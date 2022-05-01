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Премьер Кыргызстана А.Жапаров улетел в Германию лечить сердце
00:28 04.05.2022

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров улетел на лечение в Германию.

Как сообщили АКИpress в пресс-службе Кабмина, у Жапарова проблемы с сердцем.

28 апреля его госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии, на следующий день его выписали.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zdorovie.akipress.org
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