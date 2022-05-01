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|Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Конаев
21:19 03.05.2022
Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Қонаев
В соответствии со ст. 9 Закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве РК" постановляю: переименовать город Капшагай Алматинской области в город Қонаев, – говорится в сообщении.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Выступая с Посланием народу Казахстана глава государства 16 марта заявил, что готов поддержать инициативу о переименовании Капшагая, который в скором времени должен стать центром Алматинской области.
24 марта городской маслихат принял решение о переименовании – ономастическая комиссия его одобрила.