Как гарем многоженца Болата Назарбаева делил его имущество

00:27 03.05.2022 Когда одной мало: как гарем многоженца Болата Назарбаева делил его имущество



Мария Горбоконенко



Коллаж Orda.kz



Болат Назарбаев несколько лет был одновременно женат на трех женщинах – Гульжан, Майре и Гульнур Назарбаевых. Мать его дочерей и сына была еще жива, когда младший брат Елбасы связал себя узами брака сначала с Майрой, а потом и Гульнур. Редакция Orda.kz разбиралась, что "недоразведенный" брат Елбасы оставил своим женам.



История семейной жизни Болата Назарбаева берет начало в апреле 1975 года. Стояла теплая погода, весна уже разгоралась на улице и в сердцах людей. Младшему брату Елбасы было всего 22 года, а его молодой невесте Гульжан Айтмухамбетовой – 20 лет.



Их брак зарегистрировали в ЗАГСе Шамалганского сельского округа. Именно с Гульжан Назарбаевой Болат смог раскрыть весь свой потенциал. Из обычного механика он вырос до замдиректора хлебопекарного завода, а позже вплотную занялся бизнесом, который приносит ему огромные доходы до сих пор.



Гульжан и Болат Назарбаевы



Гульжан Назарбаева родила своему мужу трех детей – Гульмиру, Кундуз и Нурбола. Первая взяла фамилию Абишева и нашла себя в качестве судьи. Сейчас Гульмира является председателем Карасайского специализированного межрайонного административного суда по Алматинской области. В прошлом году она получила почетный знак Союза судей РК "Үш би". Кундуз стала бизнесвумен. Нурбол Назарбаев поработал и прокурором, и следователем, и полицейским, а потом племянник Елбасы решил заняться бизнесом. Стоит отметить, что очень успешно, учитывая налоговые поступления в бюджет.



Молодая жена Болата Назарбаева



Не разводясь с Гульжан Назарбаевой, брат Елбасы взял в жены Майру Курмангалиеву. Это было в 2001 году. Вторая жена была на 9 лет моложе своего супруга, ей было всего 39 лет.



Майра уже была в браке ранее и у нее уже был ребенок, точнее два. Если про Данияра Кесикбаева было известно широкой общественности, то данные о дочери Жанне Кесикбаевой можно узнать только из судебного кабинета. В банке судебных актов есть документы, которые повествуют о борьбе Болата Назарбаева с пасынком и падчерицей за землю и недвижимость в Алматы. Это произошло уже после развода с Майрой Назарбаевой.



Стоит отметить, что Данияр и Жанна, пока их мать была замужем за братом первого президента, носили фамилию Назарбаевы. При этом пасынок пошел еще дальше, он взял отчество своего нового родителя – Болатұлы.



Майра Курмангалиева и Болат Назарбаев



Майра Назарбаева в 2002 году родила Болату еще одного наследника – Ханболата. Позже она часто использовала своего несовершеннолетнего сына в различных мошеннических схемах. Оформляла на него компании, землю и недвижимость. Ему даже принадлежало одно из предприятий бывшего завода АЗТМ в Алматы – ТОО "PLS-TM". Второе предприятие – ТОО "PLS инвестиционно-строительная компания" записали на Данияра Назарбаева. Через суд первые владельцы вернули себе организацию, но не надолго. В итоге новым хозяином стал старший из сыновей Болата Назарбаева – Нурбол.



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Брак Майры и Болата Назарбаева продлился десятилетие и закончился в итоге разводом. К этому времени вторая жена обросла связами, участвовала в рейдерском захвате предприятий, а еще ее обвиняли в похищении. В народе ее называли Майрой Всемогущей.



В 2011 году некоторые казахстанские и иностранные СМИ писали, что Болат Назарбаев развелся с Майрой. И на бывшую жену почти сразу завели несколько уголовных дел, а потом последовал еще и официальный запрос в Интерпол.



Брат Елбасы, по всей видимости, не хотел, чтобы бывшая жена и ее дети от первого брака оставались Назарбаевыми. Он лишил их знаменитой фамилии, оставив ее только своему родному сыну – Ханболату. Так из Майры Назарбаевой она снова стала Курмангалиевой. А ее дети от первого брака – Данияром и Жанной Кесикбаевыми.



