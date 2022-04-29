Раскулачивание назарбаевской элиты: Нужен институт опричнины, - А.Вьюгин

13:36 03.05.2022 Раскулачивание назарбаевской элиты: Нужен институт опричнины

Возвращение собственности государству в особо крупных размерах



Восстановление социальной справедливости с помощью арестов коррупционеров и "мутных" нуворишей нельзя назвать утонченным методом. Но ведь работает! Кайрат Сатыбалды и Кайрат Боранбаев прямо из СИЗО возвращают государству акции телекоммуникационных и сервисных компаний, железнодорожные тупики, городские парковки и просто массивы денег наличными. Все это очень кстати, поскольку Казахстан вошел в крайне сложный период функционирования, где элементарное выживание государства и населения можно рассматривать в качестве приза.



"СИЗО"-ННАЯ РЕПРИВАТИЗАЦИЯ



Арестованные в марте племянник бывшего президента Кайрат Сатыбалды и свойственник Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев – не самые простые люди в республике. Даже наоборот. Они однозначно входили в число 162 лиц, которым принадлежало более 55 % национального богатства Казахстана. Теперь их активы стали возвращаться в государственную казну.



Приватизация в прошлом советской государственной собственности в постсоветскую эпоху – одно из самых важных, болезненных и детерминирующих событий в новейшей истории. Если брать в масштабе всего бывшего СССР, то никогда прежде не перераспределялись столь огромные материальные ресурсы. И еще никогда в истории у подавляющей части населения не было ощущения, что перераспределение богатств произошло несправедливо.



Когда Васко да Гама открывал путь в Индию, а Кортес грабил Мексику, там первооткрыватели и конкистадоры рисковали своей жизнью за золото и пряности, которые тоже были на вес золота. В постсоветских палестинах все решалось в больших высоких кабинетах, где с помощью административного и силового ресурса вчерашние серые клерки превращались в олигархов за счет всех остальных соотечественников.



Кайрат Сатыбалды в силу возраста опоздал на первый акт "экономики племянников", зато во второй заход урвал себе сокровищ по полной программе. Как завещал покойный российский олигарх Борис Березовский, не обязательно владеть всем предприятием, для обогащения достаточно контролировать его финансовые потоки. По этой схеме племянник "елбасы" с 28,16 % акций АО "Казахтелеком", удивительным образом полученными в 2018 году, через своих людей руководил коммерческой частью коммуникационного монополиста.



Отсюда уже проистекали "скидки" аффилированным структурам по 80 %, которые ложились убытками на весь "Казахтелеком". Все закупки необходимого для работы имущества осуществлялись под бдительным оком доверенных лиц, приводя к сказочному обогащению конечного бенефициара.



Обо всех этих нехитрых схемах сейчас рассказывает следствию Куанышбек Есекеев, председатель правления АО "Казахтелеком". Надо отдать должное этому руководителю, он умеет ориентироваться в меняющейся политической конъюнктуре. Сначала г-н Есекеев пытался спасти от разорения стратегическое предприятие, из которого финансовые ресурсы (в том числе в виде неполученной прибыли) выводились в явно нездоровых объемах, а теперь помогает уполномоченным органам восстановить картину случившегося.



Уже из СИЗО Кайрат Сатыбалды передал в государственную собственность свои компании, через которые владел пакетом "Казахтелекома". Оттуда же в госсобственность перешли 100 % акций АО "Центр транспортного сервиса". Эта фирма владела более чем четырьмя сотнями железнодорожных тупиков. Каждый такой тупик – это целая "золотая жила", поскольку обширному числу видов предпринимательской деятельности нужны места, где осуществляется погрузка и разгрузка вагонов, да и просто требуется место для стоянки с товаром или без.



В нормальной ситуации руководству "Казахстан темир жолы" даже в дурном сне не пришло бы в голову передать всех куриц, несущих золотые яйца, человеку из хорошей Семьи. Однако за него похлопотал Карим Масимов, после чего государству пришлось наступить на горло своим интересам. Тарифы на услуги тупиков, кстати, взлетели где в разы, а где и на порядок. Ну а оплачивать все эти дополнительные расходы бизнеса пришлось конечным потребителям через цену товара.



