 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 04.05.2022
01:36  Ян Гуанбинь: Вековая борьба русских и переустройство мирового порядка
00:44  Страны ЕС поглотит энергокризис: кто останется без российского газа, - "МК"
00:43  Узбекистан и Казахстан начали переманивать российских айтишников
00:33  Засел в печенках: как коронавирус может вызвать гепатит
00:30  На происходящее в Украине Азия смотрит в бинокль, - Г.Трофимчук
00:28  Премьер Кыргызстана А.Жапаров улетел в Германию лечить сердце
00:27  Россия дала Китаю украинский козырь против США, - Взгляд

00:25  Надежды ливанцев связаны с выборами, - Н.Плотников
Вторник, 03.05.2022
21:58  Прогнать беса украинского нацизма, - Дмитрий Ольшанский
21:41  СМИ сообщают о пленении в Мариуполе катакомбного канадского генерала Тревора Кадье
21:19  Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Конаев
20:08  Неожиданный карьерный рост: директором "Хабар 24" стала автор книги о Назарбаеве
15:59  Путин подписал указ об ответных экономических мерах
15:03  КазТокайРеформы. Наццентр по управлению персоналом госслужбы преобразуют в "HR-институт"
15:00  КазАнтикор трясет шымкентскую полицию
14:40  Только уголь и атом спасут Казахстан, но, возможно, уже поздно, - Петр Своик
14:29  Сошедший в Жумгале оползень перекрыл автодорогу Арал-Мин-Куш (видео)
14:24  Юный казахстанец Ногербек Казыбек стал чемпионом мира по шахматному рапиду в возрасте до 18 лет
14:14  Александр Дугин: Мы воюем с цивилизацией Антихриста
14:03  Знамя Победы: почему Рахимжана Кошкарбаева при жизни обошла заслуженная слава?
13:36  Раскулачивание назарбаевской элиты: Нужен институт опричнины, - А.Вьюгин
13:35  "Токаев пока не трогает самых главных", - Досым Сатпаев
13:33  Реставрация елба-ханского самодержавия в Казахстане, - В.Ковтуновский
12:57  Узбекистан опровергает инфу о полетах своих развед-дронов над Севером Афганистана
12:53  Генпрокуратура Казахстана оценила ущерб от "бардака" на таможне в $368 млн
12:37  Эстония разрывает несправедливый договор с Россией о границах. Требуют себе Печерскую волость
12:26  Зерно массового поражения: Россия и Украина оказались обладателями "продуктового оружия", - М.Гойхман
12:25  В Армении, похоже, анти-пашиняновское народное восстание
10:45  Каздепы опять озабочены казязыком. Статуса мало
09:58  МВФ, Украина и международный разбой, - В.Катасонов
09:56  Что значат поставки казахстанской нефти в Беларусь?
09:54  Cледствие о пытках кыргызо-уйгурского джазмена-"террориста" приостановлено
09:08  В Казахстане изменили правила по привлечению иностранной рабочей силы
09:05  Никита Михалков обвинил российских и украинских олигархов в сговоре
06:56  Оборзевшего Ербола Назарбаева уволили из органов Антикоррупционной службы Казахстана
00:55  Украинский эндшпиль или американский цугцванг? - Александр Лобызов
00:30  Борьба за Луну между США и российско-китайским альянсом неизбежна, - Роберт Мэннинг, Питер Уилсон
00:27  Как гарем многоженца Болата Назарбаева делил его имущество
00:20  Процесс мутации коронавируса не замедляется – и новый подвид омикрона это доказывает
00:17  "Таинственное исчезновение". Куда делся председатель суда города Худжанд?
00:15  Politico: американцы участвуют в боях на Украине
Понедельник, 02.05.2022
20:53  Кто пишет правила? На Соломоновых Островах порядок будет не американский, а китайский, - Е.Пустовойтова
13:06  Парижане на Первомай едва не распинали свою француз-полицию
12:40  Гигантский нейтралитет: Китай не хочет ссориться ни с Западом, ни с РФ, - К.Мельникова
12:27  В этом мае мира не будет: украинский конфликт только начинается, - М.Ростовский
11:37  Взаимодействие государств-членов ЕАЭС в сфере АПК, - В.Чушкин
11:34  Как и чем нам обустроить украину, - Игорь Стрелков
09:27  Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
09:23  Ильхам Алиев обвинил Казахстан и Туркменистан в незаконных поставках оружия Армении
00:53  Громкий хохот газа, судьба транзитных государств и "человек послушный", - И.Нагаев
00:50  Азовсталь российской культуры, - Захар Прилепин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Узбекистан и Казахстан начали переманивать российских айтишников
00:43 04.05.2022

Для этого задействовали местные технопарки

Подобно перелетным птицам, в южные страны из России, Белоруссии, а иногда и Украины, потянулись специалисты. Сложные времена они хотят переждать за границей, избежав возможных рисков. Одним из самых популярных направлений для временной эмиграции стал Казахстан: Государство степей и космодромов соблюдает нейтральный статус, находясь в равных отношениях со всем СНГ.

Казахстан: люди приветливые, погода - нет

Соседние государства, которые сейчас получили возможность привлечь высокопрофессиональные кадры из России, стараются быть комфортными как для своих, так и приезжих специалистов. Последних всячески пытаются приманить. Например, в качестве поддержки программистов в Казахстане открыт международный технопарк стартапов Astana Hub. Как гласит сайт проекта, его цель – всячески поддерживать и привлекать молодых специалистов в сфере IT со всего мира. Но упор идет на страны СНГ – Россию, Украину и Белоруссию.

