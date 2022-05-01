КазТокайРеформы. Наццентр по управлению персоналом госслужбы преобразуют в "HR-институт"

15:03 03.05.2022

Токаеву доложили о планах преобразовать Наццентр по управлению персоналом госслужбы



Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о планах преобразовать Национальный центр по управлению персоналом государственной службы, передает корреспондент агентства.



"Президент принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбаева. Главе государства был представлен отчет о текущей деятельности Агентства и задачах на предстоящий период", - говорится в сообщении во вторник.



Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что Агентством проработаны вопросы по исключению излишних препятствий и барьеров для поступления на государственную службу, упрощению порядка выхода из нее, а также повышению открытости госслужбы для любого казахстанца. Особое внимание было уделено процессу дебюрократизации деятельности госаппарата.



Председатель Агентства сообщил о реализации программы модернизации информационной системы "Е-қызмет" на 2022-2023 годы. По его словам, до конца нынешнего года посредством создания внешнего портала на базе "Е-қызмет" будет полностью оцифрован процесс отбора и приема на государственную службу. В 2023 году будет проведена работа по автоматизации других кадровых процессов, включая ротацию, стажировку, повышение квалификации. Кроме того, Дархан Жазыкбаев рассказал о повышении качества деятельности государственной службы.



С 2023 года отбор на госслужбу будет проходить в онлайн-режиме с использованием технологии прокторинга. Во исполнение поручения главы государства о сокращении подведомственных организаций предлагается преобразовать АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы" в HR-институт в структуре Академии госуправления с сохранением штата и бюджета.



По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по дальнейшему совершенствованию системы отбора на государственную службу, продвижению принципа меритократии и внедрению человекоцентричной сервисной модели госаппарата.