МВФ, Украина и международный разбой, - В.Катасонов

09:58 03.05.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 02.05.2022



Выйти из МВФ, пока Фонд не начал раздачу награбленного



МВФ – международная финансовая организация, созданная в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции. До конца прошлого века Фонд представляли как образец международного института, который неукоснительно следует всем положениям своего устава. Прежде всего, строго придерживается лимитов выдачи кредитов странам-членам. А в некоторых случаях не допускает выдачи кредитов. Например, Фонду запрещено оказывать кредитную помощь странам, которые находятся в состоянии войны или на территории которых ведутся интенсивные военные действия. Также лишаются права на получение кредитов Фонда страны, у которых возник дефолт по суверенным обязательствам (государственному долгу).



Я неоднократно писал, что в XXI веке МВФ на глазах превратился в организацию, которая, наоборот, игнорирует собственные правила. Особенно много случаев такого игнорирования касается Украины.



Напомню несколько подзабытую историю с Украиной, которая началась в конце 2013 года. Осенью того года между Россией и Украиной прошли переговоры о предоставлении Москвой Киеву займа на 15 млрд. долл. Соглашение было подписано, и в декабре того же года Киев получил первый транш займа в размере 3 млрд. долл. Заем 2013 года был государственным и со стороны России, и со стороны Украины. Средства займа были выделены из Фонда национального благосостояния РФ. Оформлен заем был в виде покупки еврооблигаций, выпущенных Минфином Украины со сроком погашения в конце 2015 года.



21 декабря 2015 года наступил срок погашения 3 млрд. долларов, но Украина долг не выплатила. Не выплатила даже 75 млн. долларов начисленных процентов. 18 декабря того же года Верховная рада приняла закон о моратории на выплату российского долга, квалифицировав его как несуверенный. Однако накануне по запросу России МВФ был вынужден подтвердить, что долг Украины перед Россией является суверенным. А если Украина не погасила свои обязательства по суверенному долгу, то это означает, что произошел суверенный дефолт. И, следовательно, Фонд, согласно своим правилам, не имеет права оказывать кредитную поддержку Украине. Однако Фонд сделал вид, что ничего не произошло. В 2016 и 2017 годах Украина получила от Фонда по 1 млрд. долл.



Более того, с 2014 года Украина стала приоритетным клиентом Фонда, которому оказывалась щедрая помощь, намного превышавшая дозволенные лимиты. А каждый новый транш кредитов Фонда представлял собой рефинансирование старых долгов. Фонд активно участвовал в строительстве долговой пирамиды Украины. За 2008-2013 годы МВФ выделил Украине в общей сложности 14 млрд долларов. В 2014 году после государственного переворота Украина получила 4,4 млрд. долларов кредита, в 2015 г. – 6,7 млрд., в 2016-2017 гг. – 2,0 млрд., в 2018 г. – 1,4 млрд., в 2020 г. – 2,1 млрд. долл. В прошлом году получила транш в размере 700 млн. долл. в рамках программы Stand-by. В рамках данной программы до середины текущего года планировалось перевести новые транши на сумму свыше 2 млрд. долл.



Если на конец 2013 года государственный внешний долг Украины составлял 37,64 млрд. долл., то к концу марта сего года он достиг 59,20 млрд. долл. Частные кредиторы опасаются участвовать в строительстве этой зыбкой долговой пирамиды, ее создает Международный валютный фонд вкупе со Всемирным банком.



Пока США остаются главным акционером Фонда. Их доля в капитале МВФ составляет 17,43%, а в голосах – 16,50%. Этого достаточно, чтобы блокировать те решения совета директоров Фонда, которые идут в разрез с интересами Вашингтона (для блокировки необходимо не менее 15% голосов). А блокируясь со своими союзниками, имеющими непропорционально большие квоты в капитале и голосах, Вашингтон может протаскивать нужные ему решения, в том числе по Украине. Для Вашингтона, заинтересованного в разжигании конфликта на Украине, Фонд становится важным инструментом такого разжигания.



Можно удивляться прыткости и оперативности Фонда. Через две недели после начала специальной военной операции России на Украине и санкционной войны Запада против России Фонд без лишних проволочек принял решение о выделении Украине помощи в размере 1,4 млрд. долл. Оказывается, в Фонде есть такая экзотическая опция, как Инструмент быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument – RFI). Его создали недавно для оказания срочной помощи в деле борьбы с "пандемией ковида". И вот теперь в приоритетах Фонда "пандемия" уступила место Украине. В Фонде отметили, что выплата в рамках RFI, эквивалентная 50% квоты Украины в МВФ, должна помочь стране удовлетворить неотложные потребности платежного баланса. О старом правиле организации, которая должна воздерживаться от предоставления кредитов стране, ведущей военные действия, сегодня уже никто в МВФ не вспоминает.



