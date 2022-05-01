Юный казахстанец Ногербек Казыбек стал чемпионом мира по шахматному рапиду в возрасте до 18 лет

14:24 03.05.2022

Казахстанский подросток Ногербек Казыбек стал чемпионом мира по шахматам в возрасте до 18 лет, сообщает центральный шахматный клуб Astana.



"Только что завершился последний тур в рамках турнира World Youth Rapid Championships 2022 Open under 18, где наш воспитанник FM Ногербек Казыбек занял место и стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет", - говорится в сообщении.



Теперь Казыбеку предстоит участие в блиц-турнире.