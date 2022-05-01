 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.05.2022
21:58  Прогнать беса украинского нацизма, - Дмитрий Ольшанский
21:41  СМИ сообщают о пленении в Мариуполе катакомбного канадского генерала Тревора Кадье
21:19  Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Конаев
20:08  Неожиданный карьерный рост: директором "Хабар 24" стала автор книги о Назарбаеве
15:59  Путин подписал указ об ответных экономических мерах
15:03  КазТокайРеформы. Наццентр по управлению персоналом госслужбы преобразуют в "HR-институт"
15:00  КазАнтикор трясет шымкентскую полицию

14:40  Только уголь и атом спасут Казахстан, но, возможно, уже поздно, - Петр Своик
14:29  Сошедший в Жумгале оползень перекрыл автодорогу Арал-Мин-Куш (видео)
14:24  Юный казахстанец Ногербек Казыбек стал чемпионом мира по шахматному рапиду в возрасте до 18 лет
14:14  Александр Дугин: Мы воюем с цивилизацией Антихриста
14:03  Знамя Победы: почему Рахимжана Кошкарбаева при жизни обошла заслуженная слава?
13:36  Раскулачивание назарбаевской элиты: Нужен институт опричнины, - А.Вьюгин
13:35  "Токаев пока не трогает самых главных", - Досым Сатпаев
13:33  Реставрация елба-ханского самодержавия в Казахстане, - В.Ковтуновский
12:57  Узбекистан опровергает инфу о полетах своих развед-дронов над Севером Афганистана
12:53  Генпрокуратура Казахстана оценила ущерб от "бардака" на таможне в $368 млн
12:37  Эстония разрывает несправедливый договор с Россией о границах. Требуют себе Печерскую волость
12:26  Зерно массового поражения: Россия и Украина оказались обладателями "продуктового оружия", - М.Гойхман
12:25  В Армении, похоже, анти-пашиняновское народное восстание
10:45  Каздепы опять озабочены казязыком. Статуса мало
09:58  МВФ, Украина и международный разбой, - В.Катасонов
09:56  Что значат поставки казахстанской нефти в Беларусь?
09:54  Cледствие о пытках кыргызо-уйгурского джазмена-"террориста" приостановлено
09:08  В Казахстане изменили правила по привлечению иностранной рабочей силы
09:05  Никита Михалков обвинил российских и украинских олигархов в сговоре
06:56  Оборзевшего Ербола Назарбаева уволили из органов Антикоррупционной службы Казахстана
00:55  Украинский эндшпиль или американский цугцванг? - Александр Лобызов
00:30  Борьба за Луну между США и российско-китайским альянсом неизбежна, - Роберт Мэннинг, Питер Уилсон
00:27  Как гарем многоженца Болата Назарбаева делил его имущество
00:20  Процесс мутации коронавируса не замедляется – и новый подвид омикрона это доказывает
00:17  "Таинственное исчезновение". Куда делся председатель суда города Худжанд?
00:15  Politico: американцы участвуют в боях на Украине
Понедельник, 02.05.2022
20:53  Кто пишет правила? На Соломоновых Островах порядок будет не американский, а китайский, - Е.Пустовойтова
13:06  Парижане на Первомай едва не распинали свою француз-полицию
12:40  Гигантский нейтралитет: Китай не хочет ссориться ни с Западом, ни с РФ, - К.Мельникова
12:27  В этом мае мира не будет: украинский конфликт только начинается, - М.Ростовский
11:37  Взаимодействие государств-членов ЕАЭС в сфере АПК, - В.Чушкин
11:34  Как и чем нам обустроить украину, - Игорь Стрелков
09:27  Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
09:23  Ильхам Алиев обвинил Казахстан и Туркменистан в незаконных поставках оружия Армении
00:53  Громкий хохот газа, судьба транзитных государств и "человек послушный", - И.Нагаев
00:50  Азовсталь российской культуры, - Захар Прилепин
00:49  Каскадные эффекты кибервойны, - Л.Савин
00:47  "Ждем победы Украины": Казахстан открыл личико, - Сергей Синченко
00:18  Украинизация Европы, - Элизео Бертолази
Воскресенье, 01.05.2022
22:05  Нашествие саранчи в Вахшской долине (видео)
22:01  Термиты подъедают культурное наследие Узбекистана
21:59  Западная пропагандистская машина перестаралась. Ей перестают верить, - "Rebelion"
21:57  Сайты-нарушители авторских прав попадут в Узбекистане в особый реестр
21:56  Талибы выпустили (выдворили?) из страны экс-главу правительства доктора Абдуллу
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
СМИ сообщают о пленении в Мариуполе катакомбного канадского генерала Тревора Кадье
21:41 03.05.2022