Спасет ли сумма в 1,4 млрд. долл. нынешнюю Украину? Навряд ли. По оценкам МВФ ВВП Украины в текущем году может сократиться на 35%. По оценкам Всемирного банка – на 45%. По прогнозам МВФ дефицит госбюджета Украины увеличится в 2022 г. до 17,8% ВВП по сравнению с 4% ВВП в 2021 году.



Киев не стесняется клянчить у Запада и Фонда такие суммы помощи, которые еще в начале текущего года казались безумием. 8 апреля Зеленский заявил, что ежемесячно Украина нуждается в сумме семь миллиардов долларов для неотложных расходов на выплаты гражданам. Сумма была названа в беседе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Подобными просьбами были озадачены также Вашингтон, Лондон и Международный валютный фонд.



20 апреля директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украина запросила 5 млрд. долл. в месяц на ближайший квартал. По ее словам, в эту сумму не входят средства на восстановление инфраструктуры. Фонд взял тайм-аут на то, чтобы проверить обоснованность заявки. И с удивительной оперативностью уже 22 апреля Фонд сообщил, что согласен с запрашиваемой суммой. Руководительница МВФ прокомментировала: "Наш персонал поработал над проверкой этой суммы. В целом речь идет о правильном порядке величины".



Фонд не замахивается на то, чтобы оказывать помощь Украине на восстановление разрушенной инфраструктуры (согласно его же оценкам, на эти цели потребуется около 1 трлн. долл.). Вероятно, МВФ рассчитывает, что в Вашингтоне будет все-таки законодательно одобрено использование замороженных валютных резервов России (на сумму свыше 300 млрд. долл.) на подобного рода цели.



Однако даже ежемесячные перечисления Украине 5 млрд. долл. являются для Фонда неподъемными. Рассчитывать на обслуживание и погашение Украиной кредитов на такие суммы не приходится, и Фонд сам может оказаться банкротом. Поэтому Кристалина Георгиева намекнула, что деньги должны поступать на Украину в виде не кредитов, а грантов. Источниками грантов должны стать страны-члены Фонда, а МВФ будет лишь распределять деньги и контролировать их использование.



21 апреля Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительно 500 млн. долл. в виде экономической помощи. С учетом ранее выданной помощи общая сумма должна составить 1 млрд. долл. 9 апреля Борис Джонсон заявил после встречи с Владимиром Зеленским о подготовке Лондоном нового пакета финансовой и военной помощи Киеву. По его словам, Британия предоставит Украине кредитные гарантии на сумму 500 млн. долл. Примерно в это же время Канада предложила выделить Украине до 1 млрд канадских долларов (800 млн. долл. США).



И МВФ рассчитывает на роль специального фонда, аккумулирующего деньги, идущие от разных стран Запада на поддержку Украины как в виде грантов, так и льготных кредитов, а также банковских гарантий. 8 апреля МВФ сообщил о создании управляемого специального счета для стабилизации экономики Киева (Multi-Donor Administered Account for Ukraine – MDAAU). Через этот счет Фонд будет направлять украинским властям гранты и кредиты в резервных валютах или специальных правах заимствования (СДР). Все эти средства через спецсчет будут переводиться на счет Украины в МВФ.



Спецсчет создан, но надежды на то, что через него ежемесячно будут проходить по 5 миллиардов долларов (как того желает Киев), нет. Запад на такую щедрость не готов. Он все чаще вспоминает об украденных у России валютных резервах на сумму свыше 300 млрд. долл. За счет них и надо оказывать помощь Украине. Но как? Есть большая вероятность того, что деньги просто разворуют. Необходимо кому-то от имени коллективного Запада поручить распределение этих денег и контролировать их использование. Может пройти еще некоторое время, и будут приняты решения о легитимизации конфискации замороженных валютных резервов России. А потом мы узнаем, что этот "кто-то" – Международный валютный фонд.



Как России реагировать на подобное развитие событий? Прежде всего, выйти из МВФ, не дожидаясь, когда Фонд начнет раздачу награбленного. Неясно, пойдут ли деньги напрямую на Украину. Они пойдут на счета тех компаний коллективного Запада, которые будут выделены для оказания "помощи". России негоже находиться в составе международной шайки, занимающейся разбоем.