Украинский эндшпиль или американский цугцванг? - Александр Лобызов

00:55 03.05.2022 Украинский эндшпиль или американский цугцванг?

новый миропорядок определит дальнейшее развитие человеческой цивилизации

Александр Лобызов

30 апр. 22



Свои последние 20 лет жизни Бжезинский посвятил вопросам мировой гегемонии США, внешним угрозам и передвижению политических фигур по всему миру. Книга "Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы" (1997 год) вписана в его теоретическое "наследие" особой строкой. Как "ключевое" выдели бы слово "императив", т.е. "закон" и стратегема глобального доминирования.



Наиболее упоминаемые фигуры на "американской" шахматной доске: Россия и Украина, но не Китай и Индия. Он делает вывод: "Россия без Украины не представляет угрозу Западу". Иными словами: уничтожить "Россию" можно только "Украиной". "Запад" посчитал Россию отыгранной фигурой, да и "Россия" не мешала экспансии Америки на украинском направлении, посчитав ее навсегда утраченной. Так продолжалось до тех пор, пока в 2014 году не начал реализовываться "украинский эндшпиль" шахматной партии "Запада" в войне с "Востоком".



Тому были причины. Россия заявила о правах и геополитических интересах, а Запад принял их за фантомные "имперские" боли в "ампутированной части тела", и решил примерно наказать Россию, а лучше уничтожить.



2 марта 2022 года наследник семьи Ротшильдов достал из кармана главную шахматную "фигуру" Запада в войне с Россией. Он решил, что пришло время реализовать проект, в который вложены огромные деньги. В послании британскому правительству он изъясняется жестко и категорично:



· "Мировой порядок не выживет без Украины. Мы должны поставить Россию на колени любыми средствами, чтобы дать однозначный и недвусмысленный сигнал нашим врагам".



· "Украина - это необходимая вещь, которую мы не можем себе позволить проиграть на "геополитической шахматной доске. По сути, наш нынешний путь отсутствия военных действий, означает, что наш глобальный проект мертв".



· "Я требую от вас направить больше сил против России и ее сателлитов, активизируйте "информационную войну", чтобы откорректировать общественное мнение и отправьте оружие нашим друзьям в Украине".



Уместно вспомнить "Меморандум NSC-68" от 7 апреля 1950 года. В Директиве Совета национальной безопасности США впервые говорилось о стратегической цели уничтожения "Союза Советских Социалистических Республик, как цивилизации". В войне Запада против России и СССР произошел технологический переход от нацистской идеологии Гитлера к "цивилизационной" Доктрине Трумана, к Планам тайных операций ЦРУ США.



Как тут не вспомнить Карла фон Клаузевица: "Самое первое, самое главное и самое важное в смысле последствий решение, которое должен принять государственный деятель и командир, это определить тип войны, в которую он погружается; здесь нельзя ошибиться, равно как и нельзя пытаться превратить войну во что-то противное ее природе".



В марте 1947 года началась Холодная война. Морально и экономически истощенный войнами СССР не был готов к цивилизационной войне, люди устали, в идеологии были серьезные прорехи. Сталин это хорошо понимал. В 1953 году, незадолго до смерти, он сказал: "Мы можем что-то напутать в хозяйстве. Но так или иначе мы выправим положение. Если мы напутаем в теории, то загубим все дело. Без теории нам смерть!"



Началась война Запада на подрыв цивилизационных устоев государства, на уровне обывательского сознания индивида. Ее цель деморализация общества, духовно-нравственное опустошение и деградация личности: индивидуализм, как жизненная позиция и мировоззренческая западная парадигма, против коллективизма. В декабре 1991 года государственные устои СССР разрушены, общество разобщено и деморализовано. США праздновали победу. Холодная война закончилась, но не закончилась цивилизационная. Чтобы изменить общественное сознание нужно было изменить уклад жизни. Засучив рукава Запад занялся сменой парадигмы, политического устройства и экономического уклада в бывших союзных республиках. Украина опережающими темпами превратилась в американский протекторат.



Для многих стало неожиданностью, что "украинство", как государственная националистическая идеология с русофобскими корнями, изменила сознание многих "этнических русских" и значительной части русскоязычного населения Украины. Бандеровский национализм трансформировался в фашизм. Враждебное всему русскому государство за короткий исторический период превратилось в военный полигон для войны с Россией, войны на взаимоуничтожение. Нацистская символика и идеология легла на благодатную историческую почву, с учетом местной специфики. Пригодился и практический опыт нацистской Германии.