Ходаковский оценил данные об аресте канадского генерала в Мариуполе

3 мая 2022, Алена Задорожная
"Ранее предпринималась несанкционированная попытка выхода с "Азовстали". И если канадский генерал действительно был на заводе, то выйти он мог только в этот момент", – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона "Восток" Александр Ходаковский. Накануне СМИ сообщили об аресте канадского генерала Тревора Кадье в Мариуполе при попытке бегства с "Азовстали".

"За последнее время была только одна несанкционированная попытка выхода группы из 25 человек. Если бы генерала попытались вывести в рамках согласованной эвакуации, он был бы отправлен на фильтрацию. И тогда бы его личность быстро установили. На такой шаг они не могли пойти", – сказал руководитель батальона "Восток" НМ ДНР Александр Ходаковский.

Собеседник также отметил, что эвакуация на сегодняшний день полностью завершена. "Мы не можем сказать, остались ли там мирные жители. Но было дано достаточно времени, чтобы все, кто мог, покинули территорию "Азовстали". Так что за дальнейшее развитие ситуации ответственности мы уже не несем", – подчеркнул Ходаковский.

"Во вторник мы вновь возобновили ход боевых действий. Однако в связи с трехдневным перемирием у противника было время отдохнуть и восстановить силы, так что с нашей стороны уже есть первые потери. Но мы все равно настроены и дальше их перемалывать", – рассказал собеседник.

"На протяжении этих трех дней мы наблюдали и фиксировали постоянные перемещения противника. Они небольшими группами по восемь человек перетаскивали раненных. Очевидно, что где-то у них есть оборудованный пункт оказания медицинской помощи", – уточнил Ходаковский.

Собеседник отметил, что основная сложность заключается в специфике участка боевых действий. "Если до сих пор мы занимались зачисткой промзоны, то теперь мы столкнемся с "пещерным городом". Большую часть территории пронизывают подземные системы охлаждения – каналы забора воды из Азовского моря для охлаждения доменных печей, которые в диаметре достигают двух метров. Противник может использовать их как пути сообщения или укрытия. Равно как и канализацию", – пояснил Ходаковский.

"Еще одна проблема в том, что находящиеся там здания трудноуязвимы в том числе для нашей авиации. Как показывает практика, даже фугасные бомбы не наносят серьезного ущерба коммуникациям, расположенным ниже уровня грунта. Сейчас мы должны выработать новую стратегию. И, думаю, за пару дней мы приноровимся", – заключил Ходаковский.

Накануне СМИ и блогеры сообщили, что при попытке побега с территории "Азовстали" в Мариуполе был арестован канадский генерал Тревор Кадье. По распространившимся данным, генерал руководил биолабораторией №1, где 18 человек работали со смертельными вирусами. Кадье доставили в Москву, где он предстанет перед судом, передает канал "360".

Ранее сообщалось, что на "Азовстали" есть генерал-наемник, находящийся на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.

По данным Минобороны России, 30 апреля с территории "Азовстали" и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.

Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории "Азовстали" продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе "Азовсталь" в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.

Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе ("Азовсталь"), но поручил заблокировать его так, чтобы "муха не пролетела".

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651603260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит законопроект по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информбезопасности
- Алихан Смаилов провел переговоры с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию
- Алихан Смаилов дал поручения по дальнейшему развитию машиностроения в Казахстане
- Проект Указа об образовании Абайской, Жетысуской, Улытауской областей внесен на рассмотрение Президента К. К. Токаева
- "Увеличить товарооборот в два раза"
- Государственный секретарь встретился с членами Национального совета
- Фракция партии "AMANAT" поддержала решение Главы государства о проведении референдума
- Главы Правительств Казахстана и России провели телефонные переговоры
- Центризбирком установил итоги выборов депутата Мажилиса Парламента, избираемого Ассамблеи народа Казахстана, вместо выбывшего, состоявшихся 28 апреля 2022 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  