Страны ЕС поглотит энергокризис: кто останется без российского газа, - "МК"

00:44 04.05.2022

Страны ЕС поглотит энергокризис: кто останется без российского газа

Эксперт: "Чем больше Европа будет сокращать потребление ресурсов из России, тем выше инфляция"



Европе грозит острый энергетический кризис из-за отказа от энергоносителей из РФ. Что касается газовых хранилищ, то, например, в Польше они заполнены более чем на 70%, а вот в Болгарии - менее чем на 20%. Одна страна может подготовиться к зиме, другая - вряд ли. В любом случае стоимость газа, если поставки российского сырья прекратятся, может вырасти (особенно к осени - началу зимы) до рекордных уровней. Все это, вероятно, приведет к новому витку инфляции в Европе и запустит полномасштабный экономический кризис с остановкой предприятий, предупреждают эксперты.



Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия (ЕК) считает требование России платить в рублях за газ попыткой разделить ЕС.



"Решение России прекратить поставки российского газа в Болгарию и Польшу мы расцениваем как то, что Россия ненадежный поставщик. Требование России платить в рублях - это попытка разделить ЕС, мы должны ответить в единстве и солидарности", - отметила она.



Между тем глава чешского минпромторга Йозеф Сикела уже заявил, что Чехия не намерена платить за российский газ рублями. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что его страна сможет ускорить процесс отказа от российского газа.



Венгрия же не поддерживает эмбарго ЕС на энергоресурсы из РФ. Это подтвердил пресс-секретарь Виктора Орбана: "Венгрия не отступает от своего права вето. Фактически позиция Венгрии в отношении нефтегазовых санкций против России остается неизменной. Мы их не поддерживаем".



Отметим, что в Европу Россия поставляет порядка 170–180 млрд кубометров газа в год, доля "Газпрома" на газовом рынке ЕС составляет почти 40%. Совершенно очевидно, что полный отказ от таких объемов сырья в краткосрочной перспективе невозможен.



Вероятно, Европа готова начать сокращать импорт российского газа, а Польша и Болгария становятся заложниками ситуации - они первые, кого этот вопрос коснется, считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. ЕС явно намерен сократить долю потребления российского сырья, и этот процесс будет постепенным.



Что касается Польши и Болгарии, то они находятся в разных положениях: в Польше зависимость от российского сырья меньше, а хранилища заполнены более чем на 60%. Кроме того, страна воспользовалась возможностью получать газ из РФ реверсом из Германии. В Болгарии три четверти потребления - это российское сырье, а хранилища заполнены только на 17,5%, при этом есть только одна потенциальная возможность получения газа (за счет поставок сырья из Азербайджана через Грецию). Но этот маршрут еще не пущен в эксплуатацию. Видимо, Болгарии помогут другие европейские государства с помощью сырья из стран Африки или СПГ.



"Европа собирается снизить долю потребления газа из РФ. Но как быстро - пока вопрос, так как непонятно, за счет чего будет компенсироваться это снижение. Велики и экономические последствия таких решений. Еще в прошлом году на фоне высоких цен на газ в ЕС начали разоряться поставщики ресурсов, значительно выросли коммунальные платежи, а инфляция находится на рекордных уровнях за 40–50 лет. И чем больше Европа будет сокращать потребление газа из России, тем выше будут цены и инфляция", - рассказывает Самойленко.



Вместе с тем Всемирный банк прогнозирует, что антироссийские санкции способны вызвать ценовой шок: цены на энергоносители вырастут более чем в два раза, стоимость продуктов питания увеличится на 40% и более.



"Это будет самый мощный ценовой кризис в Европе с 1970-х годов, - отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. - Венгрия, в отличие от других стран, уже начала проводить оплаты за российских газ в рублях, поэтому, вероятно, у страны с получением природного газа из РФ проблем не будет".



Страны Евросоюза на полной скорости летят в объятия жесткого экономического кризиса, считает экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.



"Годовой прирост цен производителей в ЕС достиг 37%, годовой рост цен в ЕС приближается к 18%. Покупательная способность евро летит камнем вниз, уже сегодня ее значение как мировой резервной валюты значительно снижается", - говорит эксперт.



По мнению Андрея Лободы, ЕС придется расхлебывать последствия в ближайшие два года.



Людмила Александрова