Весть о разрыве брака в подробностях обсуждали не только в Казахстане, но и за пределами страны. Особенно этому помогал манхэттенское отделение Верховного суда штата Нью-Йорк, куда Болат Назарбаев подал иск, чтобы вернуть свою собственность. А это квартира в знаменитом отеле Plaza Hotel за 20 млн долларов, апартаменты в Майами стоимостью около 3,4 млн долларов и вилла в Каннах, которую пара купила за 25,9 млн долларов. Согласно мировому соглашению, против которого выступил адвокат светской львицы, Майра Курмангалиева лишилась кондоминиума в Plaza, квартиры на Уолл-стрит и в Майами на берегу океана.



Во время суда, кстати, показания против Майры Курмангалиевой давала ее бывшая помощница Сауле Арыкбаева. Со своей начальницей она рассталась в 2009 году. О Майре Курмангалиевой бывшая секретарша отзывалась, как о "крупной мошеннице со связями".



Видимо, на почве взаимной нелюбви к Майре Курмангалиевой и сошлись Болат Назарбаев и Сауле Арыкбаева. Именно ей в 2015 году младший брат Елбасы продал 12 га земли в Алматы. А позже она вместе с помощником Болата Назарбаева Бауыржаном Нургазыулы создала несколько предприятий и руководила ими.



Как признавался Болат Назарбаев, он развелся с Майрой, когда узнал, что она состоит в браке еще и с другим человеком. Вот только данные о нем никто не рассекретил. В ответ Майра Курмангалиева обвинила бывшего мужа в многоженстве. Она рассказала, что, помимо нее, у Болата Назарбаева было одновременно еще 2 жены и обе официальные.



Удивительно, но его троеженству есть доказательства. В период с 2009 по 2011 года младший брат Елбасы действительно состоял в браке с Гульжан, Майрой и Гульнур Назарбаевыми. И все это одновременно. Как могли в ЗАГСах Казахстана зарегистрировать эти браки, до сих пор остается загадкой.



Войны жен: Гульжан Назарбаева вернула свою собственность



В декабре 2011 года первая жена Болата Назарабаева Гульжан заинтересовалась общим с мужем имуществом, особенно, когда это самое имущество внезапно продали или подарили другим людям без ее согласия.



Знала ли она, что ее благоверный взял в жены еще одну женщину, неизвестно. Но как только Болат Назарбаев расторг брак с Майрой Курмангалиевой, Гульжан сразу подала в суд, чтобы вернуть свою собственность.



Муж продал и подарил их дома, а также землю, своему родному сыну Ханболату и пасынку Данияру. Гульжан Назарбаева дважды обращалась в Медеуский районный суд Алматы, и оба раза выигрывала.



В первый раз Гульжан Назарбаева просила вернуть ее жилой дом с земельным участком по улице Ондасынова. Общая площадь составила 3 га. В июле 2008 года Болат Назарбаев продал жилье своему несовершеннолетнему сыну Ханболату. Через 1,5 месяца у собственности появился новый хозяин – Гулам Гайдаров. В этот же день 14 августа 2008 года он продал жилище ТОО "БНФ Инвест".



Гульжан Назарбаева мотивировала незаконность сделок тем, что дом с участком был совместно нажитым имуществом, и она не давала согласия на продажу. Медеуский районный суд Алматы принял сторону истца и вынес заочное решение: иск удовлетворили, а сделки купли-продажи признали недействительными.



По аналогичной схеме продали еще один дом с участком по улице Горная в Алматы. Общая площадь составляла 2,7 га. Только на этот раз Болат Назарбаев подарил недвижимость своему пасынку в апреле 2006 года. Через 2 года новый владелец продал дом Гуламу Гайдарову, который 14 августа 2008 года вместе с жильем на Ондасынова перепродал оба имущества ТОО "БНФ Инвест". У компании жилье было полтора года, но 21 апреля 2010 года у недвижимости снова сменился владелец – ТОО "АСТ Азия". Организация недолго владела столь серьезным активом, и всего через полтора месяца решила подарить свою собственность несовершеннолетнему Ханболату Назарбаеву.



Во время суда дом и участок находились под арестом из-за уголовного дела по факту вымогательства, в котором подозревали Майру Назарбаеву.



Медеуский районный суд Алматы снова принял сторону первой жены Гульжан и отменил все сделки, вернув ей совместное имущество.



Третья жена Болата Назарбаева



Был 2009 год, лето почти заканчивалось, а в ЗАГСе Жамбылского района Алматинской области Болата Назарбаева в очередной раз связали узами брака, только теперь с Гульнур Дуйсебаевой. Она стала третьей официальной женой младшего брата первого президента. И это при том, что он не развелся на тот момент ни с Гульжан, ни с Майрой.



Это нарушает пункт 2 статьи 11 Кодекса "О браке и семье", в котором четко написано, что не допускается заключение брака лицами, из которых хотя бы один уже состоит в другом зарегистрированном браке.



