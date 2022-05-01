Каздепы опять озабочены казязыком. Статуса мало

10:45 03.05.2022

Депутат Казбек Иса заявил, что не предлагал внести поправки в Конституцию по статусу русского языка



Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Казбек Иса опроверг информацию о том, что группа депутатов якобы предложила исключить из Конституции положение о том, что русский язык используется наравне с государственным, передает Zakon.kz.

Казбек Иса заявил, что его слова вырвали из контекста и такие поправки в закон депутаты не вносили.



Настоящим сообщаю, что эти слова выдернуты из контекста. В депутатском запросе в прошлую среду я указал, что государственный статус казахского языка установлен в Конституции, но до сих пор отсутствует соответствующий закон, который обеспечил бы реализацию этого статуса.

Депутат Мажилиса Парламента Казбек Иса

В результате нередко граждане, обращающиеся в госорганы на родном языке, не получают такого же ответа, потому что многие госслужащие говорят на русском языке и не владеют казахским, отметил депутат.



Поэтому я напомнил о законопроекте демпартии "Ак жол" о расширении сферы применения государственного языка, который мы вносили в 2012 году, но его тогда заблокировало правительство. Я в очередной раз призвал принять специальный закон "О государственном языке", который бы позволил реализовать на практике его статус, предусмотренный в Конституции. Именно это предложение поддержали и некоторые другие депутаты.



Ирина Лукичева