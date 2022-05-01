КазАнтикор трясет шымкентскую полицию

15:00 03.05.2022

"Антикор" заявил о дополнительных фактах поборов со стороны командира полиции в Шымкенте



Шымкент. 3 мая. КазТАГ – Антикоррупционная служба заявила о дополнительных фактах поборов со стороны командира 4-й роты полка патрульной полиции местной полицейской службы (МПС) Кайрата Алимханова в Шымкенте, передает корреспондент агентства.



"27 апреля департаментом антикоррупционной службы по городу Шымкент в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве между агентством по противодействию коррупции и министерством внутренних дел совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции (ДП) города Шымкент при получении взятки с поличным от подчиненных в размере Т178 тыс. за покровительство по службе, изобличен командир 4-й роты полка патрульной полиции МПС майор полиции Алимханов К., последний задержан. Выявлены дополнительные факты ежемесячных поборов взяток с мая 2021 года по апрель 2022 года Алимхановым от своих сотрудников для руководства полка за общее покровительство", - говорится в сообщении "антикора" во вторник.



По данным ведомства, "зафиксированы факты получения Алимхановым взятки в сумме Т130 тыс. в группе лиц по предварительному сговору с инспекторами роты за не привлечение к административной ответственности лиц за вождение автотранспортным средством в нетрезвом состоянии".



"Также установлено, что Алимханов систематически получал взятки в размере Т2 тыс. от подчиненных за предоставление предусмотренных законом выходных дней. Судом в отношении Алимханова избрана мера пресечения "содержание под стражей". Расследование продолжается", - добавили в "антикоре".