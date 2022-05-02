Засел в печенках: как коронавирус может вызвать гепатит

00:33 04.05.2022

Повреждения печени отмечают у 20% пациентов с осложнениями после COVID-19



Мария Недюк



После перенесенного коронавируса человеку грозят воспаление печени и даже гепатит, свидетельствуют последние исследования ученых. Эти опасные состояния могут развиться в том числе из-за нехватки в организме кислорода и аутоимунных реакций, когда антитела атакуют здоровые органы и ткани, объяснили "Известиям" специалисты научных институтов Роспотребнадзора. Однако они же заверили, что при правильном лечении все эти последствия обратимы и постковидный гепатит менее опасен, чем вирусные А, В, С и D. Главное - вовремя пройти обследование и начать терапию.



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Бьет по печени



Долгосрочные наблюдения врачей за людьми, переболевшими коронавирусной инфекцией, доказывают, что даже через два года после выздоровления они имеют проблемы с внутренними органами. Чаще всего их продолжают беспокоить почки и легкие, однако в 20% случаев страдает печень, говорится, в частности, в одном из последних исследований китайских ученых. Более того, иногда у пациентов развивается состояние, которое можно назвать постковидным гепатитом, сообщили "Известиям" специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.



Повреждение печени при COVID-19 - результат воздействия нескольких неблагоприятных факторов, заявил "Известиям" руководитель научного клинико-диагностического отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Михаил Зубкин. Во-первых, уже не вызывает сомнений, что SARS-CoV-2 способен напрямую повреждать структуру печени, сообщил он. Во-вторых, негативно влияют на этот орган воспаления при развитии цитокинового шторма. В-третьих, печень, так же как и другие органы, страдает от гипоксии, то есть нехватки кислорода.



- Поэтому при тяжелом поражении легких, особенно при развитии острого респираторного дистресс-синдрома (дыхательная недостаточность, - "Известия"), нарушения функции печени более выражены. После завершения острого периода болезни эти нарушения нередко сохраняются, - подчеркнул профессор.



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На четвертом месте среди причин повреждения печени при COVID-19 стоит действие лекарств. Однако, по словам Михаила Зубкина, негативные последствия применения ряда препаратов проходят в течение двух-трех недель.



Ласковый убийца



СOVID-19 может провоцировать и развитие гепатита, заявил "Известиям" руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.



- Самые разные вирусы, которыми заражаются люди, вызывают поражение печени, и коронавирус не исключение. При заражении разными штаммами частота таких поражений тоже разная. Ведь, насколько известно, "Дельта" и "Омикрон" различаются по течению заболевания, и, естественно, при инфицировании каждым из них поражения печени могут возникать с разной частотой, - отметил он.



По словам ученого, точно можно сказать, что у постковидных гепатитов есть отличия от так называемых вирусных гепатитов А, В, С и D. Они заключаются в том, что при коронавирусе печень - не главная область поражения. Поэтому после перенесенного СOVID-19 гепатит в дальнейшем вряд ли будут прогрессировать, если не окажут воздействие дополнительные разрушающие факторы - другие инфекции, злоупотребление алкоголем и наркотиками и т.п.



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- Перенесенные после коронавируса гепатиты носят вторичный характер, так как в печени мало клеток, имеющих рецептор АПФ-2 (входные ворота коронавируса в организма человека - "Известия"). А именно они избирательно поражаются этим вирусом, за них цепляется патоген, - рассказал он.



Интересно, что выявленные не так давно в европейских странах случаи острого гепатита у детей также могут быть связаны с кронавирусной инфекцией. По словам старшего научного сотрудника кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаила Болкова, в данном случае можно предположить осложнения после COVID-19, потому что у детей выявлен мультисистемный воспалительный синдром. Однако пока этот вопрос досконально не изучен.



В целом повреждение печени при COVID-19 не является в полном смысле этого слова воспалением, при котором врачи употребляют термин "гепатит", считает Михаил Зубкин. У пациентов, как правило, есть признаки гипоксического и токсического характера наряду с некоторыми воспалительными проявлениями, то есть правильнее называть большинство таких случаев гепатопатией (изменения в печени в результате какого-либо воздействия, - "Известия").



Найти и обезвредить



По словам Михаила Зубкина, данные о частоте повреждения печени после коронавируса противоречивы. Статистика может зависеть и от особенностей групп пациентов, в которых проводилось исследование, и от подходов к терапии, которые менялись и дополнялись.



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- Очень важны недавно полученные результаты исследования, подтвердившие, что гепатопатия не усугубляет тяжесть течения коронавирусной инфекции у людей, ранее не имевших хронического заболевания печени. Печень страдает в условиях тяжелого повреждения других органов, в первую очередь легких, от инфицирования SARS-CoV-2. Поэтому эффективная терапия, даже при наличии возможных побочных действий в виде гепатотоксичности, способна предотвратить поражения печени, препятствуя прогрессированию COVID-19, - сообщил эксперт.



Для того чтобы проанализировать состояние печени после коронавируса, необходимо сдать следующие анализы: общий и прямой билирубин (один из главных компонентов желчи в организме), АЛТ и АСТ (печеночные ферменты), щелочную фосфатазу, гамма-глутаматтранспептидазу (белок, активность которого повышается при болезнях печени и алкоголизме). АСТ и АЛТ считаются двумя наиболее важными показателями проблем с печенью, и именно они первыми реагируют на какие-либо изменения в органе, рассказала "Известиям" медицинский директор лаборатории НАКФФ Олеся Генералова.



- Показатель АСТ в крови также часто сопоставляется с результатами других анализов, например на щелочную фосфатазу, общий белок и билирубин, для определения конкретной формы заболевания печени, - рассказала специалист.



О нарушении функции печени также свидетельствуют сниженные уровни общего белка, альбумина в сыворотке крови и другие показатели. Назначить необходимые анализы может врач во время углубленной постковидной диспансеризации, которую необходимо проходить пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию.