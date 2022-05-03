 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.05.2022
09:58  МВФ, Украина и международный разбой, - В.Катасонов
09:56  Что значат поставки казахстанской нефти в Беларусь?
09:54  Cледствие о пытках кыргызо-уйгурского джазмена-"террориста" приостановлено
09:08  В Казахстане изменили правила по привлечению иностранной рабочей силы
09:05  Никита Михалков обвинил российских и украинских олигархов в сговоре
06:56  Оборзевшего Ербола Назарбаева уволили из органов Антикоррупционной службы Казахстана
00:55  Украинский эндшпиль или американский цугцванг? - Александр Лобызов

00:30  Борьба за Луну между США и российско-китайским альянсом неизбежна, - Роберт Мэннинг, Питер Уилсон
00:27  Как гарем многоженца Болата Назарбаева делил его имущество
00:20  Процесс мутации коронавируса не замедляется – и новый подвид омикрона это доказывает
00:17  "Таинственное исчезновение". Куда делся председатель суда города Худжанд?
00:15  Politico: американцы участвуют в боях на Украине
Понедельник, 02.05.2022
20:53  Кто пишет правила? На Соломоновых Островах порядок будет не американский, а китайский, - Е.Пустовойтова
13:06  Парижане на Первомай едва не распинали свою француз-полицию
12:40  Гигантский нейтралитет: Китай не хочет ссориться ни с Западом, ни с РФ, - К.Мельникова
12:27  В этом мае мира не будет: украинский конфликт только начинается, - М.Ростовский
11:37  Взаимодействие государств-членов ЕАЭС в сфере АПК, - В.Чушкин
11:34  Как и чем нам обустроить украину, - Игорь Стрелков
09:27  Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
09:23  Ильхам Алиев обвинил Казахстан и Туркменистан в незаконных поставках оружия Армении
00:53  Громкий хохот газа, судьба транзитных государств и "человек послушный", - И.Нагаев
00:50  Азовсталь российской культуры, - Захар Прилепин
00:49  Каскадные эффекты кибервойны, - Л.Савин
00:47  "Ждем победы Украины": Казахстан открыл личико, - Сергей Синченко
00:18  Украинизация Европы, - Элизео Бертолази
Воскресенье, 01.05.2022
22:05  Нашествие саранчи в Вахшской долине (видео)
22:01  Термиты подъедают культурное наследие Узбекистана
21:59  Западная пропагандистская машина перестаралась. Ей перестают верить, - "Rebelion"
21:57  Сайты-нарушители авторских прав попадут в Узбекистане в особый реестр
21:56  Талибы выпустили (выдворили?) из страны экс-главу правительства доктора Абдуллу
21:50  The Atlantic: Соцсети в США стали орудием раскола страны и инструментом ненависти
21:46  Молдавия, вслед за Украиной, идет вразнос
21:40  КырГКНБ задержан Туйгунаалы Абдраимов - экс-глава Центризбиркома. Кормился с мусорного полигона
21:38  Лучшая теннисистка Кыргызстана Ксюша Палкина получила 16-летний дисквал. За договорняки
14:03  Проживающие в Согде участники и инвалиды Великой Отечественной получат по 6 тысяч сомони
13:59  "Пороховая бочка на границе. Как ужиться таджикам и кыргызам". Махпора Киромова выпустила новый фильм
10:08  Верденчик на Соммочке. Достало слушать олигофрен-интервью Лаврова, - Лев Вершинин
09:56  Странное: Запад объявил нам войну на уничтожение, а мы продолжаем играть по правилам мирного времени, - В.Катасонов
08:55  Санкции или экономическая война? О первых потерях Евросоюза, - В.Трегубов
08:32  Узбекистан отказался возвращать талибам афганские самолеты и вертолеты
08:25  В Афганистане взорвана ЛЭП, Кабул и 10 провинций лишились электричества
08:17  Газовые битвы Кремля: взял ли Путин Европу за горло, - М.Ростовский
08:11  Кырвласти борются с коррупцией тотальной ротацией судей
00:30  Кыргызские НПОшники отрабатывают "анти-российский" заказ, - "ВБ"
00:22  Кинематографисты Узбекистана, Таджикистана и Люк Бессон снимут исторический фильм "Джами и Навои"
00:17  Польша мерзнет и воет без российского угля и газа, - "МК"
00:15  Индия и Китай заменят западные компании в проектах "Сахалин-1, 2"
00:12  Hurriyet: Дефицит подсолнечного масла поставил мир на порог голода
00:11  Кто контролирует биолаборатории в Казахстане?
00:06  Задержан бывший директор Бишкекского санитарного полигона
Суббота, 30.04.2022
14:14  В начале мая британских тори ждет кровавая баня, - В.Прохватилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Кыргызстан   | 
Cледствие о пытках кыргызо-уйгурского джазмена-"террориста" приостановлено
09:54 03.05.2022

