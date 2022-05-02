Только уголь и атом спасут Казахстан, но, возможно, уже поздно, - Петр Своик

14:40 03.05.2022 Только уголь и атом спасут Казахстан, но, возможно, уже поздно

Деградация энергосистемы страны происходит не только благодаря навязываемым мифам о "зеленой экономике", но и потому, что построенная силами бывшего союзного государства энергетическая инфраструктура республики, на самом деле, не нужна самой республике. Масштабы и уровень экономики современного Казахстана направлены на сужение и уменьшение использования электроэнергии.



Война войной, а приход следующей зимы – как раз к проявлению тех или иных предварительных итогов украинской "спецоперации" и тотальной санкционной блокады, никто не отменял. Правда, неизбежно отражающаяся и на Казахстане санкционная война понизит и у нас экономическую активность, вместе с потребностью в электроэнергии, но случившийся 25 января "блэкаут", ударивший по всему югу Казахстана, заодно с Узбекистаном и Киргизией, напоминает: энергетика на пределе!



В самом деле, установленная мощность электростанций Казахстана числится величиной порядка 22 ГВт, однако располагаемая на данный момент – только 17,7 ГВт. Да и то на бумаге, потому что в тот совершенно рядовой день 25 января максимум нагрузки составил всего 15,7 ГВт, из которых своими силами (при том, что все оборудование было в работе и выдавало, что могло) покрывалось менее 15 ГВт, а почти 800 МВт пришлось привлекать из России.



Тогда в 12 часов дня, вовсе не в час пиковых нагрузок, отнюдь не катастрофическая авария на Сырдарьинской ГРЭС разрослась в меж-страновую и межсистемную в силу трех причин: а) исчерпание генерирующих мощностей сразу во всех соседних странах; б) такое же исчерпание пропускной способности межсистемных линий; в) отсутствие в физически общей энергосистеме общего диспетчерского начала и противоаварийной защиты.



СКОЛЬ НАДО НАПЕРЕД



Но поскольку примат суверенизации еще не преодолен и каждый думает за себя, рассмотрим, как отдельно взятый Казахстан мог бы защитить свою энергетику от повторения "блэкаутов", да еще где-нибудь посередине морозных декабря-января.



Здесь две реперные точки: на уровне 2028 года мы должны ввести ровным счетом 3293 МВт новой генерации, это по утвержденным приказом Минэнерго прогнозным балансам.



Причем такую величину можно считать самым минимумом, потому что в тех же прогнозных балансах показано, что запас между приростом нагрузок и увеличением располагаемой мощности хотя и положителен, но далеко не дотягивает до нормативного. А что касается наиболее острого уже сейчас дефицита регулирующей мощности, то этот дефицит даже удваивается.



Для сравнения: без малого 3,3 новой генерации за следующие шесть лет, это как раз нынешняя мощность самой крупной в Казахстане Экибастузской ГРЭС-1. Которую, между прочим, строили всем Союзом и уложились, не считая предварительных стадий, в семь лет.



И вторая реперная точка: к 2035 году, для покрытия прироста нагрузок и компенсации выбывающих по износу мощностей, необходимо будет ввести 17,5 новой генерации. Считай – больше, чем сейчас в работе. И этой величине тоже приходится верить – взято из выполненного по поручению президента "Энергетического баланса до 2035 года", работали знающее свое дело профессионалы.



НЕОБХОДИМОЕ ПРОТИВ ВОЗМОЖНОГО



Задаемся вопросом: реально ли успеть ввести необходимые мощности в заданные сроки, избежав тем самым перехода в режим постоянных "веерных отключений", перемежаемых более крупными авариями?



Ответ: в рамках нынешнего устройства рынка электроэнергии и нынешних методов тарифообразования – нереально абсолютно. Решения не прощупываются ни с точки зрения обеспечения финансирования, ни насчет хотя бы самого принципа – за счет чего набирать столь крупные базовые и регулирующие мощности.



Так, если перевести в тариф уже строящиеся или запланированные до того самого 2028 года объекты, то получим, начиная прямо с нынешнего момента, надбавку к тарифам на генерацию порядка десяти тенге за кВт-ч, и это без сетевой составляющей и в предположении, что ничего не будет украдено.



Тот же самый расчет на перспективу 2035 года дает рост тарифов на генерацию на 25 тенге за кВт-ч, и вряд ли меньше потянет тарифная надбавка на развитие сетей.



А это, разумеется, никак не вписывается в реальную платежеспособность не только населения, но и практически всего бизнеса – от малого-среднего и до самого крупного.



Здесь в концептуальный тупик нас заводит не арифметика, а сам принцип, что инвестирование электроэнергетики должно базироваться исключительно на тарифной основе. А о чем-то другом правительство даже не заикается.



ПОЧЕМ "ЗЕЛЕНЬ"?



Идем дальше: а почему, собственно, Казахстану так уж необходима "зеленая" энергетика"? А в поисках ответа впору и пофилософствовать.



Возьмем научно-технический прогресс – на него, как на несущий стержень, нанизана вся спираль человеческой цивилизации, от изобретения колеса и до цифрового общества.



