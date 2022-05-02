Никита Михалков обвинил российских и украинских олигархов в сговоре

09:05 03.05.2022

02.05.2022 Владимир Гладков.



По железной дороге с Запада на Украину идет оружие, а в обратном направлении движутся составы с экспортными товарами и продукцией, произведенной на предприятиях украинских олигархов и их российских партнеров.



Об этом в эфире программы "Бесогон" заявил российский режиссер Никита Михалков, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



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"Мы знаем, что 90% военной техники поступают в Украину самолетами до Словакии, до Польши, железной дорогой через границу, автомобильным транспортом. Возникает вопрос. Абсолютно же понятно, что танк или гаубица, находящиеся на платформе, они менее опасны, чем тогда, когда они оказались на земле, заправлены и отправляются на передовую. И этот вопрос беспокоит всех.



Я это говорю не для того, чтобы давать какие-то советы. Но мы читаем следующее предположение:

"Анализ причин в такой избирательности целей позволяет сделать вывод, что за пределами внимания планировщиков-операторов БШУ и ракетных ударов остаются объекты, имеющие прямое отношение к материальным интересам российских и украинских олигархов.



По упомянутым железнодорожным трассам в обратном направлении на Запад вывозятся также экспортные товары и продукция, произведенная на предприятиях украинских олигархов и отчасти их российских партнеров", – процитировал Михалков публикацию одного из телеграм-каналов.