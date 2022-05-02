Надежды ливанцев связаны с выборами, - Н.Плотников

00:25 04.05.2022 Надежды ливанцев связаны с выборами



Без консолидации политических и этноконфессиональных сил страна свои многочисленные проблемы не решит



Николай Плотников



Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук.



Ливан живет в ожидании парламентских выборов. Для ливанцев, проживающих за пределами страны (225 тыс. избирателей), они запланированы на 6 и 8 мая 2022 года. В самом Ливане (3,745 млн избирателей) граждане будут приглашены на избирательные участки 15 мая.



Каждые четыре года ливанцы избирают 128 членов парламента. Половина из них христиане, половина мусульмане. Срок подачи избирательных списков кандидатов закончился поздно вечером 4 апреля. Всего подано 103 списка. В них вошли 718 человек. Это на 20% больше, чем на выборах 2018 года. В число кандидатов вошли 118 женщин. На предыдущих выборах их было 86.



Впервые в число кандидатов попало такое количество молодежи – 88 человек в возрасте от 25 до 35 лет. Многие из них вошли в группы оппозиции, возникшие в результате широкомасштабных протестов, начавшихся в октябре 2019 года в связи с ухудшением условий жизни, намерений ввести новые налоги, коррупции во всех эшелонах государственной власти.



С тех пор Ливан, и без того находящийся в предкризисном состоянии, вошел во внутриполитический штопор. Одно за одним сменяющиеся правительства оказались не в состоянии вывести из него страну. Экономическая и финансовая ситуация сейчас тяжелейшая. Ее усугубила пандемия. В Ливане только официально зарегистрировано более 1 млн случаев заболеваний коронавирусом и более 10 тыс. случаев смерти от него.



Сотни медицинских работников уехали за границу. Это привело к нехватке медперсонала, что вынудило некоторые поликлиники и больницы принимать больных только в критических случаях.



Экономика Ливана рухнула после того, как в марте 2020 году был объявлен дефолт по еврооблигациям на сумму около 31 млрд долл., а курс национальной валюты – ливанского фунта – упал более чем на 93% по отношению к доллару США на черном рынке. Государственный долг в 2021 году достиг 100 млрд долл., или около 212% валового внутреннего продукта. По данным Всемирного банка, экономический кризис Ливана один из острейших в мире с середины XIX века.



Инфляция в стране в феврале 2022 года выросла на 215% в годовом исчислении. И это на фоне усиления экономического кризиса и затянувшихся переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о финансовой помощи. Из Бейрута 7 апреля пришло сообщение, что между ливанским правительством и МВФ заключена предварительная сделка о выделении 3 млрд долл. в течение 46 месяцев, чтобы Ливан смог справиться с многочисленными кризисами. Для этого властям надо провести ряд реформ, причем еще до получения денег. Готово ли правительство на них или нет – неизвестно.



Пока же курс национальной валюты продолжает свое падение. Рост инфляции отчасти обусловлен неспособностью властей контролировать и сдерживать розничные цены, ухудшением обменного курса ливанского фунта на черном рынке и постепенной отменой субсидий на углеводороды, что вызвало непропорциональный рост цен на потребительские товары.



Продолжают стремительно расти транспортные расходы, цены услуг ресторанов и отелей. Многократно увеличилась стоимость медицинских услуг. Причем медучреждения принимают для оплаты только американские доллары. Растут цены на воду, электричество, газ и другие коммунальные услуги.



В стране тотальная нищета. Эту грань пересекли уже более 75% из шестимиллионного населения, 90% сирийских беженцев, которых в стране насчитывается порядка 1,5 млн человек, и большинство из 210 тыс. беженцев из числа граждан других стран.



Особенно пострадала молодежь. 31% молодых людей не имеют образования, работы или профессиональной подготовки. Многим подросткам пришлось бросить школу, чтобы работать на низкооплачиваемой нерегулярной работе, помогая своим семьям выжить. Число учащихся сократилось с 60% в 2020–2021 годах до 43% в 2021–2022 годах.



У Института востоковедения РАН много друзей среди ливанцев, как христиан, так и мусульман. Один из них на своем примере рассказал, как сейчас живут жители столицы.