Гульнур Дуйсебаева родилась через 5 лет после того, как Болат и Гульжан Назарбаевы уже связали себя узами брака. Третья жена была младше своего мужа на 27 лет. А своих соперниц, других жен, на 25 и 18 лет соответственно.



Гульнур Дуйсебаева и Болат Назарбаева



Долгое время о том, что брак официально зарегистрировали, не было известно. Но вокруг шикарной жизни Гульнур Назарбаевой ходило много слухов. Она регулярно выставляла в своих социальных сетях фотографии, которые можно описать, только как "дорого, богато".



На части снимков, которыми она "хвалилась" в сети, был ее муж – Болат Назарбаев и еще две девочки. Одна из них, предположительно, дочь Болата Назарбаева.



Мечта Белоснежки или история о том, как Кундуз Назарбаева развела своего отца с мачехой



В начале июля 2020 года первая жена Болата – Гульжан Назарбаева скончалась, ей было всего 65 лет.



А спустя полгода, ее средняя дочь Кундуз решила развести отца с другой его официальной женой Гульнур Назарбаевой. На дворе все еще была пандемия, но, по всей видимости, дальше терпеть третью жену отца Кундуз не могла. Она выбрала Карасайский районный суд Алматинской области местом для битвы за семейное положение отца.



Средняя из племянниц Елбасы требовала развести своего отца и мачеху, потому что на момент свадьбы (25 августа 2009 года – Прим. Ред.), Болат Назарбаев был женат на Гульжан Назарбаевой, маме Кундуз, Гульмиры и Нурбола.



Почему Кундуз Назарбаева ждала целых 10 лет, чтобы развести отца с мачехой, неизвестно. Но суд был на ее стороне. Он согласился, что одновременно быть в официальном браке с двумя женщинами – это нарушение закона. 18 марта 2021 года Болата Назарбаева развели с его третьей женой.



Болат Назарбаев, поступил с Гульнур также, как и до этого с Майрой. Он лишил ее своей знаменитой фамилии. И она снова стала Гульнур Дуйсебаевой.



Это произошло 28 сентября 2021 года, решение вынес Карасайский районный суд, который не только аннулировал запись о смене фамилии, но и признал все документы третьей жены недействительными. На суде со стороны Болата Назарбаева был его представитель, а вот от Гульнур никто не пришел.



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Именно этим фактом бывшая жена и воспользовалась через полгода. Вернувшись в Казахстан из солнечного Узбекистана, Гульнур Назарбаева узнала, что она снова Дуйсебаева и находится в разводе. Это было 17 февраля 2022 года. Но тут есть интересный факт: никто не мог ее пропустить через границу по документам Гульнур Назарбаевой, которые были недействительными.



Разведенная женщина не стала долго ждать и 5 марта подала уже свой иск в Карасайский районный суд. Она требовала отменить решение суда и вернуть ей статус "замужней женщины".



Сторона Кундуз Назарбаевой заявляла, что Гульнур Дуйсебаевой было известно о заочном решении о разводе, но по неуважительным причинам она пропустила срок обжалования. Кстати, Болат Назарбаев, в отличие от представителей своей дочери и бывшей жены, на суд не пришел. Хотя извещение получил.



Судья Азамат Шойбеков решил, что доводы Гульнур Дуйсебаевой нашли свое подтверждение, и вообще Кундуз Назарбаева не имела права требовать признать брак ее отца и мачехи недействительным. Поэтому суд удовлетворил заявление: и из бывшей жены Болата Назарбаева Гульнур Дуйсебаева снова стала действующей.



Две квартиры в Алматы, земля под дом в Шамалгане, ресторан и гостиница в Каскелене



В Алматинской области в Карасайском районе есть фольклорно-этнографический ансамбль "Ушконыр", где руководителем работает певица Динара Маметекова 1986 года рождения. Предположительно еще одна из пассий Болата Назарбаева.



Динара Маметекова



По данным открытых источников, певица владеет землей в центре Шамалгана и большим участком в Каскелене, где строит ресторан. Кроме того, она напрямую связана с соседним участком, где возводят гостиницу.



Владельцем участка земли на родине первого президента в селе Шамалган Динара Маметекова стала весной 2018 года. Он находится по улице Байтурсынова и составляет более 27 соток. В феврале 2021 года певице в отделе архитектуры и градостроительства Карасайского района согласовали эскиз будущей усадьбы. Кроме того, она заранее озаботилась о водоснабжении, пробурив собственную скважину на глубине 180 метров. Удовольствие не просто очень затратное, а откровенно дорогое, особенно в горной местности.



