Гигантский нейтралитет: Китай не хочет ссориться ни с Западом, ни с РФ, - К.Мельникова

12:40 02.05.2022 Гигантский нейтралитет: Китай не хочет ссориться ни с Западом, ни с РФ

Чью сторону занимает Пекин в украинском кризисе



Ксения Мельникова



На фоне украинского конфликта осложнились отношения Китая и Евросоюза. Брюссель требует от Пекина встать на сторону Запада и пообещать не помогать Москве обходить санкции. КНР, всегда придерживавшаяся нейтралитета, продолжает следовать выбранной политике и сейчас, отмечая при этом, что необходимо создать такую систему безопасности, которая бы учитывала российские интересы. Чью сторону в итоге занимает Китай - разбирались "Известия".



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"Будем следить"



"ЕС и Китай обменялись противоположными взглядами" на ситуацию, происходящую на Украине. Мы ясно дали понять Китаю, что нужно если не поддержать санкции, то хотя бы не вмешиваться в них. В противном случае это нанесло бы мощный удар по репутации Пекина", - заявила на саммите Китай-ЕС председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



Вторил ей и глава Европейского совета Шарль Мишель, отметив, что "ЕС будет следить за любыми шагами Пекина по оказанию поддержки Москве с целью обхода европейских санкций".



В Брюсселе сразу выбрали довольно жесткую риторику в отношении КНР, потребовав более ясной политики, чтобы Пекин использовал свое влияние на Россию для прекращения огня, а также пообещал не помогать Москве обходить западные рестрикции.



Президент Китая Си Цзиньпин и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита Китай-ЕС в Брюсселе, 1 апреля 2022 года



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В Китае пояснили, что готовы "конструктивно сотрудничать с международным сообществом для скорейшего облегчения ситуации и прекращения огня". При этом председатель КНР Си Цзиньпин призвал ЕС "проводить независимую политику в отношении Китая". Помимо этого, китайские СМИ накануне переговоров намекали, что Брюсселю нужно проводить самостоятельную политику и действовать отдельно от США, "чтобы не быть втянутым в опасную ситуацию".



В целом хорошие отношения



Евросоюз представляет большой рынок для Китая, к тому же Брюссель всегда был удобным партнером для Пекина. Отношения были довольно предсказуемыми и спокойными. Однако в последние годы ситуация изменилась.



В марте прошлого года Евросоюз ввел санкции в отношении Пекина "за систематические нарушения прав человека". Китай ответил рестрикциями в отношении 10 европейских парламентариев, политиков и ученых, а также 4 юридических лиц ЕС "за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района" (СУАР).



В мае стороны отложили подписание договора об инвестициях, который бы давал странам ЕС расширенный доступ на китайский рынок. Этот документ готовили последние годы. Он считался особенно важным как для Пекина, так и для Брюсселя.



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Помимо этого едва ли не на грани разрыва дипотношений с КНР оказалась Литва. Стороны отозвали послов. Поводом для конфликта стало решение Вильнюса открыть в стране дипломатическое представительство Тайваня, чью независимость отвергают китайские власти. В результате Китай начал сворачивать торговые отношения с Литвой, послав тем самым сигнал другим странам ЕС.



Кстати, литовско-китайское обострение началось еще в 2019-м, когда Департамент госбезопасности Литвы впервые назвал Китай угрозой, в частности, ее увидели в китайских инвестициях в местные порты. А корпорацию Huawei, собирающуюся развернуть сеть мобильной связи пятого поколения в Литве, обвинили в шпионской деятельности. Помимо этого, Вильнюс покинул форум сотрудничества стран Восточной и Центральной Европы с Китаем "17+1", который в итоге превратился в "16+1".



И не за, и не против



Позиция КНР по украинскому кризису всегда была неоднозначной. Пекин выразил тревогу из-за происходящего конфликта, призвал строго соблюдать гуманитарное право и обеспечивать эвакуацию мирного населения. Страна оказывает гуманитарную помощь Киеву, поддерживает соблюдение принципов территориальной целостности и призывает к переговорам.



При этом в Китае не раз заявляли, что именно противоречия в сфере безопасности в Европе, копившиеся долгие годы, привели к украинскому кризису. Власти не раз призывали создать систему безопасности, учитывающую российские интересы.



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В Пекине говорят, что Вашингтон - виновник и главный зачинщик украинского кризиса, который "наживается на хаосе". "США привели НАТО к пяти раундам расширения на восток за последние два десятилетия после 1999 года", - объяснял позицию официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.



В целом Китай выступает против доминирования Запада, отметила в беседе с "Известиями" учащаяся в Шанхае студентка-международник Вероника.



- Мнение украинских интернет-пользователей на стороне России, для них происходящее на Украине - это противостояние Москвы и НАТО, а они категорически против действий Североатлантического альянса. Китайцы считают, что в отношениях с Западом против Пекина всегда применяют кнут. И, если бы под давлением Запада они выступили против Москвы, то США как до этого их гнобили, так и продолжат это делать, - пояснила собеседница.