Причем если исторический процесс идет именно по спирали, то технический прогресс строго линеен – в прошлое уходит все то и только тогда, когда на смену приходит более эффективное.



Например, сотворившая немалую часть цивилизации и культуры, совершенная в инженерном и красивейшая в дизайнерском смыслах машина – паровоз, уехала в прошлое именно потому, что появились двигатели большей экономичности. Но тогда почему в разы менее экономичная солнечная и ветровая выработка вдруг со страшной силой начинает вытеснять традиционную?



Вы возразите, ну как же более дорогая, ведь энергия солнца и ветра практически бесплатна! Да, сами солнце и ветер – бесплатны, а стоимость выработки солнечной и ветровой энергии, да еще с учетом адаптирования ее к работе в энергосистеме, в разы выше, чем у "нормальных" электростанций в Казахстане.



К тому же, в совершенно непрозрачных "зеленых" тарифах зашита некая частная прибыль, по всей видимости весьма существенная. Ради которой, похоже, все и делается.



Хотите на цифрах, пожалуйста: утвержденные на этот год предельные тарифы для ГЭС – в диапазоне от 4 до 6 тенге за кВт-ч. Для ТЭЦ и ГРЭС – в диапазоне от 8 до 12 т/кВт-ч. А гарантированные государством тарифы на поддержку ВИЭ в прошлом году были средней величиной 33 тенге за кВт-час.



В этом году, в помесячной разбивке за январь набежало по 60 т/кВт-ч, в феврале 50 тенге, в марте 42 тенге, в апреле по 22 тенге, в мае будет 27 т/кВт-ч и так далее.



Цифры (с учетом НДС) взяты с сайта Финансово-расчетного центра по поддержке ВИЭ. А занимается ФРЦ тем, что составляет помесячные квоты-разнарядки для "условных потребителей", в качестве которых выступают … как раз те самые ГЭС, ГРЭС и ТЭЦ. Их обязывают оплачивать "зеленую" выработку по в разы более высоким тарифам, вынуждая растворять такие затраты в собственных.



Оборачивается эта государственная хитрость тем, что приходится повышать тарифы уже самих "условных покупателей", расплачиваются же за все в конечном счете потребители совсем не условные.



Государство при такой "поддержке" альтернативной энергетики не затрачивает ни копейки, но если кого и обманывает, то в первую очередь самое себя. Ведь электроэнергетика Казахстана, повторим, стоит перед непосильным в нынешних для нее условиях вызовом наращивания мощностей, а тут некие иностранные и местные "бизнесмены", пользуясь "зеленой" модой, дополнительно грузят тариф своими прибылями, загоняя в тупик само развитие энергетики.



А ЗАЧЕМ, СОБСТВЕННО, "ЗЕЛЕНЬ"?



Вы скажите, но ведь альтернативная энергетика бурно развивается и стремительно становится конкурентоспособной, еще немного и она заменит традиционную. Ну да, так оно и есть, и где-то "зеленая" выработка, действительно, уже приближается к стоимости обычного кВт-часа. Однако, это еще только приближается, а вообще научно-технический прогресс на перспективу, по крайней мере, всех ближайших лет, не имеет решений, делающих "зеленую" энергетику конкурентоспособной.



И то, хотя бы относительное сближение "зеленых" тарифов с традиционными происходит там, где традиционная выработка стоит в разы больше, чем у нас в Казахстане. А если шире, то на почти всем пространстве бывшего СССР с его единой энергосистемой. Да, кому-то было бы чрезвычайно выгодным ликвидировать столь гигантское конкурентное преимущество, подтягивая наши тарифы к европейским. Способов и обоснований чего придумать можно много, что мы и наблюдаем, однако спросим философически: а оно нам надо?



Вообще, это чрезвычайно интригующая загадка – как, почему и в чьих интересах родилась сама идея "озеленения" не только энергетики, а всей мировой экономики. Капитализм – он про извлечение наибольшей прибыли, на этом выстроена вся теория конкурентного рынка, свободного движения капиталов, товаров и рабочей силы. А тут вдруг капитал должен сознательно идти на уменьшение собственной конкурентоспособности, даже на убытки и все ради борьбы с глобальным потеплением. Про которое так и не ясно, есть ли оно и каков именно антропогенный вклад в этот процесс.



Понятно, что вся "зеленая" затея – это не потому, что человечество пережило уже меркантильную капиталистическую стадию и ставит перед собой уже задачи более высокого порядка, - интрига гораздо более приземленная, хотя и реально глобального масштаба.



Точнее – континентального и конкретно европейского масштаба: специально ли "сливается" устремившаяся в "альтернативную" энергетику промышленность Германии, вместе с почти всей "старой" Европой, или и без всякой конспирологии все как-то само получилось, - на это предстоит ответить будущим историкам. Для нас же вывод один: нам туда не надо.



УГОЛЬ ПРОТИВ АТОМА



Еще одно научно-техническое, оно же философское, следствие разразившейся войны за энергетический рынок Европы: уж коль скоро и там возрождается угольная энергетика, Казахстану грех стоять в стороне!