3 мая 2022
Жанар Кусанова
Cледствие о пытках кыргызского джазмена приостановлено – адвокат
Cледствие о пытках кыргызского джазмена приостановлено – адвокаткадр из выпуска новостей телеканала Qazakqstan
Избитый в январе гражданин Кыргызстана боится ехать в Алматы, чтобы дать показания против тех, кто нанес ему увечья

10 февраля 2022 года Межрайонное управление по противодействию коррупции Алматинской области возбудило уголовное дело по факту пыток кыргызского музыканта Викрама Рузахунова во время январских беспорядков. Однако потерпевший все это время категорически отказывается приезжать в Алматы из Бишкека для участия в следственных действиях.

"Рузахунов отказывается давать здесь показания, потому что опасается провокаций и боится за свою жизнь и здоровье. А нашим правоохранительным органам это только на руку, поскольку без его участия нельзя вести полноценное расследование. Я заявляла в апреле ходатайство об организации выездного допроса в Бишкеке, просила, чтобы кто-то из членов следственно-оперативной группы съездил туда и взял показания Викрама, но мне отказали", – рассказывает адвокат Рена Керимова, представляющая интересы потерпевшего.

Cледствие о пытках кыргызского джазмена приостановлено – адвокат
Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Рена Керимова. Фото из личного архива
По ее словам, личности подозреваемых и все обстоятельства совершения тяжкого преступления все еще выясняются, так как нет показаний потерпевшего. Из-за этого следствие по резонансному делу приостановлено.

"В настоящее время Генпрокуратура Казахстана ведет переговоры с кыргызскими коллегами об организации поездки Рузахунова в Алматы для участия в следственных действиях. Здесь ему гарантируют охрану и защиту, но он все же опасается приезжать сюда", – говорит Керимова.

9 января в соцсетях было опубликован ролик, где молодой человек со следами побоев на лице признался в участии в массовых протестах в Алматы. По его словам, неизвестные лица заплатили ему за это 90 тысяч тенге.

Cледствие о пытках кыргызского джазмена приостановлено – адвокат
Январские массовые беспорядки в Алматы. Фото tengrinews.kz
Родственники и коллеги узнали в задержанном 36-летнего Викрама Рузахунова - кыргызского пианиста, руководителя джазового оркестра в Бишкеке. Они заявили, что Викрам приезжал в Казахстан для проведения концертов, и выразили уверенность, что признания на видео он сделал под давлением. Их эмоциональное выступление вызвало широкий общественный резонанс в соседней стране. У посольства Казахстана в Бишкеке прошел митинг в защиту джазмена.

Принцип домино
После громкого скандала казахстанские правоохранительные органы освободили Рузахунова и он вернулся на родину. Мужчина рассказал бишкекским журналистам, что вынужден был оговорить себя, чтобы избавиться от физического насилия и психологического давления со стороны казахстанских силовиков. Ни в каких массовых протестах в Алматы он не участвовал.

