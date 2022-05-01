Знамя Победы: почему Рахимжана Кошкарбаева при жизни обошла заслуженная слава?

14:03 03.05.2022 Вопрос о том, кто и когда первым водрузил Знамя Победы над немецким Рейхстагом, на протяжении долгих лет был предметом довольно острых дискуссий. Впрочем, таковым он остается до сих пор. Один из тех, кто активно занимался его изучением, – кандидат исторических наук Булат Асанов. Он уверен, что первенство принадлежит Рахимжану Кошкарбаеву и Григорию Булатову. Мы попросили его поделиться своими аргументами и заодно ответить на ряд других вопросов, имеющих непосредственное отношение к данной теме.



Они были первыми…



- В "Википедии" страница "Знамя Победы" посвящена, главным образом, Михаилу Егорову и Мелитону Кантария, которые подняли красный стяг на крышу Рейхстага 1 мая 1945 года. И лишь в конце среди прочих упоминаются Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов. Что вам дает основания утверждать, что первыми все-таки были наш земляк со своим подчиненным?



- На самом деле относительно штурма Рейхстага и водружения Знамени Победы все известно чуть ли не поминутно. Оперативные документы 1-го Белорусского фронта свидетельствует о том, что во время этого штурма 30 апреля 1945 года в 14:25 лейтенантом Р.Кошкарбаевым и красноармейцем Г.Булатовым из 674-го стрелкового полка 150-й дивизии на фасаде парадной лестницы (на втором этаже) Рейхстага было водружено Красное знамя. Это первое.



Второе: на основании поступивших донесений командующий фронтом Г.Жуков немедленно доложил о данном факте Верховному главнокомандующему И.Сталину. Третье: сразу же после этого, буквально через несколько минут, об этом событии сообщило Совинформбюро. Четвертое: в тот же день вышел знаменитый приказ №6 маршала Жукова, где было прямо указано, что Красное знамя поднято над Рейхстагом 30 апреля 1945 года в 14:25. Пятое: после вышеперечисленного ни Совинформбюро, ни военное командование к этой теме не возвращались – то есть, ни о каких других знаменах речи уже не шло. И на самом деле, сопротивление в самом здании сохранялось только в подвальных помещениях, где укрывались остатки оборонявшихся фашистов и где располагался госпиталь – оттуда они и совершали редкие вылазки.



Теперь что касается Егорова и Кантария. Рейхстаг штурмовали только три части: 674-й и 756-й стрелковые полки 150-й дивизии и 380-й стрелковый полк 171-й дивизии. Известно, что сержанты 756-го полка Егоров и Кантария непосредственного участия в этом штурме не принимали, и водрузили они знамя под утро 1 мая 1945 года. Ранним утром того же дня это сделал и лейтенант 380-го полка Самсонов. Хотя к тому времени все это было уже совершенно непринципиально - первое знамя реяло над Рейхстагом, начиная с 14:25 30 апреля.



Дополнительное свидетельство тому и публикация на странице МИД РФ в сети Инстаграм от 30 апреля 2021 года: "Среди первых героев, поднявшихся по ступеням Рейхстага, были 20-летний лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и 19-летний красноармеец Григорий Булатов. Бойцы имели при себе самодельное знамя – флагшток с простым алым полотном. Согласно журналу боевых действий 150-й дивизии, в 14:25 они "по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг". Это было первое из знамен, водруженных над Рейхстагом воинами-освободителями".



Флаги над Рейхстагом



- Сколько всего таких знамен было поднято над этим зданием? И как определить, какой из них был главным, а какие – второстепенными?



- Флаги над Рейхстагом… Позже их насчитали, как говорят, 40 штук. Возможно, что какие-то их них появились на здании и на его крыше уже после окончания боев, вместе с надписями на стенах, оставленными солдатами и офицерами в ходе осмотра помещений. Что делали бы 40 знаменосцев в Рейхстаге? Особенно, если они не входили в составы трех полков, принимавших участие в его штурме, не были к ним прикомандированы либо приданы с какой-либо конкретной задачей. "Добровольцы" из чужих частей в первых рядах штурмующих батальонов – это как?



Относительно разговоров о том, что маршал Победы поспешил с приказом №6 и что, мол, Рейхстаг к тому времени еще не был занят. Вот что говорится в том приказе: "...2.Войска 3-й Ударной Армии генерал-полковника Кузнецова, продолжая наступление, сломили сопротивление противника, заняли главное здание рейхстага и сегодня 30.04.45 г. в 14:25 подняли на нем наш советский флаг". И тут все написано верно. Знамя было установлено в указанное время, а немцы удерживали только подвалы, откуда совершали редкие вылазки, как, например, утром 1 мая…



Так что водружение первого знамени, причем непосредственно во время штурма Рейхстага, Кошкарбаевым и Булатовым 30 апреля 1945 года в 14:25 является историческим фактом. Поэтому спецсообщение 1-го Белорусского фронта Сталину от 30 апреля 1945 года не заставило себя долго ждать, после чего Левитан сразу же возвестил всему миру эту великую новость, назвав время, когда случилось данное событие, – около 14 часов дня. Кстати, сообщения Совинформбюро всегда были на редакции у самого Сталина, который лично правил их и только после этого отправлял диктору.



Кроме того, нужно понимать тот факт, что, помимо командующего 1-м Белорусским фронтом Жукова, свои донесения в Ставку Верховного главнокомандующего, вероятно, слали также представители Ставки, НКГБ и НКВД, СМЕРШа, Главного политуправления РККА и т.д. Между тем, в сводках Совинформбюро о водружении знамени сообщалось только однажды – 30 апреля 1945 года.



