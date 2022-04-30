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|В Казахстане изменили правила по привлечению иностранной рабочей силы
09:08 03.05.2022
изменения в правилах привлечения иностранной рабсилы Фото: Zakon.kz
Изменения внесены постановлением правительства РК от 28 апреля 2022 года. Согласование заявок на привлечение трудовых иммигрантов в МВД отныне не требуется, сообщает Zakon.kz.
Потребность в привлечении трудовых иммигрантов для осуществления трудовой деятельности у физических лиц на выполнение работ (оказание услуг) в домашнем хозяйстве определяется местными исполнительными органами с учетом:
спроса на рабочую силу в регионе, в том числе за счет предусматриваемого создания рабочих мест;
прогноза численности безработных лиц и ожидаемого высвобождения работников;
оценки эффективности привлечения трудовых иммигрантов местными исполнительными органами в предыдущем году и прогнозной потребности в трудовых иммигрантах на предстоящий год.
Местные исполнительные органы формируют потребность в привлечении трудовых иммигрантов на предстоящий год или годы и до 1 ноября направляют заявки на потребность в привлечении трудовых иммигрантов в уполномоченный орган по вопросам занятости населения.
Теперь согласование заявок в МВД не требуется.
Постановление вводится в действие с 10 мая 2022 года.
Лариса Черненко