Вряд ли Запад рассчитывает выиграть военную операцию на Украине, т.к. это точно не самоцель. Украина им интересна лишь в контексте мировой гегемонии. В таком ракурсе цель выглядит иначе - удержать Европу под своим протекторатом. Военная цель операции Запада на Украине: уничтожить социальную инфраструктуру, мобилизовать население и ресурсы Европы на войну с Россией, пролить больше крови: "больше крови – глубже раны". С 2014 года США вели военно-психологическую подготовку безжалостного "пушечного мяса" к войне, это выбор не Украины, не Киевской Руси, не малороссов, не украинского народа, и не народов Европы, это выбор США.



Доверчивые украинские обыватели, русские по своей социокультурной принадлежности, кто по простоте и наивности, кто по малодушию, слабоумию и корысти, купились на брошенную пустышку: "Украина – Цэ Европа!". Горечь разочарования в том, что Европа не считает Украину Европой, а украинцев своими братьями. Европа вряд ли возьмет на себя решение социальных проблем "новых укров" в условиях спада экономики и уровня жизни. Скорее наоборот, степень неприязни и отторжения будет только расти.



За 75 лет американцы добились многого: уничтожен СССР, Украина превращена в русофобский протекторат США в центре Европы. В 2022 году сбылась наконец американская мечта "заставить русских воевать с русскими" на их территории, их же руками, за их счет. Нужно признать эту победу. Но, не все так однозначно. Беглый анализ последних публикаций Бжезинского, с учетом реалий дня сегодняшнего, позволяет сделать парадоксальные выводы: США более не в состоянии обеспечить "однополярную гегемонию", сдержать "глобальное политическое пробуждение" и предотвратить закат "однополярной эры". К 2012 году Бжезинский фактически признает: "кризис глобальной силы" и "системы международных политических конструкций", необходимость создания "новых структур и механизмов управления человечеством". Эта цивилизационная задача для Запада неразрешима. Они не в состоянии изменить парадигму, осознать и проанализировать причины цивилизационного кризиса, тем более оценить риски и остановиться. Больной "мозг не дает команды рукам", а искусственный такие задачи не решает.



Для русского самосознания Денацификация Украины, как цель специальной военной операции предельно ясна. Еще не стерлись в памяти народов Советского Союза ужасы Великой Отечественной войны, как и десять лет войны с нацистскими преступниками в лесах Западной Украины и Прибалтики. Уничтожение фашизма стало частью цивилизационного кода "русского мира". Акция "Бессмертный полк" в России, и масштаб ее участников по всему миру яркая тому иллюстрация. Денацификация, вероятно, не ограничится территорией Украины потому, что народы мира так же помнят Вторую Мировую войну, помнят зверства нацистов.



Что важно знать о цивилизационной войне в новых исторических условиях?



Это - война на более высоком уровне развития способов массового уничтожения и технологий воздействия на человеческую психику. Война с новыми коммуникационными возможностями переформатирования и манипулирования сознанием, изменения поведенческой матрицы отдельных возрастных и социальных групп, уничтожения национальной самоидентичности и культуры народов, управления социально-политическими процессами. Ядерный Апокалипсис – ничто, по сравнению с угрозой существованию Человека разумного (homo sapiens).



Западная цивилизация на пути расчеловечивания стерла многие, казавшиеся незыблемыми, границы и человеческие табу, превратила социумы в биомассу, политику в биополитику, социологию в биосоциологию, психологию человеческой личности в когнитивную психологию "потребителя". Более того, человеческая психика и сознание стали местом для проведения военных операций по "деморализации". В недрах спецслужб, а затем и в армии США появились подразделения, отвечающие за информационно-психологические диверсии. Коллективный Запад ведет информационную войну по всему миру круглосуточно, в режиме онлайн, как в мирное, так и военное время с целью искажения реальности.



США принадлежит пальма первенства в мировой информационно-психологической войне, они опережают технологически и доктринально (их кредо: "Главное в политике не истина, а то, что считается истиной"), они не ограничены в средствах. Их оружие – "ложь", как блюдо, и рецепт его подачи от доктора Геббельса: "чем ложь чудовищнее, тем охотнее в нее верят; чем чаще она повторяется, тем она правдоподобнее". Ложь льется нескончаемым потоком по всем коммуникационным каналам. Бюджет исчисляется миллиардами долларов. Для американских технологов и солдат информационно-психологических диверсий нет человеческих "табу", и в этом их преимущество.



