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В Казахстане изменили правила по привлечению иностранной рабочей силы
09:08 03.05.2022

изменения в правилах привлечения иностранной рабсилы Фото: Zakon.kz
Изменения внесены постановлением правительства РК от 28 апреля 2022 года. Согласование заявок на привлечение трудовых иммигрантов в МВД отныне не требуется, сообщает Zakon.kz.
Потребность в привлечении трудовых иммигрантов для осуществления трудовой деятельности у физических лиц на выполнение работ (оказание услуг) в домашнем хозяйстве определяется местными исполнительными органами с учетом:

спроса на рабочую силу в регионе, в том числе за счет предусматриваемого создания рабочих мест;

прогноза численности безработных лиц и ожидаемого высвобождения работников;

оценки эффективности привлечения трудовых иммигрантов местными исполнительными органами в предыдущем году и прогнозной потребности в трудовых иммигрантах на предстоящий год.

Местные исполнительные органы формируют потребность в привлечении трудовых иммигрантов на предстоящий год или годы и до 1 ноября направляют заявки на потребность в привлечении трудовых иммигрантов в уполномоченный орган по вопросам занятости населения.

Теперь согласование заявок в МВД не требуется.

Постановление вводится в действие с 10 мая 2022 года.

Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
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