Прогнать беса украинского нацизма, - Дмитрий Ольшанский

21:58 03.05.2022

Прогнать беса

театральный садизм - этакий эмоциональный центр украинского национализма - совершенно чужд русской культуре

Дмитрий Ольшанский

2 мая 22



Восемь лет назад украинские бесноватые убили русских в Одессе.



Почему мы помним этот день, никогда его не забудем, и почему он связан для нас с каким-то особенным переживанием трагедии?



Дело даже не в самом убийстве безвинных людей. Это всегда катастрофа, но люди то и дело умирают из-за кого-то, а сейчас, когда идет бой, они тем более гибнут со всех сторон, от всех причин и по чьей угодно вине.



Но Одесса - это не просто смерть, и не какое-то банальное преступление, каких много во времена войн и революций.



Дело в том, что украинские бесноватые совершили человеческое жертвоприношение.



Это было демонстративное, картинное убийство, смысл которого был в упоении, наслаждении злом, в создании картинки зла, эффектном позировании в роли мстителей и палачей.



Этот театральный садизм - этакий эмоциональный центр украинского национализма - совершенно чужд русской культуре.



На нашей стороне, разумеется, можно найти уголовников, бандитов, негодяев, убийц. Но невозможно найти нормализацию и романтизацию погромно-анархического безумия, когда линчующие, топчущие, громящие и убивающие безоружных - с издевательствами, проклятиями, медленно, с удовольствием, - выставляли бы эту свою черноту напоказ, навстречу ликующему народу, который аплодирует уголовщине, пляшет вокруг нее.



Именно это - стопроцентная "Украина" в самом худшем смысле слова. Тот бес, который ей правит.



И столкновение с этим театром жестокости - вызвало такой шок в России.



Попутно, столкновение с полным равнодушием либералов к этому театру жестокости - вызвало еще один шок в России.



И, когда мы сейчас пытаемся выяснить для себя - а какую нравственную задачу мы могли бы решить в этом конфликте? есть что-нибудь, в чем мы могли бы изменить Украину к лучшему? - ответ находится здесь.



Мы не можем щелкнуть пальцами - и победить воровство, тупость, какие-то тайные преступления по подвалам.



Но раз и навсегда избавить те земли, куда мы приходим, и тех людей, что начинают жить с нами, от политического садизма, от наслаждения злом и демонстративного уничтожения невинных, - этого беса Россия может прогнать. И прогонит.



Но этот мрак майской Одессы - останется в нашей национальной памяти навсегда.