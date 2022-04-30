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"Таинственное исчезновение". Куда делся председатель суда города Худжанд?
00:17 03.05.2022

Хомиджон Мухаммадзода, председатель суда города Худжанд, таинственным образом "исчез" во время неудавшейся операции по его задержанию.

Одни источники говорят, что "он сбежал", но неизвестно, куда. Другие считают, что "ему устроили побег". Официальные структуры данный вопрос не комментируют.

Один из источников сообщил Радио Озоди 29 апреля, что операцию по задержанию провели 22 апреля сотрудники антикоррупционной службы Согдийской области, и что "материалы уголовного дела собраны, но неизвестно, возбуждено ли дело".

За последние два дня мы несколько раз пытались связаться непосредственно с Хомиджоном Мухаммадзода и его родственниками, но тщетно. В суде города Худжанд сообщили, что Хомиджон Мухаммадзода "отсутствует 3-4 дня на работе по болезни". Один из работников суда подтвердил "исчезновение" Мухаммадзода, но посоветовал "обратиться за разъяснениями в Душанбе".

И хотя официальные структуры не комментируют данный вопрос, осведомленный источник сообщил 29 апреля: "Во время операции по задержанию Хомиджону Мухаммадзода удалось сбежать. Он взял помеченные деньги, которые предлагались в качестве взятки, передал их другому лицу и сбежал. По данному делу задержан адвокат, бывший судья".

В настоящее время подтвердить достоверность этих слов из официальных источников не представляется возможным.

25 ноября 2021 года Хомиджон Мухаммадзода был назначен на должность председателя Худжандского городского суда. Он также занимал эту должность с 1996 по 2000 годы. В прошлом он работал председателем Бободжон Гафуровского районного суда, председателем Согдийского областного суда, председателем Джаббор Расуловского районного суда и председателем Спитаменского районного суда. Мухаммадзода является квалифицированным судьей первого класса и награжден орденом "Шараф".

В настоящее время в Таджикистане насчитывается более 400 судей. За последние 10 лет 30 судей были арестованы и заключены в тюрьму по различным обвинениям.

Назначение и увольнение судей производится указом президента. Международная комиссия юристов в декабре 2020 года в своем отчете отметила, что судебная ветвь власти в Таджикистане не может назваться независимой, поскольку судьи назначаются и снимаются с должности главой правительства. "В таком случае суд будет защищать интересы исполнительной власти, а не верховенства закона и права обвиняемых", -говорилось в документе.

Комиссия назвала низкую заработную плату судей одним из слабых звеньев судебной системы Таджикистана. Организация отметила тогда: "Судьям в Таджикистане платят 1600 сомони (160 долларов США), судьям Верховного суда - 4500 сомони (450 долларов США) в зависимости от их трудового стажа, а судьям военных судов - 6200 сомони (620 долларов США)".

Международная комиссия юристов заявила, что такие зарплаты "не гарантируют финансовой независимости судей" и "создают почву для коррупции". Поэтому, по словам представителей организации, роскошная жизнь некоторых судей никак не соответствует их низкими зарплатам.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651526220


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