Впечатления от переезда у людей противоречивые.. "На второй день пребывания я был в шоке, - рассказывает один из переселенцев из России в Казахстан, - в "Макдоналдсе" нет колы без сахара, а с 10 000 тенге (1 652 рубля) сложно получить сдачу в крупном магазине - просят помельче... С таксистами общался, с персоналом в банке и магазинах, с хозяйкой квартиры. Все люди – супер, хотят помочь"

- Минусы какие-нибудь есть в переезде?

- В Нур-Султане не очень удобный левый берег для пеших прогулок, суровая погода, дорогие и часто не вкусные рестораны. А в Алма-Ате погода и вовсе особенная из-за гор.

- Что ж не так с погодой?

- Температура в тени и на солнце может отличаться сильно, вот сегодня +22 на солнце и около +12 в тени, например, как только заходит солнце, даже за облака, в шортах сразу становится некомфортно. А еще в городе мало зелени, и из за этого тоже неуютно.

"Я по нашей стране покатался, в России в каждом городе своя специфика вплоть до лексикона, - делится впечатлениями другой гражданин, - Поэтому переезд в Казахстан не вызвал никакого неудобства. Ничего дискомфортного нет. Весь дискомфорт связан с тем, что своими деньгами воспользоваться, которые на счетах в РФ лежат – довольно сложная задача. Вот это реально бесит. Но это не проблема Казахстана".

Есть два пути для того, чтобы открыть в Казахстане свой бизнес в статусе юрлица. Первый вариант – учредитель получает индивидуальный идентификационный номер и электронную цифровую подпись, после чего, в соответствии с законодательством Казахстана, регистрируется в качестве юридического лица. Теперь осталось только открыть банковский счет и получить разрешение на временное проживание. Во втором варианте регистрация проходит с помощью МФЦА (Международный Финансовый Центр) - территории, на которой применяется специальный правовой режим в финансовой сфере. Оба варианта занимают несколько дней.

Узбекистан: все перешли на русский

Другой страной, набирающей популярность, стал Узбекистан. Эта страна также пытается привлекать на свою сторону специалистов разных профессий. Например, для IT-специалистов здесь, как и в Казахстане, организован свой Технопарк. Там помогут с переездом, проконсультируют, какие нужны документы, а также могут посодействовать и с арендой квартиры или гостиницы, организуют трансфер. Если же вы собираетесь снимать недвижимость сами, не спешите соглашаться с предложенной ценой, попробуйте поторговаться – в восточных странах это в порядке вещей.

"IT-парк сделал и продолжает делать многое для всех "релокантов", от этого даже становится немного неудобно, - рассказывает одному из узбекских изданий программист Павел, приехавший в Узбекистан из Белоруссии, - От большинства их предложений о помощи я отказался, потому что успел сделать все самостоятельно. Но по отзывам коллег могу утверждать, что вся эта программа по поддержке помогла большому количеству людей проще адаптироваться в Узбекистане".

Переселенцы, приехавшие в Узбекистан, сравнивают местные цены с российскими. Здесь дешевый транспорт. Проезд на автобусе, если перевести на рубли, выйдет примерно в десять рублей. А за 200 рублей можно пересечь весь город на такси.

Из минусов – нестабильная мобильная связь и интернет. На один паспорт иностранного гражданина, кстати, можно оформить максимум три абонентских номера. Зато отношение местных к переехавшим – на высоте.

"Здесь приятно общаться даже с незнакомыми на улице, базарах, - рассказывает Павел, - Меня постоянно уважительно называют "братом", всегда стараются помочь и объяснить."

При этом из трудовых кадров ценят не только IT-специалистов. Один из работодателей рассказал "Московскому Комсомольцу" о том, какие специальности востребованы и насколько сложно будет приезжему найти работу.

- Ищут людей не только в IT сфере, от некоторых вузов есть объявления на поиск преподавателей по экономическим специальностям, в банковском деле грамотные эксперты могут поискать работу. Ну и другие кадры тоже могут быть востребованы: преподавательские (языковые, например), инженерные, технологические, рабочие, медицинские, и т.д.

- Сложно в Узбекистане найти высокооплачиваемую работу?

- Высокооплачиваемые вакансии в интернете обычно не выкладывают. Стараются ловить конкретного человека. Менеджеры среднего звена не получают высокую зарплату. Но из приезжих не так много людей, кто ищет здесь работу…

- Почему же?

- Почти все едут уже после того, как найдут удаленную работу…

- Может ли при трудоустройстве стать проблемой языковой барьер?

- Отвечу на примере нашей компании. Знание узбекского на работе может пригодиться в среднем раз в год, документация на русском, а с появлением приезжих специалистов все работники обслуживания (магазины, рестораны, сфера развлечений) перешли на русский, и весьма неплохо на нем говорят…

Михаил Алимов

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651614180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит законопроект по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информбезопасности
- Алихан Смаилов провел переговоры с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию
- Алихан Смаилов дал поручения по дальнейшему развитию машиностроения в Казахстане
- Проект Указа об образовании Абайской, Жетысуской, Улытауской областей внесен на рассмотрение Президента К. К. Токаева
- "Увеличить товарооборот в два раза"
- Государственный секретарь встретился с членами Национального совета
- Фракция партии "AMANAT" поддержала решение Главы государства о проведении референдума
- Главы Правительств Казахстана и России провели телефонные переговоры
- Центризбирком установил итоги выборов депутата Мажилиса Парламента, избираемого Ассамблеи народа Казахстана, вместо выбывшего, состоявшихся 28 апреля 2022 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  