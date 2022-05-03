Последнее китайское предупреждение Америке. Пекин вряд ли будет цацкаться с Вашингтоном, - И.Рыбин

07:28 04.05.2022 Последнее китайское предупреждение Америке. Пекин вряд ли будет цацкаться с Вашингтоном

Иван Рыбин

3 мая 22



Власти Поднебесной начали готовиться к тому же сценарию, который Запад провернул в отношении зарубежных активов России. А именно к "аресту" счетов, изъятию собственности и иному воровству, которое "просвещенные общечеловеки" называют "санкциями". Причины, увы, имеются - США всячески провоцируют Китай на решение тайваньской проблемы, явно нагнетая напряженность вокруг острова.



Известно немногое. Появилась информация лишь о некой встрече, которую Центробанк КНР провел с финансистами на предмет защиты от западных санкций. То есть от кражи активов. Как денежных средств и ценных бумаг, так и иной собственности.



Пекин опасается, что "в случае регионального военного конфликта или другого кризиса" повторится российский сценарий. То есть китайцев обворуют. Вероятность этого крайне велика. В смысле и конфликта, и "санкций". Более того, есть все основания полагать, что делается это намеренно, с четкими целями.



"Эскалация в проливе идет по нарастающей. На этом фоне встреча (Соединенные Штаты и Великобритания провели переговоры по снижению угрозы Тайваню - ред.) носит характер подготовительной к грядущим событиям. Это говорит о приближающейся операции, Штатами и Японией уже подготовлен военный план, который не подразумевает вмешательство в боевые действия, но предполагает поставки оружия, информационную и инновационную помощь. Можно охарактеризовать эту встречу уже как некий дополнительный сигнал о том, что военная операция неизбежна. Факторы, которые ей способствуют, только усиливают свою активность. В самом Тайване ведется активная пропаганда боевых действий", - говорит китаевед и публицист Николай Вавилов.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Америка не понимает, кто ее с тыла бьет

Америка не понимает, кто ее с тыла бьет

"Русские хакеры" снова перепугали Киев, Пентагон и Microsoft

Тайвань по аналогии с Украиной накачивают оружием, и еще прошлой осенью американский президент Джо Байден прямо заявил, что Штаты встанут на защиту острова. Однако не стоит рассматривать данные слова как очередной "поток сознания" не очень вменяемого человека. Страной управляет не он. Тут стоит вспомнить, что тот же Рональд Рейган свой второй срок вообще по большей части пролежал на больничной койке, да еще и частично в коме. И ничего, как-то "правил"…



Слова о том, что США не оставит в беде бедных несчастных тайваньцев, не более чем громкие заявления. Америке наплевать на всех китайцев скопом, тайваньских или материковых - без разницы. Важны лишь свои интересы. Воевать за островных сепаратистов янки не станут, как только дело запахнет жареным, штатники "сольются". Другое дело, что конфликт они попытаются использовать на все 100% на финансовом фронте.



Китай - второй по величине после Японии держатель бумаг американского госдолга, по номиналу гособлигаций это свыше $1,1 трлн. Таким образом, можно считать, что КНР является самым главным кредитором Америки. Страна восходящего солнца не в счет, она полностью управляема из Вашингтона, так как до сих пор оккупирована - на островах стоят американские войска. А вот Поднебесная, наоборот, вольна делать все, что пожелает.



Всего же бережливые китайцы накопили около $3,2 трлн., резервов, причем золота в их составе самый минимум. И все эти средства находятся под угрозой обнуления. Плюс различные материальные активы, раскиданные по всей планете. В итоге получается колоссальная сумма. Собственно, как раз она и стоит на кону, а вовсе не судьбы каких-то там жителей Тайваня.



Янки самым наглым образом "нагнетают". На остров прибывают американские политики, что-то обещают местным лидерам, а из Вашингтона раздаются очередные угрозы. Китайцы тоже не остаются в долгу, около острова намечаются масштабные военные учения. На орбиту уже запущено сразу пять военных спутников, а истребители ВВС Китая начали "прощупывать" воздушное пространство Тайваня. Иными словами, вот-вот полыхнет. Выбора у Пекина, по сути, нет. Либо бить сепаратистов, либо у их берегов вскоре появится остров, нашпигованный американскими ракетами с ядерными боеголовками. Все идет именно к этому.



В ходе китайской "спецоперации" Тайвань очень быстро превратится в китайский регион, коим он де-юре и является. Политики в КНР решительные, церемонится ни с кем не станут. Тут все очевидно.