В конце декабря 2018 года Динара Маметекова купила землю в Каскелене на улице Жангозина, 1А. Певица решила на 29 сотках построить целый ресторанный комплекс на 2 этажа. Под это дело ей нужно было разрешение от уполномоченного органа, которое она получила в феврале 2019 года. С момента покупки прошло всего лишь два месяца. С возведением коммерческого объекта Динара Маметекова тоже решила не ждать и приступила к нему спустя еще месяц – 14 марта 2019 года.



Однако сейчас по этому адресу, по данным 2ГИС, находится компания Stroy House.



В сентябре 2020 года некой Еркежан Болаткызы Назарбаевой подарили участок земли в городе Каскелен по адресу Жангозина, 1/3, это рядом с будущим ресторанным комплексом. Отдел архитектуры и градостроительства Карасайского района утвердил ей архитектурно-планировочное задание на строительство гостиницы. Но о начале работ сообщала уже Динара Маметекова. Общая площадь участка 66 соток.



По этому адресу уже зарегистрировали фирму ТОО "Гранд Тау ЕН". Руководит ей, по всей видимости, родной брат Динары Маметековой – Танат Маметеков. А вот владеет компанией все та же Еркежан Болаткызы Назарбаева. Организация занимается ресторанным бизнесом.



Среди документов Динары Маметековой есть и переоборудование двух квартир на проспекте Сейфуллина в Алматы. Только принадлежит жилплощадь все той же Еркежан Болаткызы Назарбаевой. Она ее получила по договору купли-продажи в конце ноября 2020 года. Сделать из двух квартир одна общую Еркежан Назарбаева решила в апреле уже этого года. Никаких препон местные исполнительные органы не чинили и выдали разрешение. Странно, что на документе при этом значится фамилия Маметекова Д. К.



Скорее всего, Еркежан Болаткызы Назарбаева приходится Динаре Маметековой дочерью.



Жулдыз и браслет с бриллиантом за 330 тысяч долларов



В своем закрытом аккаунте в Instagram Жулдыз Ташова 1991 года рождения примерно в 2020 году стала публиковать фотографии и видео лакшери жизни. Дорогие украшения, стоимость которых только по примерным оценкам переваливала за 490 тысяч долларов. И это, между прочим, только на одной руке.



Вряд ли на тот момент 29-летняя девушка могла себе позволить купить настолько дорогой аксессуар, как браслет Juste un Clou от Cartier. Белое золото, 1752 бриллианта классической огранки общим весом 27,6 карата. По данным официального сайта ювелирного дома, купить браслет сегодня можно за 330 тысяч долларов.



Но это не единственное украшение от Cartier на руке Жулдыз Ташовой. Ей также принадлежит и LOVE bracelet - Pink gold. Выполнено произведение искусства в розовом золоте, украшением служат розовые и желтые сапфиры, оранжевые гранаты и аметисты. Cartier выпускает эти браслеты с 1969 года, они являются символом беззаветной любви. Стоит отметить, что именно этого варианта на официальном сайте сейчас нет. Приблизительная стоимость украшения около 8 тысяч долларов.



Есть на руке Жулдыз Ташовой и более дорогой любовный браслет, предположительно Diamond-Paved. Более 43 тысячи долларов надо заплатить за украшение из белого золота, черной керамики и 204 бриллиантов общим весом 1,99 карата.



И вычурное кольцо Panthère от Cartier. Белое золото, изумруды, оникс и 545 бриллиантов по цене 73 500 долларов.



Но как молодая девушка может себе позволить столь дорогие украшения? На своей странице в социальных сетях Жулдыз Ташова постила и совместные фотографии с младшим братом Елбасы – Болатом Назарбаевым.



У Жулдыз Ташовой есть собственное ИП и участок с домом в Каскелене на улице Байжарасова. Владельцем участка она стала в июле 2018 года, но стройку начала только в марте 2020 года.



Кроме того, Жулдыз Ташова получает доход от двух предприятий, которые оформлены на ее ИП – LA TAMILLA и BB Clinic.



Пять жен сантехника Назарбаева: когда всем нельзя, но кому-то все-таки можно



В законах страны четко прописано, что гражданам запрещено одновременно заключать браки с двумя людьми, не говоря уже о гареме, которые содержат некоторые личности.



Редакция Orda.kz решила уточнить у министерства юстиции, как Болат Назарбаев мог состоять в нескольких браках одновременно. Пока ответа на этот вопрос мы не получили. Источник - orda.kz

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