Взаимодействие государств-членов ЕАЭС в сфере АПК, - В.Чушкин

11:37 02.05.2022

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 01.05.2022 |



Одной из основных проблем развития остается технико-технологическое отставание сельского хозяйства от развитых стран



Агропромышленный комплекс – один из ключевых секторов экономики государств-членов ЕАЭС, располагающих существенным потенциалом для насыщения внутреннего рынка, обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий. Агропромышленный комплекс ЕАЭС в последние годы демонстрирует определенную положительную динамику, и, хотя в 2021 году во всех государствах-членах ЕАЭС отмечалось сокращение производства сельскохозяйственной продукции (в целом по ЕАЭС – на 1,4%, в том числе в Армении – на 1,0%, в Беларуси – на 4,2%, в Казахстане – на 2,4%, в Кыргызстане – на 5,0%, в России – на 0,9%) по таким видам продуктов, как молоко, яйца, растительное масло, свинина, зерно, сахар, внутреннее производство практически полностью обеспечило потребности населения. Однако при этом сохраняется зависимость от импорта фруктов и ягод, в том числе тех, которые могут выращиваться в странах Евразийского экономического союза.



Среди основных проблем, которые предстоит решать участникам "пятерки", – зависимость от импорта селекционных и генетических ресурсов, развитие производства кормов, кормовых добавок, комплексных удобрений, средств защиты растений, развитие сельскохозяйственного машиностроения. По каждому из этих направлений ЕЭК разработала комплекс стимулирующих мер, в частности определены совместные действия по развитию в ЕАЭС семеноводства и племенного животноводства, разработаны мероприятия по поддержке производителей сельхозтехники, приняты меры по созданию условий для локализации в Союзе производства современной техники и высокотехнологичных ресурсов для сельского хозяйства.



Приведем список основных отраслей аграрного бизнеса в ЕАЭС с наибольшим потенциалом эффективного роста и наиболее привлекательных для инвестиций:



– специализированное мясное и молочное скотоводство;



– производство оборудования для молочной и мясной промышленности;



– развитие тепличного хозяйства для производства ранних овощей;



– строительство объектов логистической инфраструктуры (овощехранилищ, складов и т. д.);



– производство комбикормов, микробиологических препаратов и кормовых добавок;



– глубокая переработка зерновых культур в целях производства биотехнологических продуктов с высокой добавленной стоимостью, востребованных в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (комбикормовой, спиртовой, пивоваренной и др.);



– производство биологических и химических препаратов для применения в сельском хозяйстве (ветеринарные препараты, химические и биологические средства защиты растений);



- развитие садоводства и производство натуральных соков из местного сырья;



– производство бактериальных концентратов для пищевой промышленности и биоконсервантов для силосования кормов.



В ЕАЭС предусмотрены возможности для государственной поддержки сельского хозяйства. Это одно из направлений согласованной (скоординированной) агропромышленной политики. Обязательства сторон по уровню максимальной поддержки и ответственность за возможные нарушения (выплаты компенсаций в размере, соответствующем превышению обязательств) установлены в договоре о ЕАЭС. Меры, в наибольшей степени оказывающие искажающее воздействие на взаимную торговлю государств-членов ЕАЭС сельскохозяйственными товарами, в ЕАЭС запрещены. В рамках Союза установлены следующие обязательства по мерам, оказывающим искажающее воздействие на взаимную торговлю сельскохозяйственными товарами: для Республики Беларусь – 10%, для Армении, Казахстана, Кыргызстана и России – их обязательства в рамках ВТО.



Одной из основных проблем развития АПК в странах ЕАЭС остается технико-технологическое отставание сельского хозяйства от развитых стран. В связи с этим государства-члены Союза определили одним из направлений согласованной агропромышленной политики научное и инновационное развитие АПК. При координации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) запущена работа по осуществлению совместной научно-инновационной деятельности в сфере АПК. В рамках этого процесса подготовлен Перечень перспективных научных разработок, которые представляют общий интерес для развития АПК государств-членов. Сюда вошли такие направления, как растениеводство, животноводство, аквакультура, ветеринария, биотехнология. Общая задача научно-исследовательской деятельности – разработка современных подходов в области устойчивого развития и технологического обновления АПК, стратегий развития межгосударственной кооперации в целях обеспечения продовольственной безопасности.



ЕЭК разработала перспективные проекты по снижению зависимости отрасли от импортных ресурсов. В животноводстве – это внедрение геномной селекции, совершенствование собственной кормовой базы, развитие адаптивных технологий заготовки и хранения кормов. В растениеводстве активно обсуждается возможность реализации в Союзе совместных программ по селекции и семеноводству сахарной свеклы и масличных культур. Создается единый реестр в электронном виде, содержащий информацию о роде и виде сельскохозяйственного растения, наименовании сорта, его хозяйственных и биологических характеристиках, почвенно-климатических зонах, пригодных для возделывания сорта и т. д. Использование этой информации специалистами агропромышленного комплекса, экспертами и селекционерами будет способствовать внедрению в хозяйственный оборот новых высокопродуктивных сортов и развитию семеноводства на евразийском пространстве.



​В июле 2020 года ЕЭК разработала "Карту развития агроиндустрии ЕАЭС", в которую вошли крупные инвестиционные и инновационные проекты в сфере АПК стоимостью свыше 10 млн. долл. США, значимые для развития АПК Союза. В мае 2018 года при Коллегии ЕЭК был создан Совет по агропромышленной политике в составе руководителей уполномоченных органов государств-членов, а в мае 2015 года – Консультативный комитет по агропромышленному комплексу, в состав которого вошли 6 представителей от Армении, 7 представителей от Беларуси, 6 представителей от Казахстана, 6 представителей от Кыргызстана и 9 представителей от России (4 представителя от Минсельхоза России, 1 представитель от Минэкономразвития России и 4 представителя бизнес-структур России).