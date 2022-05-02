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Кто пишет правила? На Соломоновых Островах порядок будет не американский, а китайский, - Е.Пустовойтова
20:53 02.05.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 02.05.2022 |

Почему войну за мировое доминирование США "повесили" на своего самого недееспособного президента? Одна из составляющих ответа – активный процесс подготовки к этой войне, начавшийся с заявления Барака Обамы в мае 2016 года: "Америка должна писать правила. Америка должна принимать решения. Другим странам следует играть по правилам, которые устанавливают Америка и ее партнеры, а не наоборот". При Трампе этот принцип сформировался как основной механизм принятия решений: America first! Дымовая завеса скандальных выборов 2020 года в США лишь прикрывала шумихой погром остатков международного права. Трамп запустил механизм американской диктатуры. Америка может все, пробивая санкциями и поливая чужой кровью дорогу к своему благополучию. И остается только вовремя смазывать машину подавления антиамериканизма долларовым маслом. А для этого вполне подходит вашингтонский инвалид.

Не менее важно и то, что новый, активный и привязанный к конкретной партийной машине президент США быстро стал бы неудобен надгосударственному промышленно-финансовому олигархату.

Положение в мире изменялось стремительно. Если всего 6 лет назад обамовское "Мир изменился". Правила меняются вместе с ним. Соединенные Штаты, а не страны вроде Китая, должны писать их" казалось лишь громкой фразой, то сегодня доказательств того, что это и есть "новый мировой порядок", вполне достаточно. К 2016 году АНБ США уже навело порядок с инакомыслием внутри своего государства, собирая и анализируя по 200 миллиардов единиц данных каждый месяц, включая записи мобильных телефонов, электронные письма, поисковые запросы в Интернете и чаты с помощью программы интеллектуального анализа данных PRISM. "Эта полная осведомленность о собственных гражданах есть высшее достижение параноидального государства, стремящегося к абсолютному контролю над своим населением", – считает BlackListed News. Победа была полной. И пришло время ее повторить вне собственных границ.

С Россией, однако, нашла коса на камень. Она первая отказалась ждать, когда вооруженные силы НАТО окольцуют ее так, что она не сможет шевельнуться, не нарушив стратегические интересы США. И теперь уже не "сдерживание", а многолетнее противостояние с Россией за власть и влияние – вопрос номер один в повестке дня Пентагона. Противостояние на Украине принуждает Штаты заискивать перед марионеткой Зеленским, почувствовавшим свою исключительную важность в "оборонительной" стратегии Пентагона. А встреча на американской авиабазе Рамштайн в Германии, на которой обсуждали поставки тяжелого вооружения на Украину, делает Киев именинником на этом торжище смертью.

Вторая половина апреля принесла важную новость с восточного театра действий. "Китай заявляет, что подписал пакт о безопасности с Соломоновыми Островами, что вызвало обеспокоенность Австралии и Соединенных Штатов по поводу растущего китайского влияния в южной части Тихого океана". Почему? Соломоновы Острова – лишь россыпь островов в Меланезии, на которых живут полмиллиона человек. США в течение многих лет едва замечали Соломоновы Острова, там почти 30 лет в столице Островов Хониаре не было даже посольства США. Его открыли год назад "для борьбы с Китаем", – пишет Asia-Pacific Research.

Пакт о безопасности, заключенный между КНР и Соломоновыми Островами тем и опасен, что разрушает представление о южной части Тихого океана как сфере влияния США.

Соглашение о безопасности, которое Пекин заключил с Островами, позволяет ему швартовать там свои суда, развертывать силы безопасности для защиты построенной инфраструктуры и помогать правительству страны наводить порядок. Порядок этот будет китайским, поэтому США и Австралия паникуют. Вашингтон срочно отправил высокопоставленных чиновников Белого дома и Госдепартамента в Хониару. Чиновники так постарались, что премьер-министр Островов Согаваре ответил американцам резко: "Мы считаем очень оскорбительным… быть заклейменными как неспособные управлять нашими суверенными делами". Похоже, демарш США запоздал.

Детали окончательного соглашения с Китаем еще не обнародованы, но считается, что договор близок к просочившейся версии проекта, которая содержит возможность для правительства потребовать от Китая прислать полицию и военных в случае возникновения местных беспорядков.

Как "самую большую ошибку австралийской внешней политики в Тихоокеанском регионе" со времен Второй мировой войны расценили потерю Соломоновых Островов в Канберре. Лейбористская партия Австралии так раскритиковала коалиционное правительство, что даже предложила вторгнуться на Острова и свергнуть там правительство. А премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что появление китайской военной базы на Соломоновых Островах станет "красной чертой" для Канберры и Вашингтона.

Симптоматично, что большая часть комментариев в США и Австралии живописуют пример Соломоновых Островов как "дуэль" между Си и Байденом, которую последний проиграл, и призывают США действовать до того, как начнут падать новые костяшки домино его "нового мирового порядка". Однако дело не в Байдене. США и НАТО давно передвинули "границы обороны" в Южно-Китайское море и Индо-Тихоокеанский регион. И эта американская внешняя политика перерастет срок президентства Джо Байдена.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651513980


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