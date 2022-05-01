Неожиданный карьерный рост: директором "Хабар 24" стала автор книги о Назарбаеве

20:08 03.05.2022

Как теперь будет определяться информационная политика телеканала, когда его директором стала автор книги, основанной на интервью Елбасы для документального проекта "Штрихи к портрету", Айгуль Адилова, остается загадкой.



О назначении сообщил председатель правления агентства "Хабар" Берик Уали, до этого работавший пресс-секретарем президента Касым-Жомарта Токаева. Помимо перечисления ее достоинств, он указал, что Адилова работает в агентстве уже на протяжении семи лет.



Карьера Адиловой началась с телевизионной журналистики в начале 2000-х в Актобе. Она окончила Алматинскую академию экономики и статистики. Переехала в столицу и стала работать на "Первом канале Евразия", а затем телеканале "Астана". На "Хабаре" занимала должность руководителя проекта в отделе журналистских расследований, директора новостных и аналитических программ.



Ее команда готовила главные проекты, такие как общественно-политическое дискуссионное ток-шоу "Большая неделя". Многие помнят Адилову как корреспондента из пула первого президента РК с 2015 года. Благодаря ее репортажам в том числе мы узнавали и видели работу Елбасы. В целом она освещала деятельность экс-президента с 2013 года.



В 2020 году Адилова отличилась тем, что взяла интервью у Нурсултана Назарбаева для документального проекта "Штрихи к портрету". Это был совместный документальный проект журналиста и пресс-службы Елбасы, реализованный при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева. Позже она выпустила книгу, в которую вошли материалы, которые не нашли отражения в телевизионной версии проекта.



Стоимость книги в популярном тематическом магазине – 5 тысяч тенге.



"…С тех пор освещение работы Елбасы является моим стратегическим направлением. Таким образом, выражаю свою преданность и верность Первому Президенту", – говорила в 2020 году в интервью avestnik.kz журналистка.



Неожиданный карьерный рост: директором "Хабар 24" стала автор книги о Назарбаеве

Фото со страницы Айгуль Адиловой в Facebook

Кстати, в том же своем интервью изданию она раскритиковала тех, кто не верит в искренность телеканала.



"На мой взгляд, это глупые, странные, неуместные шутки недалеких людей, которые не знают, какой контент мы готовим и выдаем сейчас. Каждый из нас добросовестно и с полной отдачей трудится в своей нише. И мы вправе гордиться своим продуктом. Ведь мы постоянно развиваемся, совершенствуемся, учимся. Профессия обязывает знать цену Слову, чувствовать его, понимать и осознавать ответственность за информацию, которую выдаем в эфир, несем в массы, а значит, в какой-то мере формируем общественное сознание.



Об этом и многом другом я думаю во время торжественных церемоний награждения. К примеру, когда мне вручали грант Президента за качественное освещение деятельности главы государства, медаль ко Дню Независимости РК, премию за "Особый взгляд" от правящей партии. Большим достижением считаю присвоение звания "Лучший тележурналист" в конкурсе Фонда Первого Президента и его библиотеки", – рассказывала про свои успехи новоявленный директор телеканала.



Политолог Казбек Бейсебаев прокомментировал это назначение так:



"Это еще один пример, который показывает, что главный пенсионер вроде бы ушел, а его кадры по-прежнему рулят нами. Теперь они еще будут определять информационную политику. В общем, есть над чем задуматься".



"Хочу жить в стране, которую показывает "Хабар" – довольно популярное мнение относительно наполнения телеканала и вряд ли Айгуль Адилова последует другим путем.