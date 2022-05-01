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Путин подписал указ об ответных экономических мерах
15:59 03.05.2022

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 3 мая.

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Указ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

Вместе с тем глава государства поручил правительству РФ в течение 10 дней определить перечень лиц, находящихся под санкциями.

"Правительству РФ в 10-дневный срок утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями, определить дополнительные критерии отнесения сделок к сделкам, совершение которых и исполнение обязательств по которым запрещаются в соответствии с указом", - сказано в документе.

4 апреля Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Как следует из указа, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, а также с Норвегией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией.

Санкции против России были введены рядом стран, после того как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.

Например, 6 апреля представитель американской администрации высокого ранга заявил, что США вводят запрет на новые инвестиции в экономику России. Он также добавил, что Штаты пытаются отсечь РФ доступ к долларам, чтобы страна не смогла обслуживать внешний долг.

30 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в шестой пакет санкций Евросоюза против России может войти эмбарго на российскую нефть, а также отключение ряда российских банков от системы SWIFT.

Источник - Известия
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