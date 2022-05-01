Узбекистан опровергает инфу о полетах своих развед-дронов над Севером Афганистана

12:57 03.05.2022

Узбекистан опроверг сообщения о полете своих беспилотников над севером Афганистана



Неизвестный БПЛА, заснятый над Мазари-Шарифом. Кадр из видео в соцсетях смотрим тут -



https://fergana.site/news/126001/



Министерство обороны Узбекистана опровергло появившиеся в социальных сетях сообщения о якобы полете его беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над северным афганским городом Мазари-Шариф.



Соответствующее сообщение 30 апреля было опубликовано пресс-службой ведомства.



Ранее в соцсетях появились сообщения и видео, как неизвестный БПЛА летает над Мазари-Шарифом. При этом утверждалось, что беспилотник принадлежит узбекистанской армии.



"Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Военно-воздушные силы Узбекистана не нарушали воздушное пространство соседних государств", - заявили в Минобороны.

По данным ведомства, силы ПВО Узбекистана также не зафиксировала нарушений воздушного пространства республики авиацией соседних стран.



"Беспилотная, истребительная и штурмовая авиация Министерства обороны Узбекистана несет боевое дежурство в строго установленном порядке", - отметили в оборонном ведомстве.



Отметим, что в последнее время над Афганистаном все чаще стали появляться неизвестные военные беспилотники. В частности, кроме Мазари-Шарифа, они были замечены над Кабулом, провинциям Хост и Кандагар.



В Хосте местные жители 11 апреля провели демонстрацию, на которой попросили местные органы безопасности прояснить ситуацию с появлением БПЛА.



В свою очередь радикальное движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, заявило, что контролируемая ими страна больше не представляет угрозы ни для одного другого государства, поэтому воздушное пространство Афганистана не должно нарушаться.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).



01.05.22