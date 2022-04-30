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Оборзевшего Ербола Назарбаева уволили из органов Антикоррупционной службы Казахстана
06:56 03.05.2022

Приказом председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Ербол Назарбаев освобожден от должности заместителя руководителя Специального департамента Агентства, сообщает "Диапазон" @gazeta_diapazon со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

"В связи с распротраняющимся в пабликах видео Антикоррупционная служба сообщает следующее: 26 января 2022 года приказом председателя Агентства Назарбаев Е. освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя Специального департамента Агентства. 14 апреля 2022 года уволен из органов Антикоррупционной службы", - сообщили в Антикоре.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором, предположительно, в конце прошлого года был остановлен полицией автомобиль с тонированными стеклами, за рулем которого, как сообщали в соцсетях, находился Ербол Назарбаев.

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Аделаида Ауеспекова
@auespekovaa
Близнец или сводный брат племянника Елбасы - кто такой Ербол Назарбаев?
Близнец или сводный брат племянника Елбасы - кто такой Ербол Назарбаев?скрин из видео
Ербол Назарбаев, вероятно, еще один племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уволен из органов Антикоррупционной службы.

На днях в Сети разлетелось старое видео, на котором полиция остановила тонированное авто, якобы принадлежащее сыну Болата Назарбаева – Ерболу. Уже 3 мая Антикор сделал заявление:

"26 января 2022 года приказом председателя агентства Назарбаев Ербол освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя Специального департамента агентства. 14 апреля 2022 года уволен из органов Антикоррупционной службы".

В январе Агентством по противодействию коррупции руководил нынешний министр внутренних дел Марат Ахметжанов, это он освободил Назарбаева от должности, а уволен он был уже при действующем председателе Антикора Олжасе Бектенове.

У Болата Назарбаева есть сын – Нурбол, который работал в полиции. Дальше интереснее: если про Нурбола вы с легкостью найдете информацию в интернете, то про Ербола – нет.

Его данные замечены лишь в одном источнике. На сайте депозитария финансовой отчетности министерства финансов среди аффилированных лиц АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения" значится Ербол Болатович Назарбаев 1983 года рождения. Это отчет от 2019 года. Но в более ранних отчетах с этим акционерным обществом был связан Нурбол Назарбаев 1983 года. Вполне вероятно, что на сайте ошиблись с именем и перепутали Ербола с Нурболом. Если нет, то, получается, что Ербол и Нурбол – братья-близнецы. Даты их рождения совпадают – 14 ноября 1983 года. В таком случае их мамой может быть покойная Гульжан Назарбаева.

По другим данным Ербол родился в 1995-м, и он является внебрачным сыном Болата Назарбаева от некой Миры. Косвенное подтверждение этому можно найти на сайте фонда родственника экс-президента "Салиқалы ұрпақ", где опубликована его биография. Согласно ей, у него есть только три ребенка: Гульмира Абишева, Кундыз и Нурбол Назарбаевы.

Ранее ORDA. писала, что Болат Назарбаев несколько лет был одновременно женат на трех женщинах – Гульжан, Майре и Гульнур Назарбаевых.

https://orda.kz/bliznec-ili-svodnyj-brat-plemjannika-elbasy-kto-takoj-erbol-nazarbaev/

Источник - diapazon.kz
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