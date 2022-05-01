В Армении, похоже, анти-пашиняновское народное восстание

12:25 03.05.2022

Оппозиция Армении перекрыла улицы Еревана

Оппозиция Армении, требующая отставки Пашиняна, перекрыла улицы Еревана



ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, снова перекрывает улицы Еревана, передает корреспондент РИА Новости.



Полиция оттесняет протестующих и уже задержала несколько человек.



Массовые акции протеста начались в столице Армении 1 мая. Митингующие разбили в центре города палаточный лагерь и провели там уже две ночи. Накануне они пытались перекрывать центральные улицы, из-за чего полицейские задержали 244 человека.



