Борьба за Луну между США и российско-китайским альянсом неизбежна, - Роберт Мэннинг, Питер Уилсон

00:30 03.05.2022

Грядущая анархия в космическом пространстве (Часть IV)



Борьба за Луну между США и российско-китайским альянсом может превратиться в подобие американской золотой лихорадки XIX века, пишет The National Interest. У оппонентов может возникнуть желание "застолбить" за собой наиболее привлекательные участки на спутнике Земли. Это может привести к широкому развертыванию космических сил и боевым действиям.



Роберт Мэннинг (Robert A. Manning), Питер Уилсон (Peter A. Wilson)



В течение следующего десятилетия растущая китайско-американская конкуренция сосредоточится на создании постоянных научных и водных объектов для добычи полезных ископаемых на полюсах Луны. Текущие данные свидетельствуют о том, что в этих полярных кратерах, дна которых солнечный свет не достигал на протяжении миллиардов лет, можно обнаружить весьма крупные месторождения подземных вод.



По аналогии с американской золотой лихорадкой 19-го века здесь может возникнуть очередь из желающих застолбить участок. В защите прав водопользования Космические войска США могли бы сыграть роль 7-й кавалерийской дивизии. Как отмечалось выше, возможен непосредственный конфликт между США с союзниками по Соглашениям Артемиды и китайско-российским альянсом, которые выдвигают взаимоисключающие требования с сомнительным юридическим приоритетом. Очень быстро на различных исследовательских и горнодобывающих станциях может появиться военный гарнизон, в состав которого войдут в основном боевые роботы и оборонительные вооружения.



Какими будут боевые действия на Луне и вокруг нее? Что за силы могут быть развернуты к концу 2030-х годов? Следует подчеркнуть несколько особенностей лунной поверхности в качестве района боевых действий. Во-первых, лунный гравитационный колодец составляет одну шестую земного, то есть для достижения лунной орбитальной скорости разряженному боеприпасу необходимо развить скорость чуть более пяти с половиной тысяч км в час. Продольная дальность миномета с реактивным снарядом может достигать сотен километров. Такая физика означает необходимость переосмысления боевых действий в привычном нам виде. Солдаты-люди и роботы, вероятно, будут оснащены оружием с нулевой отдачей, а, может, и ОНПЭ вроде высокомощного сверхвысокочастотного излучения и лазеров.



Высокоточному оружию понадобятся реактивные двигатели, поскольку атмосферы как таковой на поверхности Луны нет. Большинство артиллерийских орудий примут одну из двух форм: боеприпасы, генерирующие облака осколков наподобие осколочных артиллерийских снарядов конца девятнадцатого века, или боеголовки глубокого проникновения в грунт, предназначенные для уничтожения лунных укреплений и/или подземных объектов. Еще одной концепцией оружия, которую более пятидесяти лет назад широко обсуждали писатели-фантасты, является электромагнитный ускоритель масс (ЭМУ). Возможно, будет создан его коммерческий вариант для обеспечения лунными строительными материалами одной или нескольких крупнейших космических станций, которые мечтают построить в 2030-х гг. Джефф Безос и иже с ним. С другой стороны, очень большой ускоритель масс окажется уязвим перед целым рядом тактических видов оружия.



Выживание боевых частей с участием людей будет сопряжено с трудностями, причем даже в отсутствие реальных боев. Им понадобятся транспортные средства, способные работать днем и ночью на протяжении двух недель. В ночное время лунным солдатам и боевым машинам потребуются достаточные запасы энергии в отсутствие солнечной. Реальные бои будут довольно короткими, учитывая хрупкость человеческих тел и лунной инфраструктуры. Одна из сторон может выиграть или проиграть очень быстро, но продолжит войну с использованием боеприпасов, которые ей вышлют из окололунного пространства или с Земли.



С учетом хрупкости и накладных расходов на боевые подразделения, весьма вероятно, что крупным военным игрокам придется полагаться в основном на роботизированные боевые системы в пределах между запускаемыми из минометных установок боеприпасами с системой управления и большими боевыми роботами-кентаврами. Последние способны передвигаться по поверхностям с использованием одновременно ног и колес. Многие из этих боевых систем могут оснастить ракетным двигателем для совершения прыжков на большие и малые расстояния. Концепция передвигающихся скачками транспортных средств для поддержки различных исследовательских работ будет, вероятно, разработана в течение первого десятилетия с момента возвращения человека на Луну. Например, SpaceXHLS будет обладать способностью совершать суборбитальные прыжки вокруг Луны.



А что насчет боев в окололунном пространстве? Учитывая ограничения производительности современных техник разработки химических и электрических двигателей, на столь неимоверно большом поле боя столкновения между вражескими боевыми машинами будут продолжаться сутками и даже неделями. Оружие направленной передачи энергии (ОНПЭ) пригодится для нападения и защиты с близкого расстояния. Тем не менее, вполне вероятно, что все потенциальные воюющие стороны будут использовать боеприпасы с функцией формирования высокоскоростного облака осколков. Ускорить их возможно при помощи ракетного или электромагнитного двигателя. После детонации облако сокрушит любое вероятное оружие непосредственной обороны. Как отмечалось выше, эти космические аппараты могут быть оснащены боеприпасами для нанесения ударов по лунной поверхности только в случае гарантированной вероятности нанесения ответного удара при отсутствии военного паритета на поверхности Луны. Не следует забывать, что одна или несколько вовлеченных в военное соперничество стран могут быть готовы нанести ядерный удар с Земли в качестве крайней ответной меры.



Для разработки и развертывания описанных выше единиц боевого потенциала потребуется огромное количество ресурсов, которые принесли бы больше пользы в обеспечении продуктивного и долгосрочного присутствия человека на Луне, не говоря уже о Марсе и астероидах, где можно наладить коммерческую добычу полезных ископаемых. Учитывая взаимную уязвимость и доступность множества средств для нарушения работы и уничтожения спутников и другой космической инфраструктуры, война в космосе обернется, скорее всего, высокими издержками и проволочками. Понятие космического господства, которое ошибочно сравнивают с военно-морским и воздушным, окажется лишь иллюзией.



(Продолжение следует)



Роберт Мэннинг - старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности Брента Скоукрофта при Атлантическом совете. С 2001 по 2004 год работал старшим советником заместителя госсекретаря по глобальным вопросам, был сотрудником Департамента планирования государственной политики США с 2004 по 2008 год и входил в группу стратегического будущего Национального совета по разведке.



Питер Уилсон - старший научный сотрудник по вопросам национальной безопасности в корпорации RAND. В настоящее время преподает курс истории военно-технических инноваций в Ошерском институте непрерывного обучения (OLLI).