕ



1.



Российская Федерация - начиная с 1991 года и по сей день - "зависла" в промежуточном состоянии между Восстановлением Исторической России и/или Дальнейшим Тотальным Развалом. Таковой "подвешенный статус" породил, взрастил (до совершенно гомерических размеров ,кстати) прослойку чиновников-паразитов, которые способны осуществлять свои паразитические функции только в такой вот "неопределенности". Более того - за 30 лет эта "культура бактерий" ("кастой" у меня их язык не поворачивается назвать) сумела осознать самое-себя в качестве общности, понять (на доступном примитивном уровне) взаимосвязь своего процветания с "полуразложением" государства и страны (то есть "организм скорее жив, чем мертв, но точно недееспособен и не может самостоятельно избавиться от паразитов") и отладить незамысловатые схемы максимального продления такого состояния. А также пропаганду для "духоскрепной ценности" и комфорта такого незавидного существования для самого организма.



В любом случае, наконец развернувшаяся "по-полной" (идет-то она начиная с "крымской весны") ВОЙНА - НЕИЗБЕЖНО ПОЛОЖИТ КОНЕЦ указанном "периоду полураспада". Россия либо возродится по итогам этой войны, либо будет запущен процесс окончательного распада, смуты и серии гражданских войн с самыми катастрофическими последствиями (которые намного превысят последствия 1991 года).



В любом из указанных вариантов бОльшая часть "культуры полу-разумных бактерий", самоназывающейся "российской элитой" - обречена на уничтожение и гибель.

При этом отдельные "сообщества похожих штаммов" имеют шансы сохраниться в будущем (хотя и с большими потерями) - даже после гибели основной биомассы паразитов. "Радикальное понимание" данной неизбежности/возможности проявили наиболее умные из "культуры" - т.н. "этнические либералы". Которые очередной раз демонстрируют решительное желание "уцелеть вопреки всему, что произойдет в "этой стране". Чубайс, Хлопонин, Ургант, Дворкович, Хаматова и прочая, и прочая, и прочая - бросив значительную часть нажитого (говорю-же - самые умные!) - кинулись спасать остатки и собственные тушки к тем хозяевам, которые наших "паразитов" на больной российский организм и "подселили". Но рассчитывают обязательно вернуться и сохранить себя в качестве "туземной оккупационной администрации".



Другая часть нынешних "бактерий", теоретически, способна была-бы найти место даже в "оздоровленном" и восстановившемся организме - просто за счет того, что заменить их (первое время) будет физически некому, а какие-то первичные функции "освоения минеральных веществ, поступающих извне" они осуществлять способны пусть плохо, но "хоть как-то"... Кишечные бактерии тоже по-своему полезны организму, хотя об этом даже не подозревают, не так-ли? Однако пока такие "сообщества простейших" не осознали фатальную неизбежность уготованной ими "дорогими западными партнерами" всеобъемлющей гибели - они будут цепляться за свои паразитические "господствующие позиции" всеми силами. И по-прежнему воспринимать уцелевшие здоровые клетки организма - только как "источник питания", а "колонии дворковичей-чубайсов" - как "собратьев по протоплазме, немножко не осознающих собственной выгоды".



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То есть, осознание того, что текущий этап ВОЙНЫ является "тотальным" (и может стать фатальным) - для нашей "элитки" еще не наступил. И наступить может еще не скоро. (При самом плачевном для страны варианте - только когда тело Верховного окажется в руках "обожающего населения" по образцу одного из предшественников - Каддафи... а тогда будет уже позно что-то предпринимать).



Но мы будем надеяться, что до этого все-таки дело не дойдет и "переживать исторические аналогии 1919 года" (пережить удастся не просто "далеко не всем", а меньшей части) нам на своей шкуре все-таки не придется. Будем исходить из надежды, что понимание в части "био-культур" созреет раньше, чем поздно будет что-то делать.



Так вот: спасти самое себя и спасти государство (хотя-бы как "объект питательной массы") наша власть способна только ВЫИГРАВ эту войну. А с учетом того, что "руками уважаемых киевских партнеров" с РФ воюет весь "Запад" с его воистину огромными (по сравнению с нами) ресурсами - выиграть войну НИЧЕГО НЕ МЕНЯЯ - невозможно.

И в первую очередь изменения должны коснуться стратегии действий против самой т.н. "украины".



Продолжение следует...