"Были подписаны три американо-китайских договора - 1979, 1982 и 1989 года. В соответствии с этими договорами, США признают Тайвань неотъемлемой частью Китайской народной республики. Ко всему прочему, Пекин не раз заявлял, что в случае объявления независимости Тайваня, КНР тут же задействует войска. Так что все зависит от США и их марионеток в Тайбэе. Не будут доводить провокацию до конца - дело ограничится маневрами, а если посмеют - Китай в тот же день высадить десант. По факту, пока на острове заправляют конгрессмены США, высадка десанта может произойти в любой момент", - считает политолог Андрей Островский.



Что выиграет Америка? Многое. Прежде всего, Китай ограбят, как это сделали с Россией. Собственно, "проба пера" уже состоялась - на днях чиновники Индии явно с подачи штатников изъяли со счетов китайской корпорации "Xiaomi" в местных банках $725 млн. Дескать, деньги незаконные, и все такое. А Поднебесной все поняли правильно, и вскоре состоялось вышеозначенное совещание в ЦБ.



Китайцы в случае масштабного ограбления ответят, в этом даже сомневаться не стоит. "Пятую колонну" у себя в стране они успешно подавили, власть едина, да и народ ее поддерживает. Посему янки "прилетит". Не "ядренбатон", конечно, жить всем хочется и атомную войну затевать никто не станет, но Штатам достанется. Как - тут остается только догадываться.



Скептики, бесспорно, могут возразить - на Тайване расположена TSMC, которая поставляет самые современные чипы в США, и прочие подобные компании. То есть, американцам нет смысла этим жертвовать. Да, TSMC, действительно, компания важная. Однако еще Дональд Трамп начал проводить кампанию "импортозамещения по-американски". В страну начали возвращать производства, в том числе высокотехнологичные. Сейчас все это продолжается. "Intel" собирается уже в этом году строить два огромных заводы в Огайо - в Нью-Олбани появится крупнейший в мире комплекс по выпуску полупроводников.



Подобные планы есть и у иных компаний, причем далеко не все попадает в СМИ. У США сильная промышленность, много квалифицированных кадров (в том числе "наворованных" по всей планете), и процесс идет. Очень даже бодро и в нужном направлении. Это не заклинания российских чиновников. В Штатах эту самую реиндустриализацию сейчас проводят. В соответствии с указом того же самого Байдена от 25 января 2021 года.



"Правительство Соединенных Штатов должно, в соответствии с действующим законодательством, использовать условия и положения федеральных контрактов при федеральных закупок для максимального использования товаров, продуктов и материалов и услуг, произведенных в Соединенных Штатах", - цитата из данного документа.



Отбирать или нет торговые площадки у тех, кто покинул страну?

Так что все у янки хорошо. Они восстанавливают свою экономику и грабят мир. Россию обобрали, на очереди Китай. Причем вовсе не факт, что после резкого обострения международной напряженности США останутся "демократией".



"Стремление к установлению тоталитарной диктатуры проявлялось в американской политике тем сильнее, чем слабее становились шансы американских элит удержать свою глобальную гегемонию обычными средствами - в рамках существующей системы международных отношений и международного права. Как только кризис американской системы достиг берегов США и дистрофия ресурсной базы привела к расколу элит, немедленно наиболее реакционные круги гегемонистской глобалистской элиты (клинтониты и байдениты) попытались (и не без успеха, хоть он не окончателен и грозит завершиться гигантским провалом) установить тоталитарную неолиберальную диктатуру в США", - рассуждает политолог Ростислав Ищенко.



Перспективы? Вместо демократии - диктатура, у руля Штатов марионетка по типу Алоизовича. Жесткая полицейская система. Вместо долларов - "амеро", только для американцев. Доллары отменены. Вообще. Собственно, последние годы Америка планомерно идет как раз к этому. Воровство в глобальном масштабе и противостояние со всем миром не оставляет реальным правителям США иного выбора. Ибо они зарвались. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651638480





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 3 мая 2022 года №885

- Законопроект о республиканском бюджете рассмотрят в Сенате

- Планы по строительству и модернизации очистных сооружений в городах обсудили в Правительстве РК

- Алихан Смаилов провел встречу с Сэром Сумой Чакрабарти

- Зачем нужен референдум

- Инфляция в Республике Казахстан

- Вопросы производства и распределения ГСМ обсудили в Правительстве

- О предварительной оценке платежного баланса Республики Казахстан за I квартал 2022 года

- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Парламента вместо выбывших