В искаженном информационном поле Человек, как личность, массово деградирует: от безразличия к человеконенавистничеству, от страха к агрессии, от национализма к нацизму, от безволия к тяжкой зависимости и несвободе. Бездуховность, падение общественной морали и нравственности проявляется в нечеловеческой жестокости и слабоумии. Деградирует вся политическая система Запада. В мировую политику пришло поколение с пониженной социальной ответственностью и интеллектуальными способностями. В результате безрассудства ситуация выходит из-под контроля.



Новый технологический уклад характеризуется появлением новых регуляторов политических и социальных процессов, управляющих, в том числе, правами и свободами человека. С подачи Бжезинского в мировую политику пришли "новые структуры и механизмы управления Человечеством" " "Проектом глобального цифрового общества" - "Биг Дата" и "Биг Фарма"". Это не более чем попытка немного продлить "однополярную эру" США. С таким Проектом миропорядка согласны не все суверенные государства, представляющие собой иные цивилизации. Антицивилизация достигла предела в расчеловечивании, уперлась в невидимую стену.



В мировой политике происходит перегруппировка сил, исчезают правила, стираются границы дозволенного, расширяется арсенал применяемых средств и методов войны. Это более не шахматная партия. Американцы сами спровоцировали Россию опрокинуть "шахматную доску" с расставленными на ней фигурами. Собрать фигуры и вернуться к игре более невозможно. Запад потерял стратегическую инициативу, и рискует получить смертельный удар "шахматной доской" по "центрам принятия решений".



Что еще нужно знать о Войне Третьего тысячелетия?



Эта война – цивилизационная, тотальная и бескомпромиссная. Война вызвана "закатом западной цивилизации" и несостоятельностью идеи поглощения Западом других цивилизаций. У нее иная мотивация и логика, иные политические цели и средства. У цивилизационной войны иные движущие силы и стороны противостояния. Это не столько война армий, наций, мировых религий и конфессий, сколько война антицивилизации против мировых цивилизаций, культур и религий, формирующих Человечество. Это война не в привычном трехмерном пространстве: военном, экономическом, политическом, а в четырехмерном. Добавилось новое измерение – духовно-нравственный потенциал государства.



В метафизическом понимании, это поле брани сил Тьмы за души человеческие. Духовность – важнейшее измерение общественного бытия. Пренебрежение к нравственным, этическим и моральным нормам, формирующим гражданское общество, смерти подобно. Именно духовность определяет границы дозволенного и недозволенного, ценностные и смысловые ориентиры. Бездуховность, в свою очередь, необходимое и достаточное условие чтобы ввергнуть общество в хаос и распри.



Начав санкционную войну на уничтожение России Запад разрушил то, на чем строилась мировая экономика "по-американски": международное право, свободная конкуренция, свобода движения капитала, неприкосновенность частной собственности. По этой причине рушится мировая валютно-финансовая система, а вместе с ней глобальный регулятор всех мировых рынков - Доллар США. Падающая Вавилонская башня похоронит под своими обломками многие "архитектурные" ансамбли западной "цивилизации", включая МВФ, ВТО, ВОЗ, МОК и пр., ставшие в одночасье картонными декорациями американской диктатуры. Крушение такого масштаба мир еще не знал.



Войну за мировое господство США вели давно, называя ее борьбой за демократию и общечеловеческие ценности. После крушения биполярного мира мир прозрел и изменился. Он более не приемлет "демократию по-американски" и их "ценности", "экономику по-американски" и ее правила. Победа в Холодной войне вскружила американцам голову. Они расслабились и пропустили военно-стратегический рывок Китая и России.



Центры силы сместились, война переходит с регионального уровня на глобальный. Не надо строить иллюзий, "тотальная война", с чем человечество вновь столкнулось в XXI веке, не закончится переговорами. Она закончится капитуляцией и договором геополитических центров силы, способных предложить альтернативную модель мироустройства, обеспечить глобальный мир и стабильность. Миру нужны эффективные инструменты обеспечения права в международных отношениях, с которыми Америка не справилась. Новый миропорядок определит дальнейшее развитие человеческой цивилизации. Источник - zavtra.ru

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