Кайрат Боранбаев – тоже прямо в СИЗО – передал в госсобственность доли в двух компаниях, контролирующих парковки в Алматы. Бизнес был сродни железнодорожным тупикам. Люди г-на Боранбаева сдавали автовладельцам в аренду участки земли, находящиеся в собственности городского акимата, а вырученные деньги шли на частные счета. При этом за сохранность находящихся на парковках авто фирмы никакой ответственности не несли. По примерным подсчетам, оборот от парковок составлял 1,4 млрд тенге в год.



ПО СУСЕКАМ



Инсайдерские источники делятся информацией, будто при обысках в различной недвижимости Кайрата Сатыбалды изъяты наличные доллары на сумму порядка $4 млрд. Это как 4000 кейсов по миллиону "баксов" в каждом. Крайне сложная геополитическая обстановка в мире требует обеспечить Казахстан необходимой подушкой ресурсов, дабы он мог пройти эти трудные времена. Деньги нужно откуда-то брать.



Очень важно, что изымаемые активы не переписываются на новых лиц из окружения политического руководства, а поступают в собственность государства. Будь то "Оператор РОП" от Алии Назарбаевой, "Казахтелеком" или другие компании. Правительству ведь постоянно нужны деньги для зарплат бюджетникам, инвестиций в стратегическую инфраструктуру, льготной ипотеки и льготного автокредитования. Последний год ставит на повестку дня повышение обороноспособности страны, поскольку военная сила стала ходовым внешнеполитическим аргументом.



С получением доходов от парковок акиматом Алматы у мегаполиса появился собственный стабильный источник пополнения доходов. На эти деньги можно высаживать клумбы, подстригать деревья, устанавливать скамейки, да хотя бы менять бордюры (только без фанатизма) где это реально требуется. А то городская территория дошла уже до того, что в ходе дождей топится даже верхняя часть города. То есть нужно реконструировать ливневую канализацию и содержать ее в рабочем состоянии.



Завышенные тарифы железнодорожных тупиков Кайрата Сатыбалды функционировали потому, что автомобильные перевозки в это же самое время были монополизированы по линии Дариги Назарбаевой. Фактически бизнесмены были поставлены в ситуацию, когда им было без разницы кому из монополистов платить – везде дорого и невыгодно.



Если опустить девяностые годы, то в Казахстане с нулевых сложилась система, при которой государство использовалось в качестве механизма для обогащения отдельных частных лиц. Как показывают последние новости из СИЗО, обогащение протекало в интенсивном режиме и за кратчайшие сроки превращало баловней раскрадной модели в миллиардеров.



Суммы изъятий сопоставимы с кредитами МВФ, которые данный международный финансовый институт предоставляет развивающимся государствам на годы. Новому Казахстану все это тоже нужно, в том числе срочно. Срочно – это синоним поздно, если не действовать быстро.



Не будем забывать, что Касым-Жомарт Токаев полноту государственной власти обрел только в январе этого года. Предыдущее время пребывания в должности президента действовала разветвленная система барьеров и ограничений, призванная уже на начальном этапе торпедировать прогрессивные начинания главы государства.



Люди, которые сказочно обогащались благодаря установившимся порядкам и механизмам, совершенно не хотели и не хотят перемен. Они и сегодня подспудно, но при этом последовательно сопротивляются, саботируют необходимые для страны реформы. Вот президенту и приходится прибегать к сильнодействующим средствам.



Всевозможные "черные лебеди" кружат над Казахстаном внушительным клином. Вызовы перед верховной властью встают как на внутреннем контуре через общественные запросы социальной справедливости и поступательного развития на благо всего общества, так и на внешнем. Градус геополитической напряженности постоянно растет, поскольку Россия и Украина ведут друг с другом войну, негативные последствия от которой неизбежно распространяются по континенту и планете в целом.



Серьезные международные функционеры заговорили о реальной угрозе большого голода, так как российские и украинские объемы зерна ушли с мирового рынка. Аналогичная ситуация с российскими и белорусскими удобрениями. Ломаются традиционные логистические и торговые цепочки, тогда как противостояние главных глобальных игроков в лице США и Китая продолжает усиливаться.



