Сошедший в Жумгале оползень перекрыл автодорогу Арал-Мин-Куш (видео)

14:29 03.05.2022

На автодороге Арал-Мин-Куш в Жумгальском районе Нарынской области сошел оползень, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана.



По ее данным, на обслуживаемый ДЭУ №24 участок на 34 км автодороги Арал-Мин-Куш в связи со сходом оползня, перегородившего проезжую часть, привлечен 1 автопогрузчик и рабочие с целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.



Кроме этого на место оползня направлены по одному экскаватору с трех карьеров.



