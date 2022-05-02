На происходящее в Украине Азия смотрит в бинокль, - Г.Трофимчук

00:30 04.05.2022

На происходящее в Украине Азия смотрит в бинокль



Вьетнамское направление для России – одно из наиболее важных



Григорий Трофимчук



Об авторе: Григорий Павлович Трофимчук – эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности.



украина, военная спецоперация, оборона, донбасс, рф, антироссийские санкции, китай, тайвань, азия, региональная безопасность, вьетнам, малайзия События последних двух месяцев позволяют механически рассматривать Тайвань как "азиатскую Украину". Фото Pixabay



С тех пор как отношения России со странами Запада были испорчены, позиция ведущих азиатских стран по ключевым для Москвы вопросам стала решающей. Особенное значение их точка зрения на происходящее в международной сфере приобрела после 24 февраля, когда антироссийские санкции практически отрезали Россию от Европы и США. Тем более что начали сгущаться тучи на другом участке огромной континентальной диагонали – над Тайванем, который все механически стали рассматривать как "азиатскую Украину".



А Тайвань в этом регионе не единственная проблемная точка. К тайваньскому вопросу автоматически подмешивается вся взрывоопасная смесь: территориальный спор в Южно-Китайском море, создание AUKUS ("азиатского НАТО") и масса других проблем. Поэтому Россию не может не интересовать позиция таких стран, как, например, Вьетнам, Филиппины, Кореи, Индонезия или Малайзия. В какой степени они будут сохранять прочные, сложившиеся за последние десятилетия партнерские связи на фоне российско-украинского противостояния. Малайзия буквально только что заявила, что готова работать с Россией в области электроники.



Азия – за исключением Японии, которая является в политическом плане чисто западной страной, – с большим вниманием и огромной тревогой следит за событиями, связанными с Украиной, и состоянием российско-украинских отношений и не является в этом отношении посторонним континентом. Азия никогда не была сторонней в вопросах больших войн хотя бы потому, что, согласно недавнему утверждению ученых, именно здесь в 1937 году, а не в Европе в 1939-м началась Вторая мировая война.



Поэтому традиционные партнеры России, особенно те, что имеют с ней не только экономические, но и военно-технические связи, пытаются понять, когда, в каком сегменте и в какой степени их может затронуть происходящее.



Очень внимательно рассматривает ситуацию Вьетнам, и сегодня прочно стоящий на прочных идеологических основах, одной из которых является борьба за мир. В данном случае эта фраза не выглядит шаблонной, так как Вьетнам в своей новой истории воевал так много и понес столько жертв, сколько мало кому доводилось в принципе. Эта позиция – выстраданная, завоеванная, не имеющая отношения к пресловутому пацифизму.



Таким образом, в украинской теме Вьетнам не выглядит дальним наблюдателем, простым зрителем. Но гамму внутренних вьетнамских чувств, эмоций, переживаний на этот счет мы можем и должны понять. Ведь все советские народы и республики, включая россиян и украинцев, еще совсем недавно жившие вместе, выглядели для вьетнамцев одной большой дружной семьей, которая поддерживала их на протяжении трудных лет становления.



Еще раз зафиксируем этот важный нюанс: на постсоветском пространстве врагов у Вьетнама нет и быть не может по определению, в силу давних связей со всеми народами СССР, поэтому к чистой политике, включая терминологию, его подтягивать нет смысла, чтобы тем самым отдалять от России. А вот при правильном и сбалансированном подходе помощь он может оказать огромную.



Поэтому никаких резких движений, тем более жестких политических заявлений официальный Ханой сейчас не допускает, сосредоточившись на людях и их конкретных проблемах, возникших в связи с украинскими событиями. Ведущие средства массовой информации, начиная с официальных изданий Компартии Вьетнама, уделяют этой теме первостепенное внимание. Прежде всего речь идет о ходе переговорного процесса между Москвой и Киевом, о помощи беженцам из Украины, а также о спасении собственно вьетнамских граждан, попавших вдруг в тяжелые обстоятельства.



