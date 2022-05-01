|14:40 Только уголь и атом спасут Казахстан, но, возможно, уже поздно, - Петр Своик
14:14 Александр Дугин: Мы воюем с цивилизацией Антихриста
14:03 Знамя Победы: почему Рахимжана Кошкарбаева при жизни обошла заслуженная слава?
13:36 Раскулачивание назарбаевской элиты: Нужен институт опричнины, - А.Вьюгин
13:35 "Токаев пока не трогает самых главных", - Досым Сатпаев
13:33 Реставрация елба-ханского самодержавия в Казахстане, - В.Ковтуновский
12:57 Узбекистан опровергает инфу о полетах своих развед-дронов над Севером Афганистана
12:53 Генпрокуратура Казахстана оценила ущерб от "бардака" на таможне в $368 млн
12:37 Эстония разрывает несправедливый договор с Россией о границах. Требуют себе Печерскую волость
12:26 Зерно массового поражения: Россия и Украина оказались обладателями "продуктового оружия", - М.Гойхман
12:25 В Армении, похоже, анти-пашиняновское народное восстание
10:45 Каздепы опять озабочены казязыком. Статуса мало
09:58 МВФ, Украина и международный разбой, - В.Катасонов
09:56 Что значат поставки казахстанской нефти в Беларусь?
09:54 Cледствие о пытках кыргызо-уйгурского джазмена-"террориста" приостановлено
09:08 В Казахстане изменили правила по привлечению иностранной рабочей силы
09:05 Никита Михалков обвинил российских и украинских олигархов в сговоре
06:56 Оборзевшего Ербола Назарбаева уволили из органов Антикоррупционной службы Казахстана
00:55 Украинский эндшпиль или американский цугцванг? - Александр Лобызов
00:30 Борьба за Луну между США и российско-китайским альянсом неизбежна, - Роберт Мэннинг, Питер Уилсон
00:27 Как гарем многоженца Болата Назарбаева делил его имущество
00:20 Процесс мутации коронавируса не замедляется – и новый подвид омикрона это доказывает
00:17 "Таинственное исчезновение". Куда делся председатель суда города Худжанд?
00:15 Politico: американцы участвуют в боях на Украине
|20:53 Кто пишет правила? На Соломоновых Островах порядок будет не американский, а китайский, - Е.Пустовойтова
13:06 Парижане на Первомай едва не распинали свою француз-полицию
12:40 Гигантский нейтралитет: Китай не хочет ссориться ни с Западом, ни с РФ, - К.Мельникова
12:27 В этом мае мира не будет: украинский конфликт только начинается, - М.Ростовский
11:37 Взаимодействие государств-членов ЕАЭС в сфере АПК, - В.Чушкин
11:34 Как и чем нам обустроить украину, - Игорь Стрелков
09:27 Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
09:23 Ильхам Алиев обвинил Казахстан и Туркменистан в незаконных поставках оружия Армении
00:53 Громкий хохот газа, судьба транзитных государств и "человек послушный", - И.Нагаев
00:50 Азовсталь российской культуры, - Захар Прилепин
00:49 Каскадные эффекты кибервойны, - Л.Савин
00:47 "Ждем победы Украины": Казахстан открыл личико, - Сергей Синченко
00:18 Украинизация Европы, - Элизео Бертолази
|В Армении, похоже, анти-пашиняновское народное восстание
12:25 03.05.2022
Оппозиция Армении перекрыла улицы Еревана
Оппозиция Армении, требующая отставки Пашиняна, перекрыла улицы Еревана
ЕРЕВАН, 3 мая - РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, снова перекрывает улицы Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция оттесняет протестующих и уже задержала несколько человек.
Массовые акции протеста начались в столице Армении 1 мая. Митингующие разбили в центре города палаточный лагерь и провели там уже две ночи. Накануне они пытались перекрывать центральные улицы, из-за чего полицейские задержали 244 человека.
Сегодня, по словам вице-спикера парламента от фракции "Армения" Ишхана Сагателяна, планируется блокировать не только улицы в Ереване, но и основные магистрали за пределами города.
Оппозиция с 25 апреля проводит акции протеста по всей стране. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.
Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах" и требует его отставки, заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.