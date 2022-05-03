Александр Дугин: Мы воюем с цивилизацией Антихриста

14:14 03.05.2022

МЫ ВОЮЕМ С ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ АНТИХРИСТА



03.05.2022



Сейчас самое время России рассказать народу и всему миру о том, за какие ценности мы сражаемся и какие идеалы отстаиваем. Странно, что до сих пор этого никто сделать и не пытался.



Кому-то кажется, что это само собой разумеется, мол, Запад все равно слушать не будет. А кто-то боится, что если сейчас назвать вещи своими именами, то все пути для нормализации отношений с либеральным Западом будут навсегда отрезаны. Наверное, есть во власти и те, для кого эти ценности просто ненавистны и даже опасны, настолько они не имеют ничего общего с их собственным мировоззрением.



А сделать это придется. Размах и решимость СВО таковы, что нельзя будет просто так взять и закрыть вопрос о цивилизационном противостоянии, мол, "ничего особенно не произошло".



Во-первых, произошло – и нечто фундаментальное.



А во-вторых, все самое трудное только впереди. НАТО всерьез сосредотачивается, и нельзя исключить, что готовится нанести удар.



Большинство войн в русской истории – но далеко не все – начинались по принципу: на нас напали, мы оборонялись с потерями, потом перешли в наступление, гнали врага и, наконец, раздавили его (сохраняя человеческое отношение даже к поверженному противнику). СВО не относится к этой категории, тут все было иначе, и это требует особого прояснения.



На мой взгляд, пока рассказ о том, как случилось так, что началась СВО, не достаточно убедителен. Нет, даже не совсем так. Для народа все вообще кристально понятно – и было понятно с 2014 года. Непонятно было другое – почему не тогда? Следовательно, народу можно было бы вообще ничего не объяснять. Он сам может это сделать – и подчас гораздо лучше, чем власть. Такой Украины, какой она стала за 30 лет независимости, ни один состоятельный народ рядом с собой не потерпит. И когда терпение лопнуло, то все вещи только встали на свои места. Давно бы так. И никаких колебаний. Так мыслит народ. Но уж если говорить, обращаясь к нему, то можно было бы и расшифровать. Мы сражаемся за нашу идентичность, за наш суверенитет, за то, чтобы быть такими, какими сами решим, не подчиняясь любому внешнему давлению. А если нас упорно и грязно провоцируют, то терпение наше в какой-то момент может и лопнуть, мы поддадимся на провокацию – да так, что мало не покажется никому. Ведь если кто-то поет, не останавливаясь, под окном "мы повесим русских!", "мы повесим русских!" (это и есть перевод пресловутой и звучащей как будто по-детски и невинно припевки – "москаляку на гиляку"!), и на самом деле вешает – жжет, рвет, насилует, терзает, режет, накрывает снарядами – как только получает возможность, то кто же это будет терпеть-то?



Это ясно. Но остается вопрос: кто мы сегодня? Какова наша идея? Какие именно ценности и идеалы в нашем довольно противоречивом прошлом мы защищаем? Что в СВО главное, а что второстепенное?



Очевидно, что при всем садизме и всей жестокости украинских террористов и убийц, дело совсем не в них. Вернее, не только в них.



Все дело в Западе. Вот с ним мы и столкнулись. А Запад, все же, соперник уже намного серьезнее. Это целая цивилизация – с идеологией, структурой, технологиями, информационными и социальными сетями, с гигантским объемом культурных символов, активно задействованных в пропаганде в мировом масштабе. И тут наши подразумевания, частичные и уклончивые пояснения, уход от прямых форм и ясных тезисов разбиваются о настоящий глобальный блиндаж.



Наивно полагать, что кто-то в мире – не только на Западе – всерьез отнесется к тому, что мы транслируем. Честно говоря, это совершенно неубедительно. Даже те, кто хорошо относятся к России, и плохо к глобализму, не поняли толком, чтó мы начали и зачем, и поддерживают нас по инерции.



И здесь возникает самая скользкая тема с украинским нацизмом. Да, для нас это настоящий нацизм, садизм, абсолютная неприемлемая (при этом идиотская) теория и основанная на ней криминальная практика. И прежде всего, потому что это предельное выражение русофобии, и ее жертвой становится наш народ.



Тут мы не разделяем русских и украинцев. Вменяемые украинцы тоже жертвы русофобского нацизма. Нам это понятно. Но боюсь, что кроме нас это не готов слышать никто. Если Запад сам взрастил и выпестовал украинский русофобский нацизм – и именно потому, что он прежде всего русофобский, – разве будет он хоть как-то реагировать на фото и видео бесчисленных тел с отвратительными нацистскими татуировками (напоминающих больше советскую зону, чем Германию 30-40-х годов ХХ века) и на массу дешевого хлама с нацистской символикой.



Во-первых, это не покажут, а во-вторых, не заметят.



Ведь ровным счетом тоже самое было с исламским терроризмом. Запад сам создал исламский фундаментализм для борьбы против нас. Да, когда он вышел из-под контроля, Запад и стал его жертвой. Но всякий раз, когда мы предлагали свою помощь в борьбе с ним или объясняли наши собственные поступки противодействием одной и той же угрозе, Запад нас категорически отказывался слушать. Террористы – это те, против кого Запад. А те, кто против России, те "борцы за свободу" и гордые "воины демократии". Ничего личного: двойные стандарты.



И сейчас происходит ровно то же самое. Если нацисты за Запад и НАТО, то они "уже не нацисты". А если они русофобы, то они просто молодцы и "настоящие демократы". И это никак и ничем не изменить. Для Запада зло – это мы. И раз мы начали СВО, то вся вина только на нас. На этом разговор кончается.



Отсюда вывод: нам надо добиться всех целей, поставленных СВО, и получить полную и необратимую Победу. Вот тогда и поговорим с Западом, с новых позиций.



Но одновременно этот разговор надо начинать уже сейчас. Мы меняем правила глобальной игры. И основой для этого является убежденность в нашей исторической миссии: спасти мир не от Украины, нет – от глобалистского Запада, от это прогнившей токсичной цивилизации, готовой уничтожить человечество своей извращенной культурой, технологией, своей ненасытной маниакальной элитой, своими проектами Большой Перезагрузки и глобального контроля над сознанием людей от лица Мирового Правительства.



Сегодня мы не царская, не советская и, конечно, не либерально-демократическая Россия. Мы последний Удерживающий, Катехон. Только мы стоим на пути глобального зла. И вот эту идеологию надо развивать, об этой миссии говорить открыто и не стесняясь. Тогда все вообще встанет на свои места.



Мы сражаемся против Антихриста. Это и следует сказать. В этом и состоит наша Русская Идея. Она-то все и объясняет.



И это касается уже не только нас, не только украинцев или европейцев. Это касается всех. Мы выполняем на этой СВО свой религиозный духовный долг.