У Казахстана большой посевной клин и вообще-то он экспортер зерна. Но если АПК не обеспечить тракторами и комбайнами, удобрениями, ГСМ, элеваторами и вагонами-зерновозами, то ситуация может очень быстро и кардинально поменяться.



А львиная доля Нацфонда и ЗВР тем временем в долларах и евро (то есть наши яйца на Западе), главный экспортный трубопровод КТК в России, а критически важные поставки воды из трансграничных рек зависят от доброй воли Китая.



ПРОСТО ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ



Очень знаковое событие последних дней – это новый статус Нурсултана Назарбаева. В рамках конституционной реформы он признается "Основателем независимого Казахстана", а вот титул "Лидер нации – Елбасы" уже в прошлом.



Делается это не в рамках мстительности или сведения счетов со стороны преемника за то, что медлил с передачей необходимой полноты власти. Просто время сейчас такое, когда Казахстану нужно срочно наращивать ресурсную базу. Старый подход "денег у бедных мало, зато самих бедных много" больше не работает. Из-за затяжного социально-экономического кризиса многие бедные перешли в категорию нищих и деньги остались только у олигархов.



Гипотетически есть еще сырьевые контракты с западными нефтяными гигантами, заключенные в эпоху Назарбаева на невыгодных для республики условиях, но это уже вторая часть "марлизонского балета". Сначала необходимо консолидировать те ресурсы, которыми располагают резиденты РК на внутреннем контуре страны.



Закон о первом президенте, который будет поставлен на утрату, давал Нурсултану Назарбаеву просто гипертрофированные полномочия в экономической сфере. Фактически фигуру "елбасы" используют в качестве зонтичной структуры, под которую загоняют всевозможные Фонды первого президента и Назарбаев-фонды, выводя из-под налогообложения обширные активы.



В нынешнее суровое время страна не может себе позволить прежние синекуры. Они и в лучшие для Казахстана периоды обилия нефтедолларов были чрезмерными, учитывая общие параметры экономики и реальные потребности в социальной сфере и вопросах поступательного развития.



Президент Токаев уже начал наводить порядок в "Самрук-Казыне", повысив нормы отчисления из него в государственный бюджет. Со временем (надеемся недолгим) они еще больше вырастут.



Сложность переживаемого момента в том, что с одной стороны нужно держать темп, поскольку время – крайне жесткий лимитирующий ресурс и за последние двадцать лет его было потеряно неоправданно много, а с другой стороны нельзя наломать дров и сломать работающие вещи. Как выразился финансовый консультант Расул Рысмамбетов, нельзя резать дойную корову за то, что ее доил соседский мальчик.



Экономические активы из назарбаевских фондов должны поступить в нормальную рыночную среду с положенным для них налогообложением. "Назарбаев интеллектуальные школы" следует вернуть в собственность государству и помочь на их базе в деле оздоровления общеобразовательной школы. "Назарбаев университет" имеет потенциал для подготовки кадров на благо страны, но он должен быть интегрирован в общую систему высшего образования, а не функционировать в рамках привилегированного анклава с большими зарплатами для иностранных преподавателей непонятного качества.



"Jusan Bank" – это вообще черный финансовый ящик с переизбытком нехороших тайн, которые еще распутывать и распутывать. Но и его в случае национализации можно использовать на благо страны. Пусть выдает кредиты АПК, МСБ, частным лицам, а не "отжимает" имущество заемщиков по мутным схемам.



Для гигантского объема стоящих перед страной острых задач, требующих скорейшего решения, президенту нужна своя "опричнина". На манер опричников Ивана Грозного или гвардии Петра I, спецслужб Иосифа Сталина. Потому что от способных резко перекрашиваться и быстро переобуваться Касым-Жомарту Токаеву не стоит ожидать преданности. Они его "кинут" при первом же резко изменившемся раскладе.



Новые люди тоже не могут взяться резко из ниоткуда. Поэтому злободневные задачи и формирование новой команды надежных людей главе государства придется решать параллельно.



Алексей ВЬЮГИН, специально для "Ведомостей Казахстана"



29/04/2022 Источник - kazvedomosti.kz

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