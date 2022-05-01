 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.05.2022
21:58  Прогнать беса украинского нацизма, - Дмитрий Ольшанский
21:41  СМИ сообщают о пленении в Мариуполе катакомбного канадского генерала Тревора Кадье
21:19  Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Конаев
20:08  Неожиданный карьерный рост: директором "Хабар 24" стала автор книги о Назарбаеве
15:59  Путин подписал указ об ответных экономических мерах
15:03  КазТокайРеформы. Наццентр по управлению персоналом госслужбы преобразуют в "HR-институт"
15:00  КазАнтикор трясет шымкентскую полицию

14:40  Только уголь и атом спасут Казахстан, но, возможно, уже поздно, - Петр Своик
14:29  Сошедший в Жумгале оползень перекрыл автодорогу Арал-Мин-Куш (видео)
14:24  Юный казахстанец Ногербек Казыбек стал чемпионом мира по шахматному рапиду в возрасте до 18 лет
14:14  Александр Дугин: Мы воюем с цивилизацией Антихриста
14:03  Знамя Победы: почему Рахимжана Кошкарбаева при жизни обошла заслуженная слава?
13:36  Раскулачивание назарбаевской элиты: Нужен институт опричнины, - А.Вьюгин
13:35  "Токаев пока не трогает самых главных", - Досым Сатпаев
13:33  Реставрация елба-ханского самодержавия в Казахстане, - В.Ковтуновский
12:57  Узбекистан опровергает инфу о полетах своих развед-дронов над Севером Афганистана
12:53  Генпрокуратура Казахстана оценила ущерб от "бардака" на таможне в $368 млн
12:37  Эстония разрывает несправедливый договор с Россией о границах. Требуют себе Печерскую волость
12:26  Зерно массового поражения: Россия и Украина оказались обладателями "продуктового оружия", - М.Гойхман
12:25  В Армении, похоже, анти-пашиняновское народное восстание
10:45  Каздепы опять озабочены казязыком. Статуса мало
09:58  МВФ, Украина и международный разбой, - В.Катасонов
09:56  Что значат поставки казахстанской нефти в Беларусь?
09:54  Cледствие о пытках кыргызо-уйгурского джазмена-"террориста" приостановлено
09:08  В Казахстане изменили правила по привлечению иностранной рабочей силы
09:05  Никита Михалков обвинил российских и украинских олигархов в сговоре
06:56  Оборзевшего Ербола Назарбаева уволили из органов Антикоррупционной службы Казахстана
00:55  Украинский эндшпиль или американский цугцванг? - Александр Лобызов
00:30  Борьба за Луну между США и российско-китайским альянсом неизбежна, - Роберт Мэннинг, Питер Уилсон
00:27  Как гарем многоженца Болата Назарбаева делил его имущество
00:20  Процесс мутации коронавируса не замедляется – и новый подвид омикрона это доказывает
00:17  "Таинственное исчезновение". Куда делся председатель суда города Худжанд?
00:15  Politico: американцы участвуют в боях на Украине
Понедельник, 02.05.2022
20:53  Кто пишет правила? На Соломоновых Островах порядок будет не американский, а китайский, - Е.Пустовойтова
13:06  Парижане на Первомай едва не распинали свою француз-полицию
12:40  Гигантский нейтралитет: Китай не хочет ссориться ни с Западом, ни с РФ, - К.Мельникова
12:27  В этом мае мира не будет: украинский конфликт только начинается, - М.Ростовский
11:37  Взаимодействие государств-членов ЕАЭС в сфере АПК, - В.Чушкин
11:34  Как и чем нам обустроить украину, - Игорь Стрелков
09:27  Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
09:23  Ильхам Алиев обвинил Казахстан и Туркменистан в незаконных поставках оружия Армении
00:53  Громкий хохот газа, судьба транзитных государств и "человек послушный", - И.Нагаев
00:50  Азовсталь российской культуры, - Захар Прилепин
00:49  Каскадные эффекты кибервойны, - Л.Савин
00:47  "Ждем победы Украины": Казахстан открыл личико, - Сергей Синченко
00:18  Украинизация Европы, - Элизео Бертолази
Воскресенье, 01.05.2022
22:05  Нашествие саранчи в Вахшской долине (видео)
22:01  Термиты подъедают культурное наследие Узбекистана
21:59  Западная пропагандистская машина перестаралась. Ей перестают верить, - "Rebelion"
21:57  Сайты-нарушители авторских прав попадут в Узбекистане в особый реестр
21:56  Талибы выпустили (выдворили?) из страны экс-главу правительства доктора Абдуллу
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Неожиданный карьерный рост: директором "Хабар 24" стала автор книги о Назарбаеве
20:08 03.05.2022

Как теперь будет определяться информационная политика телеканала, когда его директором стала автор книги, основанной на интервью Елбасы для документального проекта "Штрихи к портрету", Айгуль Адилова, остается загадкой.

