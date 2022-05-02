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Реставрация елба-ханского самодержавия в Казахстане, - В.Ковтуновский
13:33 03.05.2022

РЕСТАВРАЦИЯ САМОДЕРЖАВИЯ
2.05.2022
Виктор КОВТУНОВСКИЙ, политолог
Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

Петр САРУХАНОВ - "Новая"

Удивительно, но эту инициативу поддержали не только "блогеры на передержке", а и некоторые, вполне вменяемые, общественные активисты.

Общенациональный плебисцит считается высшей формой демократии. Но применительно к конституционным вопросам он всегда превращается в фарс. Неслучайно "всенародное голосование", как форма легитимации, пришлась ко двору самым гнусным автократам. В самом деле: нам предлагается дать однозначный ответ да/нет по всему комплексу конституционных поправок самого разного свойства. Говоря "да" возвращению одномандатных округов или отмене смертной казни, мы, одновременно, поддерживаем и сохранение в основном законе упоминания Нурсултана Назарбаева как "основателя современного государства". Скушать эту котлету можно только вместе со спрятанными в нее мухами.

Надо заметить, что весь процесс переформатирования государственного устройства, затеянный Токаевым после январской победы ограниченного контингента ОДКБ над двадцатитысячной группировкой иностранных террористов (восемь из девяти последних слов следует тщательно заковычить), носит ярко выраженный волюнтаристский характер. Токаев и не пытался придать ему даже видимость национального консенсуса. Он озвучил предлагаемые им единолично реформы, президентская администрация кулуарно придала этим тезисам вид законодательных поправок, и вот теперь, без какого бы то ни было, всенародного обсуждения, нам предлагается прийти на участки для голосования и одобрить индивидуальный выбор первого президента "Второй Республики".

И сам нынешний глава государства, и его дворовые идеологи пытаются выдать новые реформы за переход от суперпрезидентской республики к просто президентской. Однако никаких весомых примеров отказа Токаева от своих полномочий не приводится. Их, на самом деле нет. Влияние президента на судебную систему, правительство, законодательные и представительные органы в центре и на местах, остается незыблемым. Более того, если разобраться, то власть Токаева только усиливается. Из Конституции изымается вся система сдержек безраздельной президентской власти, внедренная туда Назарбаевым накануне транзита. Упраздняется также титул "елбасы", поскольку, даже без каких-либо властных полномочий, статус лидера нации формально выше статуса главы государства. После внесения поправок в Конституцию произойдет реставрация самодержавия: из дуалистической электоральной монархии, которой был Казахстан после 19 марта 2019 года, мы вернемся к наихудшей для гражданского общества поздненазарбаевской конфигурации власти.

Таким образом, политические реформы, предложенные Токаевым, лишь прикрытие "зачистки" Конституции от полномочий и прерогатив его предшественника. С последующим, надо полагать, отъемом материальных ценностей прилипших, за тридцать лет, к рукам Назарбаева и его ближайшего окружения.

Впрочем, у предстоящего референдума может быть и еще одна, весьма полезная для "вторичных республиканцев", функция: всенародное голосование позволяет, без особых политических рисков, проверить как работает система назарбаевских фальсификаций без самого Назарбаева.

Источник - novgaz.com
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