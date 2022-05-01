Эстония разрывает несправедливый договор с Россией о границах. Требуют себе Печерскую волость

12:37 03.05.2022

Парламент Эстонии рассмотрит предложение об отзыве подписи под договорами о границах с РФ



3 мая 2022,Шарифулин Валерий



Парламент Эстонии рассмотрит предложение правительству о пересмотре договоров по сухопутной и морской границам с Россией, подписанных 18 февраля 2014 года. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.



В Эстонии прошли ежегодные военные учения местных сил обороны с участием военных Североатлантического альянса

Заседание, на котором будет обсуждаться вопрос об отзыве подписей под договорами о границе с Россией, пройдет 3 мая. Предложение провести заседание принадлежит оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии.



"По завершении оккупации и восстановлении независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре", - говорится в пояснительной записке, оказавшейся в распоряжении "РИА Новости".



В настоящий момент Эстония и Россия не имеют официально оформленную границу. В 2005 году после 10 лет переговоров в Москве был подписан первый вариант пограничного договора.



В данном документе Эстония включила в преамбулу упоминание действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила граница между СССР и Эстонией до начала 1940-х годов. Москва расценила это как попытку зарезервировать будущие территориальные претензии Эстонии и отозвала свою подпись, так как считает Тартуский мирный договор историческим документом, не имеющим силы.



В 2014 году между странами был подписан новый вариант договора, который, однако, не ратифицирован до сих пор.



5 апреля 14 сотрудников российской дипмиссии в Нарве были были объявлены эстонскими властями нежелательными лицами, а российское консульство в этом городе закрыто. Соответствующая нота была вручена послу России в стране Владимиру Липаеву.



В ответ на действия Эстонии власти России 21 апреля закрыли генконсульство Эстонии в Санкт-Петербурге и объявили его сотрудников персонами нон грата. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что данное решение было принято на основе принципа взаимности и после недружественных действий Таллина.