Премьер Кыргызстана А.Жапаров улетел в Германию лечить сердце

00:28 04.05.2022

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров улетел на лечение в Германию.



Как сообщили АКИpress в пресс-службе Кабмина, у Жапарова проблемы с сердцем.



28 апреля его госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии, на следующий день его выписали.