В частности, партийные издания отмечают, что "в последнее время более 4500 вьетнамцев были эвакуированы из Украины в третьи страны или на родину. Они покинули землю, которую считали своей второй родиной, свои дома и все то, что они копили всю жизнь. В настоящее время многие вьетнамцы потеряли связи и застряли в Херсоне и Мариуполе. В Харькове на востоке Украины некоторые семьи решили остаться".



Сегодня еще больший упор делается на работу вьетнамских посольств и вьетнамских ассоциаций, которые, взаимодействуя с коллегами из других стран, налаживают оперативные каналы помощи, включая гуманитарную.



В связи с этим "Нянзан Онлайн" сообщала, что "посольство Вьетнама в России будет продолжать сотрудничать с компетентными органами России в приеме 65–70 вьетнамцев из города Херсон и 80 вьетнамцев из города Мариуполь (Украина), где проходят боевые действия, для безопасной эвакуации в Россию. Согласно информации корреспондента Вьетнамского информационного агентства в Москве, посольство Вьетнама в России 14 марта сообщило, что на данный момент в Херсоне находятся около 65–70 вьетнамцев, и в Мариуполе остаются 24 семьи – примерно 80 человек. Советник посольства Вьетнама в России, отвечающий за работу с сообществом вьетнамцев в России, заявил, что посольство продолжает тесно сотрудничать с российскими властями для безопасной эвакуации всех соотечественников из восточных городов Украины в Россию. Ранее рабочая группа посольства и Общество вьетнамцев в Краснодаре безопасно приняли на временное жительство в Краснодаре группу из 14 вьетнамцев, в том числе 11 взрослых и трое детей".



Ханой пытается делать все, что в его силах, чтобы не допустить разрастания украинских событий в той степени, когда они будут способны уже на другом конце евразийского "коромысла", затронуть Азию, сорвав с места все ее дремлющие проблемы и противоречия, включая неразделенные острова. Одной из таких взрывоопасных проблем является, как уже было сказано, территориальный спор в Южно-Китайском море, который один будет "весить" не меньше Тайваня.



Вьетнам по-прежнему неукоснительно выполняет свои функции в рамках зоны свободной торговли Евразийского экономического союза (ЗСТ ЕАЭС). А ведь сегодня свободная торговля для России остановится чуть ли не самым важным каналом на фоне западных санкций, надежной платформой для дальнейшего развития, экономической стабильности и продовольственной безопасности России. Казалось бы, вот именно здесь это направление сейчас и должно сработать в полной мере, тем более что еще до всяких событий Вьетнам готов был усилить поставки практически по всем товарным и продовольственным позициям. Ответ прежде всего за российскими чиновниками, которые должны теперь работать так быстро, как они в своей истории еще никогда не работали. Смогут ли – большой вопрос. Так что в этой части проблема не во Вьетнаме.



Уже сейчас, без углубления в детали и термины, которые имеют принципиальное значение для Москвы, Вьетнам готов работать над созданием прочной системы глобальной и региональной безопасности, которая охватит все конфликтные зоны мира. На этом направлении Ханой готов сделать все от него зависящее, чтобы гипотетический взрыв в Азии, и Юго-Восточной Азии в том числе, не стал отголоском, продолжением взрыва в Юго-Восточной Европе. В конце концов именно на вьетнамской земле состоялись не так давно переговоры на высшем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном, чего раньше никто не мог даже предположить. Вьетнам, как и Китай, имеет свой уникальный потенциал для урегулирования обстановки. То, что может сделать Вьетнам, не может сделать Китай, и наоборот. Исключительно на российско-китайских связях, рассматривая Китай как главную страну Азии, России здесь вырулить не удастся.



Если ведущие страны Азии не найдут приемлемого варианта реагирования на происходящее в Европе, то наиболее опасные конфликты будут активированы и здесь. Уже сейчас США готовы обложить Китай по периметру комплексом проблем, аналогичных российским. В идеальном варианте они попытаются Китаю устроить тест, чтобы посмотреть, как поведет себя его армия не на парадах, а в реальных боевых условиях.



Азия пока еще смотрит в бинокль на события в Украине, но для нее уже наступает момент истины. Выбор сложный, однако сделать его придется.