Politico: американцы участвуют в боях на Украине

00:15 03.05.2022

Американцы, прошедшие боевую подготовку, наряду с тысячами других иностранцев участвуют в военных действиях на Украине на стороне Киева, пишет издание Politico.



На территории Украины, в частности, действует группа Task Force Yankee, которую возглавляет американец Харрисон Джозефовиц. Он ранее работал полицейским в Чикаго (штат Иллинойс), а также проходил службу в сухопутных войсках США.



Джозефовиц сообщил журналистам издания, что в указанной группе "более 190 добровольцев". Для участия в боевых действиях используют тех, кто ранее служил в вооруженных силах.



В публикации отмечается, что участники Task Force Yankee содействуют доставке медикаментов и продовольствия к линиям боевых действий в восточной и южной частях Украины в интересах Киева.