Почему бы нам не начать набирать недостающую генерацию строительством на Экибастузской ГРЭС-2 не только блока №3, но и, по порядку, предусмотренными первоначальным проектом всеми восьмью блоками. Само собой, с применением самых высоких параметров пара и самой эффективной газоочистки.



А еще лучше, с точки зрения надежного соединения Северной энерго-зоны с Южной, начать строить самую современную угольную электростанцию на том месте, где и была запроектирована, и даже начала строиться в последние годы существования СССР Южно-Казахстанская ГРЭС.



И, таким образом, если избавиться от внешне внушенной и тупиковой во всех смыслах идеи базирования развития электроэнергетики на "альтернативной" основе, на выбор – научно-технический и даже философский, остаются только два варианта, и оба сконцентрированных на Балхашской ТЭС (тепловой электростанции). Строить ли ее в угольном (ГРЭС) или атомном (АЭС) исполнении.



Да, уважаемые поклонники чистого воздуха и экологического совершенства, выбор насчет дальнейшего пути развития Казахстанской энергетики стоит не между атомом и зеленым мороком, в практической плоскости это только выбор между углем и атомом, либо их комбинации.



ЛИБО САМИ И ВМЕСТЕ, ЛИБО – НИКАК



Здесь область сравнения – богатая, но перешагнем через нее, чтобы задаться заключительным вопросом: а потянем ли если не более дорогой атомный, то хотя бы угольный вариант?



Ответ тот же, что мы уже и давали: в рамках действующего рынка и его методов – однозначно нет!



И здесь дело даже не в арифметических подсчетах, насколько неподъемно придется повышать тариф даже при самом простом угольном варианте, проблема глубже. Проблема в том, что всякая базовая инфраструктура, а энергетика – это и есть самая базовая часть, создается, действует и развивается только в совокупности со всей национальной экономикой и ровно в тех объемах, которые этой экономике необходимы и посильны. Так вот, экономике отдельно взятого суверенного Казахстана унаследованная от СССР энергетика … не нужна. И, соответственно, … непосильна.



Поддерживать такое наследство в работоспособном состоянии, благо, спад электропотребления в первые 10-15 лет независимости создал двойной запас мощностей, это по силам. А вот полноценно развивать такую систему под рост нагрузок – это за пределами как возможности, так и необходимости.



В самом деле, в нынешней экспортно-сырьевой экономической модели задействовано в общей сложности примерно половина всего трудоспособного населения, остальные – "самозанятые", на которых зря расходуются ресурсы.



Структурная безработица у нас порядка пятидесяти процентов. Ровно так же потребность такого вида экономики в энергоснабжении вполне удовлетворяется и половиной нынешней выработки, остальное – зряшное, с рыночной точки зрения, расходование энергоресурсов на вне структурные отвлечения.



Разумеется, никто не будет ставить вопрос об "оптимизации" не задействованного в "вывозной" экономике населения и социальных затрат на него. Но если задача количественного роста национальной энергосистемы не решается, у нее есть обходное решение – сужение сферы потребления. Самым элементарным образом, - за счет такого роста тарифов, который потихоньку начнет сжимать сферу потребления и круг потребителей.



Собственно говоря, правительство где-то даже на инстинктивном уровне этим и занимается, регулярно пытаясь приватизировать и передать в "конкурентную среду" объекты инфраструктуры.



Так, "Самрук-Казына" настойчиво предлагает вывести на IPO КЕГОК. А все остающиеся в государственной собственности базовые электростанции страны, собранные в "Самрук-Энерго", постановлением еще прежнего правительства поставлены на продажу, и это постановление никто не отменял.



Да, приватизированная энергетика и на самом деле станет эффективнее, но пользоваться ее услугами смогут далеко не все.



Социализм, говорил Ленин, это советская власть плюс электрификация всей страны. Но у нас "развивающаяся" и исключительно "простая" экономика: вывозится сырье, завозятся готовые промышленные и потребительские товары. Межстрановой производственной кооперации практически нет, разве что в автомобиле- и сельхозмашиностроении. Почему, кстати, и идет организованная атака на утильсбор. А такой "развивающейся" экономике сплошная электрификация не соответствует, вот все и идет к некоему итоговому балансированию…



Понятно, что эти горькие слова мы говорим с целью "от обратного". То есть, не энергетика должна сжиматься до размеров "вывозной" экономики, а экономика – расширяться до полной занятости, расширяя за собой и инфраструктуру.



И здесь, без всякой философии, такое практическое заключение: лишь та страна способна иметь современную инфраструктуру, которая создает ее базовые, по крайней мере, элементы, в рамках собственной экономики. Развивать собственную инфраструктуру за счет чужого-покупного – не получится.



Осталось задать последний вопрос: возможно ли развитие казахстанской энергетики за счет потенциала отдельно взятого Казахстана, а если нет, то какое межстрановое объединение для этого требуется? Впрочем, можно не отвечать, вопросы из разряда риторических.



Петр СВОИК, специально для "Ведомостей Казахстана"

02/05/2022 Источник - kazvedomosti.kz

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