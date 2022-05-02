Узбекистан и Казахстан начали переманивать российских айтишников

00:43 04.05.2022

Для этого задействовали местные технопарки



Подобно перелетным птицам, в южные страны из России, Белоруссии, а иногда и Украины, потянулись специалисты. Сложные времена они хотят переждать за границей, избежав возможных рисков. Одним из самых популярных направлений для временной эмиграции стал Казахстан: Государство степей и космодромов соблюдает нейтральный статус, находясь в равных отношениях со всем СНГ.



Казахстан: люди приветливые, погода - нет



Соседние государства, которые сейчас получили возможность привлечь высокопрофессиональные кадры из России, стараются быть комфортными как для своих, так и приезжих специалистов. Последних всячески пытаются приманить. Например, в качестве поддержки программистов в Казахстане открыт международный технопарк стартапов Astana Hub. Как гласит сайт проекта, его цель – всячески поддерживать и привлекать молодых специалистов в сфере IT со всего мира. Но упор идет на страны СНГ – Россию, Украину и Белоруссию.



Впечатления от переезда у людей противоречивые.. "На второй день пребывания я был в шоке, - рассказывает один из переселенцев из России в Казахстан, - в "Макдоналдсе" нет колы без сахара, а с 10 000 тенге (1 652 рубля) сложно получить сдачу в крупном магазине - просят помельче... С таксистами общался, с персоналом в банке и магазинах, с хозяйкой квартиры. Все люди – супер, хотят помочь"



- Минусы какие-нибудь есть в переезде?



- В Нур-Султане не очень удобный левый берег для пеших прогулок, суровая погода, дорогие и часто не вкусные рестораны. А в Алма-Ате погода и вовсе особенная из-за гор.



- Что ж не так с погодой?



- Температура в тени и на солнце может отличаться сильно, вот сегодня +22 на солнце и около +12 в тени, например, как только заходит солнце, даже за облака, в шортах сразу становится некомфортно. А еще в городе мало зелени, и из за этого тоже неуютно.



"Я по нашей стране покатался, в России в каждом городе своя специфика вплоть до лексикона, - делится впечатлениями другой гражданин, - Поэтому переезд в Казахстан не вызвал никакого неудобства. Ничего дискомфортного нет. Весь дискомфорт связан с тем, что своими деньгами воспользоваться, которые на счетах в РФ лежат – довольно сложная задача. Вот это реально бесит. Но это не проблема Казахстана".



Есть два пути для того, чтобы открыть в Казахстане свой бизнес в статусе юрлица. Первый вариант – учредитель получает индивидуальный идентификационный номер и электронную цифровую подпись, после чего, в соответствии с законодательством Казахстана, регистрируется в качестве юридического лица. Теперь осталось только открыть банковский счет и получить разрешение на временное проживание. Во втором варианте регистрация проходит с помощью МФЦА (Международный Финансовый Центр) - территории, на которой применяется специальный правовой режим в финансовой сфере. Оба варианта занимают несколько дней.



Узбекистан: все перешли на русский



Другой страной, набирающей популярность, стал Узбекистан. Эта страна также пытается привлекать на свою сторону специалистов разных профессий. Например, для IT-специалистов здесь, как и в Казахстане, организован свой Технопарк. Там помогут с переездом, проконсультируют, какие нужны документы, а также могут посодействовать и с арендой квартиры или гостиницы, организуют трансфер. Если же вы собираетесь снимать недвижимость сами, не спешите соглашаться с предложенной ценой, попробуйте поторговаться – в восточных странах это в порядке вещей.



"IT-парк сделал и продолжает делать многое для всех "релокантов", от этого даже становится немного неудобно, - рассказывает одному из узбекских изданий программист Павел, приехавший в Узбекистан из Белоруссии, - От большинства их предложений о помощи я отказался, потому что успел сделать все самостоятельно. Но по отзывам коллег могу утверждать, что вся эта программа по поддержке помогла большому количеству людей проще адаптироваться в Узбекистане".



Переселенцы, приехавшие в Узбекистан, сравнивают местные цены с российскими. Здесь дешевый транспорт. Проезд на автобусе, если перевести на рубли, выйдет примерно в десять рублей. А за 200 рублей можно пересечь весь город на такси.



Из минусов – нестабильная мобильная связь и интернет. На один паспорт иностранного гражданина, кстати, можно оформить максимум три абонентских номера. Зато отношение местных к переехавшим – на высоте.



"Здесь приятно общаться даже с незнакомыми на улице, базарах, - рассказывает Павел, - Меня постоянно уважительно называют "братом", всегда стараются помочь и объяснить."



При этом из трудовых кадров ценят не только IT-специалистов. Один из работодателей рассказал "Московскому Комсомольцу" о том, какие специальности востребованы и насколько сложно будет приезжему найти работу.



- Ищут людей не только в IT сфере, от некоторых вузов есть объявления на поиск преподавателей по экономическим специальностям, в банковском деле грамотные эксперты могут поискать работу. Ну и другие кадры тоже могут быть востребованы: преподавательские (языковые, например), инженерные, технологические, рабочие, медицинские, и т.д.



- Сложно в Узбекистане найти высокооплачиваемую работу?



- Высокооплачиваемые вакансии в интернете обычно не выкладывают. Стараются ловить конкретного человека. Менеджеры среднего звена не получают высокую зарплату. Но из приезжих не так много людей, кто ищет здесь работу…



- Почему же?



- Почти все едут уже после того, как найдут удаленную работу…



- Может ли при трудоустройстве стать проблемой языковой барьер?



- Отвечу на примере нашей компании. Знание узбекского на работе может пригодиться в среднем раз в год, документация на русском, а с появлением приезжих специалистов все работники обслуживания (магазины, рестораны, сфера развлечений) перешли на русский, и весьма неплохо на нем говорят…



Михаил Алимов