Он арендует квартиру в одном из районов Бейрута, который практически не пострадал во время взрыва в морском порту 4 августа 2020 года. По сравнению с другими этот район всегда считался более благополучным. Но и там теперь огромные проблемы. Так, в доме, где он живет, государство подает электричество один, иногда два часа в сутки. Чтобы работать на компьютере и заряжать телефон, пришлось взять в аренду генератор, работающий на дизельном топливе. Однако горючее для него – огромный дефицит. За три-четыре часа работы в день на компьютере ему приходится отдавать за дефицитное топливо для генератора в два раза больше, чем за арендную плату жилья. Чтобы сэкономить, он ходит в кафе по соседству подзаряжать телефон и отправить сообщение в центральный офис своей организации, так как интернет по месту проживания работает плохо. По вечерам, когда нет электричества, приходится использовать свечи. Водопровод и канализация в доме не работают.



Кафе и рестораны из-за отключения электричества, высоких цен и скудости меню опустели. По вечерам малолюдно на улицах и знаменитой столичной набережной. Как горько замечают жители Бейрута, город все больше становится похожим на призрак.



Продукты дорогие, и не всегда их можно найти. Цена на импортное мясо в последнее время выросла в пять раз. Многие, кто еще может себе это позволить, включают мясо в рацион семьи в лучшем случае раз в неделю. Основными стали блюда из растительной пищи. В целом с 2020 года цены на продовольствие по всей страны выросли на 570% (!). Подорожали все продукты, в том числе два таких ключевых в ливанской кухне, как хлеб и растительное масло. По данным международных гуманитарных организаций, не менее 1,6 млн человек, или 24% населения, испытывают острую нехватку продовольствия.



Некоторые политические силы пытаются оказать помощь своим сторонникам. К примеру, шиитская партия "Хезболла" открыла свою сеть супермаркетов, где можно купить продукты по скидкам при предъявлении партийной карты. Прогрессивно-социалистическая партия, лидером которой является Валид Джумблат, выражающая этноконфессиональные интересы друзов, раздавала своим сторонникам дизельное топливо для генераторов. Конечно же, больше это делается для поддержки партий со стороны избирателей и проблем населения это естественно не решает.



С выборами многие ливанцы, причем не только молодежь, связывают надежды на разрешение многочисленных проблем. Но для этого необходима консолидация всех политических сил и этноконфессиональных групп. Как считают некоторые партнеры ИВ РАН из числа ливанцев, в обозримой перспективе это вряд ли предвидится. Все озабочены борьбой всех против всех и решают свои узкокорыстные проблемы. Из заявлений лидеров не видно, что какая-то из политических сил имеет четкое видение вывода страны из затяжного кризиса и ее спасения.



Что может произойти, если результаты выборов не устроят какую-то из политических сил? Хаотизация Ливана вполне вероятна. Есть силы, способные пойти на провоцирование беспорядков. Но маловероятно, что они перерастут они в гражданскую войну. На данный момент в стране самая сильная политическая и военная сила страны, "Хезболла", не заинтересована в ней. Все остальные оппоненты этой партии, несмотря на воинственные заявления их лидеров, слабы. Они могут пойти на провокации, как это было не раз, но на развязывание новой гражданской войны вряд ли решатся.



Кроме того, все, даже "Хезблолла", вынуждены учитывать фактор ливанской армии. Ее командующему генералу Джозефу Ауну удалось в это трудное время сохранить ее нейтральный статус, боевую готовность и управляемость. Из-за кризиса денежное содержание военнослужащих резко упало. Те, кого это не стало устраивать, уволились. В армейских рядах остались самые мотивированные, готовые идти за своим командующим.



Все в стране видят, что армия фактически осталась единственной государственной структурой, способной эффективно действовать. Не случайно генерала Джозефа Ауна называют в числе прочих одним из возможных кандидатов на пост президента Ливана в выборах, запланированных на октябрь.



Даже если парламентские выборы состоятся – многие до сих пор полагают, что они вновь не будут перенесены, – ни одной из политических сил не удастся в одиночку управлять страной. Страна расколота не только по этноконфессиональному признаку в целом, но нет единства и внутри самих конфессий. Расколоты сунниты, большие противоречия в лагере христиан. Единство более-менее сохраняется среди шиитов, но и там существуют огромные проблемы. Так что все равно придется договариваться, но уже сейчас видно, что внешние силы этому мешают.



Речь, в частности, идет о после США в Ливане Дороти Ши. Она регулярно встречается с ливанскими политиками – противниками "Хезболлы" – для обсуждения хода предвыборной кампании и избирательных списков. Есть и другие внешние силы. Они стараются не так публично вмешиваться в предвыборную борьбу. Но в Ливане все прекрасно знают, что это вмешательство есть.



Бейрут–Москва Источник - НГ

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