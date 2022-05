Генпрокуратура Казахстана оценила ущерб от "бардака" на таможне в $368 млн

12:53 03.05.2022

03.05.22

Генеральная прокуратура Казахстана выявила нарушения в уплате таможенных платежей и декларировании товаров на общую сумму 165 млрд тенге (около $368 млн), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Только на приграничных с Китаем таможенных постах выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров. Как отмечает ведомство, уполномоченные экономические операторы в целях ухода предпринимателей от налогов за последние два года подделали счета-фактуры на 221 млрд тенге (порядка $495 млн). При этом за месяц проверки установлено 16 фактов контрабанды на 800 млн тенге (более $1,7 млн).



"К примеру, досмотром груза ТОО Group Of The Companies Tda обнаружены незадекларированные товары на 287 млн тенге ($640 тыс.). Директор ТОО взят под стражу", - заявили в пресс-службе. При этом, сайт Orda.kz пишет, что владелицей ТОО Group Of The Companies Tda является Анипа Назарбаева, сестра первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Кроме того, зафиксированы факты незаконных действий со стороны должностных лиц. "Совместными усилиями Антикоррупционной службы и Генеральной прокуратуры за дачу взятки в размере $50 тыс. сотруднику прокуратуры, имитировавшему преступную деятельность, задержаны начальник таможенного поста "Нур жолы" и его заместитель. Также за дачу взятки проверяющим в размере $30 тыс. взят под стражу представитель ТОО Cargo Management", - говорится в сообщении. По этим фактам проводятся досудебные расследования.



Проверка на таможне проводилась по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Выступая в Мажилисе 11 января, он поручил навести порядок на границе с Китаем и увеличить доходы бюджета, назвав происходящее там "бардаком".

"Машины не досматриваются, налоги, пошлины не платятся, расхождения в реальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет", - заявил тогда глава государства.



Позже Токаев отметил, что расхождение в таможенных статистиках Казахстана и Китая достигает $5,7 млрд. "Никто не может объяснить, как возникла такая большая разница. Откровенно говоря, это контрабанда", - подчеркнул президент. Впрочем, в Комитете государственных доходов рассказали, что одной из основных причин расхождения данных являются методологические особенности формирования таможенной статистики.



В феврале пресс-служба президента сообщила, что в Казахстане за три недели возбуждено восемь уголовных и 24 административных дела по фактам незаконного ввоза товаров из Китая.