О назначении сообщил председатель правления агентства "Хабар" Берик Уали, до этого работавший пресс-секретарем президента Касым-Жомарта Токаева. Помимо перечисления ее достоинств, он указал, что Адилова работает в агентстве уже на протяжении семи лет.

Карьера Адиловой началась с телевизионной журналистики в начале 2000-х в Актобе. Она окончила Алматинскую академию экономики и статистики. Переехала в столицу и стала работать на "Первом канале Евразия", а затем телеканале "Астана". На "Хабаре" занимала должность руководителя проекта в отделе журналистских расследований, директора новостных и аналитических программ.

Ее команда готовила главные проекты, такие как общественно-политическое дискуссионное ток-шоу "Большая неделя". Многие помнят Адилову как корреспондента из пула первого президента РК с 2015 года. Благодаря ее репортажам в том числе мы узнавали и видели работу Елбасы. В целом она освещала деятельность экс-президента с 2013 года.

В 2020 году Адилова отличилась тем, что взяла интервью у Нурсултана Назарбаева для документального проекта "Штрихи к портрету". Это был совместный документальный проект журналиста и пресс-службы Елбасы, реализованный при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева. Позже она выпустила книгу, в которую вошли материалы, которые не нашли отражения в телевизионной версии проекта.

Стоимость книги в популярном тематическом магазине – 5 тысяч тенге.

"…С тех пор освещение работы Елбасы является моим стратегическим направлением. Таким образом, выражаю свою преданность и верность Первому Президенту", – говорила в 2020 году в интервью avestnik.kz журналистка.

Неожиданный карьерный рост: директором "Хабар 24" стала автор книги о Назарбаеве
Фото со страницы Айгуль Адиловой в Facebook
Кстати, в том же своем интервью изданию она раскритиковала тех, кто не верит в искренность телеканала.

"На мой взгляд, это глупые, странные, неуместные шутки недалеких людей, которые не знают, какой контент мы готовим и выдаем сейчас. Каждый из нас добросовестно и с полной отдачей трудится в своей нише. И мы вправе гордиться своим продуктом. Ведь мы постоянно развиваемся, совершенствуемся, учимся. Профессия обязывает знать цену Слову, чувствовать его, понимать и осознавать ответственность за информацию, которую выдаем в эфир, несем в массы, а значит, в какой-то мере формируем общественное сознание.

Об этом и многом другом я думаю во время торжественных церемоний награждения. К примеру, когда мне вручали грант Президента за качественное освещение деятельности главы государства, медаль ко Дню Независимости РК, премию за "Особый взгляд" от правящей партии. Большим достижением считаю присвоение звания "Лучший тележурналист" в конкурсе Фонда Первого Президента и его библиотеки", – рассказывала про свои успехи новоявленный директор телеканала.

Политолог Казбек Бейсебаев прокомментировал это назначение так:

"Это еще один пример, который показывает, что главный пенсионер вроде бы ушел, а его кадры по-прежнему рулят нами. Теперь они еще будут определять информационную политику. В общем, есть над чем задуматься".

"Хочу жить в стране, которую показывает "Хабар" – довольно популярное мнение относительно наполнения телеканала и вряд ли Айгуль Адилова последует другим путем.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651597680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит законопроект по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информбезопасности
- Алихан Смаилов провел переговоры с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию
- Алихан Смаилов дал поручения по дальнейшему развитию машиностроения в Казахстане
- Проект Указа об образовании Абайской, Жетысуской, Улытауской областей внесен на рассмотрение Президента К. К. Токаева
- "Увеличить товарооборот в два раза"
- Государственный секретарь встретился с членами Национального совета
- Фракция партии "AMANAT" поддержала решение Главы государства о проведении референдума
- Главы Правительств Казахстана и России провели телефонные переговоры
- Центризбирком установил итоги выборов депутата Мажилиса Парламента, избираемого Ассамблеи народа Казахстана, вместо выбывшего, состоявшихся 28 апреля 2022 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  