Не союзники, но друзья



В последние годы Москва и Пекин активно сближались на международной арене, крепло их сотрудничество в сфере торговли, энергетики и безопасности. 4 февраля президент России Владимир Путин летал в Китай на встречу с Си Цзиньпином. Лидеры подписали Совместное двусторонне заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В документе впервые говорится о том, что страны "выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах". Речь идет о государствах Центральной Азии.



"На постсоветском пространстве есть страны, находящиеся на пересечении основных интересов России и Китая и требующие более глубокого сотрудничества, но ни Белоруссия, ни Украина к ним не относятся", - отмечает заместитель руководителя Центра мировой политики и стратегического анализа Института Дальнего Востока РАН Игорь Денисов.



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А министр иностранных дел Китая Ван И в январе 2021 года заявил, что стратегическое сотрудничество России и Китая "не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела". Впоследствии китайские эксперты предположили, что такая формула обеспечивает "расплывчатое, но при этом довольно гибкое и большое пространство для воображения".



Несмотря на постоянно растущее взаимодействие между Россией и Китаем, страны нельзя назвать союзниками. У государств разные региональные стратегические интересы, которые могут при этом могут совпадать.



Китай, для которого остро стоит проблема Тайваня, в отличие от России, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, ДНР и ЛНР. Не будет делать этого и в будущем.



Главное - нейтралитет



События на Украине все больше толкают ЕС к сближению с США. Китаю это не нравится, однако с этим приходится считаться. Несмотря на это, и Брюссель и Пекин не хотели бы ослабления двусторонних связей, учитывая, что Китай - крупнейший торговый партнер Европейского союза, готовый все больше инвестировать за рубеж.



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В КНР не раз заявляли, что не собираются выбирать сторону конфликта и использовать подход "свой - чужой", призывали страны ЕС сопротивляться "мышлению холодной войны" и "блокировать конфронтацию".



"Главная забота Си Цзиньпина заключается в том, чтобы Пекин не ассоциировался с происходящим на Украине, поэтому он по-прежнему будет придерживаться нейтральной позиции. При этом Москва может быть уверена, что Китай не будет критиковать Россию или вводить санкции, как на уровне двусторонних отношений, так и на различных международных площадках. Что касается роли посредника, то Китай не будет ни вмешиваться в конфликт, ни выступать третьей стороной в отношениях России и Запада", - уверен Денисов.



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Власти КНР будут следить за мировой реакцией на происходящее. "Чем сильнее консолидируется Запад, тем меньше у Пекина остается возможности для поддержки Москвы из-за боязни попасть под вторичные санкции. Не исключено, что как и в ситуации с ограничительными мерами 2014 года, введенными после присоединения Крыма, китайские компании будут де-факто соблюдать западные санкции и даже перевыполнять их, опасаясь того ущерба, который может быть нанесен глобальным экономическим интересам Китая из-за действий в серой зоне", - полагает эксперт.



Схожую точку зрения разделяет китаист Темур Умаров.



- Мало что изменилось в позиции Китая по украинскому кризису. С самого начала конфликта и до сих Пекин четко не обозначил, кого он поддерживает. Одновременно мы слышим от официальных лиц слова в поддержку территориальной целостности Украины и заявления о том, что КНР с пониманием относится к российским интересам в сфере безопасности в Европе. Ничего конкретного в поддержку той или иной страны не было сказано или сделано, но не было и критики, если только в сторону США. Китай сейчас пытается сделать из Вашингтона главного виновника, потому что это отвечает его интересам национальной безопасности, - пояснил политолог в беседе с "Известиями".



Так что китайские власти будут стараться и дальше проявлять дипломатическую гибкость, идти на уступки и отстаивать интересы, где это возможно, стараться сохранить хорошие отношения с Брюсселем, но при этом показывать, что не собираются подчиняться его указаниям.



Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО и Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения РАН Иван Зуенко в беседе с "Известиями" отметил, что то, насколько активно США пытаются склонить Китай на свою сторону, показывает, насколько это важно для Запада. Американцы делают ставку на давление и угрозы. В Китае такая позиция вызывает недоумение.



- Особенно учитывая, что Вашингтон одновременно продолжает заигрывать с Тайванем и недавно даже принял закон, запрещающий изображать на картах Тайвань и принадлежащие ему острова как часть Китая. Выбирая оптимальный сценарий поведения, в Китае традиционно ищут чжунъюн - "срединный путь", путь компромисса. Поэтому Пекин сейчас выглядит как вдумчивый шахматист, который вместо безбашенного блица выбирает медленную осторожную игру. Или как расчетливый бизнесмен-переговорщик, ведущий торг. Или как растерянный новичок, попавший на футбольное поле в разгар игры двух титулованных команд. Китай поддерживает территориальную целостность Украины, призывает стороны к скорейшему заключению мира, не планирует разрывать экономические и политические связи как с западными государствами, так и с Украиной, при этом разделяет озабоченность Москвы расширением НАТО и не планирует присоединяться к санкциям против России, - пояснил китаист. Источник - Известия

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