По словам мужчины, он прибыл в южную столицу вечером 2 января, чтобы договориться с потенциальными деловыми партнерами о проведении онлайн-курсов по IT - бизнесу (эти курсы он прошел в сентябре 2021 года у одной украинской компании - Прим.ред.).

Рузахунов снял в Алматы квартиру и стал ждать звонка. Когда 4 января начались волнения, он сидел дома. 7 января не выдержал и выехал из мегаполиса на машине вместе с тремя другими пассажирами. На трассе Алматы - Бишкек близ села Самсы машину остановили на блокпосту вооруженные люди в камуфляжной форме. После проверки документов они обыскали музыканта, отняли у него телефон, ноутбук и деньги, и обвинили в мародерстве. Затем отвели в курятник, где избили, а потом посадили в автобус вместе с другими задержанными гражданами и повезли в сторону Алматы.

Cледствие о пытках кыргызского джазмена приостановлено – адвокат
Военный блокпост на въезде в Алматы в январе 2022 года. Фото ria.ru
Их водворили в камеру предварительного заключения, расположенную в микрорайоне "Ащибулак". С 7 по 10 января неизвестные люди допрашивали его с пристрастием, требуя сознаться в участии в массовых беспорядках и мародерстве. Они избивали его руками и ногами, прикладами автоматов, деревянными палками от швабры, ремнями и металлическими цепями. Кем были по роду деятельности "палачи", он не знает, только предполагает, что это были сотрудники полиции. А на блокпосту его, скорее всего, избили спецназовцы и военные.

Кошмар закончился только тогда, когда Рузахунов согласился записать видеообращение с заученным текстом.

"Я полагаю, что тем самым палачи хотели оградить себя от обвинений в превышении власти и пытках. Типа того, что "да, мы действительно в жесткой форме задержали подозреваемого, но так было за что, он сам ведь признался в участии в массовых беспорядках. А раз он не имеет к нам претензий, значит, и спроса с нас никакого", – говорит Керимова.

10 января Викрама забрал из КПЗ консул Кыргызской Республики в Казахстане. По прибытию в Бишкек он дал интервью журналистам, а 11 января прошел медицинское освидетельствование. Врачи выявили у него черепно-мозговую травму головы, сотрясение мозга, переломы ребер, ушибленные раны и пневмоторакс. Лечение Рузахунов проходил амбулаторно.

Cледствие о пытках кыргызского джазмена приостановлено – адвокат
Потерпевший Викрам Рузахунов. Фото взята из личного архива музыканта
14 февраля музыкант написал заявление на имя Генпрокурора Кыргызстана Зулушева, в котором попросил возбудить уголовное дело по факту пыток. По настоянию надзорного органа соседней республики в Антикоре завели дело по статье 146 части 2 пункта 1 УК РК - "Пытки" в отношении должностных лиц областного департамента полиции.

Наказание по данной статье предусматривает от 3 до 7 лет колонии и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Интересы Рузахунова представляют 3 адвоката: один в Бишкеке и два в Алматы – это Елена Жигаленок и Рена Керимова. По их словам, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда, нанесенного здоровью кыргызского джазмена.

Источник - orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651560840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит законопроект по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информбезопасности
- Алихан Смаилов провел переговоры с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию
- Алихан Смаилов дал поручения по дальнейшему развитию машиностроения в Казахстане
- Проект Указа об образовании Абайской, Жетысуской, Улытауской областей внесен на рассмотрение Президента К. К. Токаева
- "Увеличить товарооборот в два раза"
- Государственный секретарь встретился с членами Национального совета
- Фракция партии "AMANAT" поддержала решение Главы государства о проведении референдума
- Главы Правительств Казахстана и России провели телефонные переговоры
- Центризбирком установил итоги выборов депутата Мажилиса Парламента, избираемого Ассамблеи народа Казахстана, вместо выбывшего, состоявшихся 28 апреля 2022 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  