Главным после войны признали знамя, установленное на крыше Рейхстага сержантами Кантария и Егоровым, а их самих – знаменосцами Победы. Дело в том, что оно, значившееся под №5, принадлежало Военному совету 3-й Ударной Армии и, по словам бывшего начальника ее политотдела Ф.Лисицына, досталось 150-й дивизии. Возникает резонный вопрос: а какой номер дали знамени, которое получила 171-я дивизия и которое водрузили практически в то же время 1 мая? Поскольку, если верить тем же воспоминаниям Лисицына, решением военного совета армии для каждой из девяти дивизий определили по одному знамени с соответствующим номером.



С другой стороны, почему в таком случае вышестоящее начальство – военный совет 1-го Белорусского фронта – доложило в Москву о знамени, водруженном 30 апреля в 14:25? Ведь этот стяг был "всего лишь" знаменем 674-го полка 150-й дивизии и не имел номера. Возможно, потому, что военсовет армии принимал свое решение без согласования с вышестоящим начальством, если вообще принимал таковое. Или военный совет 1-го Белорусского фронта тогда не утвердил его?



- Наверняка советские знамена устанавливались и над многими другими зданиями. Почему речь все время идет о тех, что были подняты над Рейхстагом? Ведь после пожара 1933-по, который послужил поводом для репрессий в отношении коммунистов и ограничения свобод в Германии, в этом здании вроде бы уже никто не заседал.



- Впервые Рейхстаг был определен в качестве здания, над которым следует водрузить Красное знамя, лично Сталиным в его речи от 6 ноября 1944 года.



- Насколько важно было поднять знамя над Рейхстагом? Что это давало в чисто военном отношении?



- Думаю, что главным здесь было поднять дух советских воинов-освободителей, советского народа в целом и всего прогрессивного человечества. И, кроме того, этот акт имел колоссальное символическое значение.



Историческая несправедливость



- Там же, в "Википедии", на странице, посвященной Булатову, написано, что в 1945-м он был представлен к званию Героя Советского Союза, но ему вручили только орден боевого Красного знамени. А как было с Кошкарбаевым?



- В свое время я получил на телеграмму от 7 мая 2005 г., адресованную Верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ В.Путину, ответ из Института военной истории МО РФ, где сообщалось: "…подвиг Вашего земляка, лейтенанта Рахимжана Кошкарбаева имеет документальное подтверждение. Командиром 674-го полка 150-й стрелковой Идрицкой ордена Кутузова 2-й степени дивизии 6 мая 1945 г. он был представлен к званию "Герой Советского Союза". Из его наградного листа: "…ломая ожесточенное сопротивление врага, 30.04.1945г. ворвался в рейхстаг и водрузил знамя победы". Заключения командиров 150-й стрелковой дивизии и командира 79-го стрелкового корпуса: "Достоин присвоения звания Героя Советского Союза". Однако приказом командующего войсками 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта №0121-н от 8.6.1945 г. лейтенант Кошкарбаев от имени Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом "Красное Знамя" "за образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество". Вот так!



Кстати, орден Красного знамени получили и Кантария с Егоровым. Но через год они стали еще и Героями Советского Союза. Указ от 8 мая 1946 года о присвоении им высшего в стране звания был согласован лично со Сталиным. Кроме них, этого звания были удостоены три офицера – командиры батальонов капитаны Давыдов (из 674-го полка) и Неустроев (из 756-го), а также старший лейтенант Самсонов (из 380-го), подразделения которых участвовали в штурме Рейхстага.



- Почему, на ваш взгляд, вся слава досталась Егорову и Кантария? Как к этому относился сам Кошкарбаев? Испытывал ли он чувство ревности?



- Полагаю, что главным критерием стала национальная принадлежность – других объяснений я не вижу. Что касается отношения к этому самого Кошкарбаева, то, думаю, если сказать, что он был возмущен такой несправедливостью, – значит не сказать ничего.



- В советские годы предпринимались попытки восстановить справедливость, доказать, что первыми были Кошкарбаев и Булатов? Если да, то какие возникали препятствия?



- Были, конечно! Кто только не писал в Москву – от ветеранов войны, представителей общественности до ЦК Компартии Казахстана. Сам Кунаев обращался к Брежневу. Никому так и не ответили. В прошлом году 7 мая "Казахстанская правда" рассказала об этом в публикации "Герой под грифом "секретно"". Позволю себе выдержку из нее. Вопрос: "И каковы были результаты?". Ответ: "Нулевые".



- Какова позиция в этом вопросе современных российских историков? Кому отдают первенство они?



- В наши дни на первый план там вышла группа лейтенанта Сорокина вместе с Булатовым. Но почему-то подвиг Кошкарбаева при этом замалчивают. Хотя Сорокин со своими бойцами прикрывал действия знаменосцев - Кошкарбаева и Булатова.



- Как вы считаете, историческая справедливость все-таки восстановлена? А если нет, то что для этого нужно сделать?



- Прежде всего, нужно, чтобы это было закреплено в официальной школьной программе и в школьных учебниках истории. Как в России, так и у нас, в Казахстане. И соответственно необходимо пропагандировать подвиг нашего земляка на государственном и международном уровнях.



- В последние годы в Казахстане все чаще звучат призывы к тому, чтобы не отмечать День Победы, чтобы называть ту войну не Великой Отечественной, а второй мировой? Каково ваше личное отношение к этому?



- Поскольку для народов Советского Союза та война была Великой Отечественной войной, то для нас, благодарных потомков, естественно, тоже. В любом случае для меня лично, как поется в песне, "это праздник со слезами на глазах...".



Автор статьи: Бауыржан Маханов Источник - qmonitor.kz

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