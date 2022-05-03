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Что значат поставки казахстанской нефти в Беларусь?
09:56 03.05.2022

3 мая 2022

Страны ОПЕК+ сохранят запланированный план увеличения добычи нефтиФото из открытых источников
2 мая стало известно, что законопроект о поставках казахстанских нефтепродуктов и нефти в Беларусь передан в мажилис. Что это значит и чем обернется такой закон для Казахстана – рассказывает аналитик Артур Шахназарян.

"После одобрения законопроекта мы начнем поставлять нефть беспошлинно на белорусские НПЗ. Бюджет теряет на налоге на полезные ископаемые, вывоз нефти будет бесплатным. Но владельцами произведенных нефтепродуктов являемся как бы совместными, и все расчеты происходят уже после их продажи. Не очень выгодная схема для Казахстана, но не самый худший вариант в условиях сегодняшних рисков в мире с остановками экспорта.

Переговоры шли два года, в 2020–2021 годах, при Ногаеве. Речь шла о небольшом объеме в 2 млн тонн нефти. Наши одновременно и не доверяли Лукашенко, и вывозить за свой счет было глупо, вдобавок тогда Россия ясно дала понять обоим союзникам, что транспортировку через свою территорию не пропустит ни трубой, ни железной дорогой. А везти в обход России вообще полный убыток. Поэтому вопрос был снят в феврале 2021 года. Теперь ситуация радикально изменилась.

Можно ли доверять Лукашенко? По такой же схеме Россия снабжала белорусские НПЗ и ее технично обкрадывали.

Тут есть вопросы, например, каков объем поставок нефти, неясно. Много нюансов, в таких соглашениях один-два нюанса меняют всю картину. Баланс сделок. Выгодно или невыгодно? По соглашению непонятно, в документе нет деталей и в принципе не может быть юридически. Надо выискивать прямое соглашение о поставках, там главное, но его не публикуют", – рассказывает Артур Шахназарян.

О том, что законопроект "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь" направлен на рассмотрение в мажилис, стало известно 2 мая.

Источник - orda.kz
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