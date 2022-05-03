Токаев подписал спорный законопроект, регулирующий соцсети, - "РО"

08:13 04.05.2022

03 Май, 2022



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 мая подписал закон о защите прав ребенка, позволяющий властям требовать от владельцев мессенджеров и социальных сетей удалять или блокировать любой контент, признанный кибербуллингом в отношении детей.



Ранее, 20 апреля, мажилис парламента Казахстана согласился с поправками сената к проекту закона.



Сенат тогда внес уточняющие поправки о создании экспертной комиссии по определению кибербуллинга, удалении материалов, связанных с кибербуллингом. Председатель сената парламента Маулен Ашимбаев тогда заявил, что из законопроекта исключены "широкие полномочия", позволявшие министерству информации "по своему усмотрению" ограничивать доступ к интернет-ресурсам, социальным сетям и мессенджерам либо приостанавливать их работу.



Критики заявляли, что законопроект, предложенный в сентябре депутатами от партии власти Айдосом Сарымом и Динарой Закиевой, позволяет властям создать новые инструменты цензуры. Авторы законопроекта утверждали, что нововведения направлены исключительно на защиту детей от кибербуллинга и борьбу с распространением "опасного контента".



Представители медиасообщества высказывали мнение, что законопроект все еще требует доработки. Противники принятия поправок собирали петиции, проводили митинги.



Критика со стороны части общественности продолжилась и после принятия законопроекта парламентом.



23 апреля в Алматы проходил согласованный с акиматом митинг против проекта закона о регулировании социальных сетей. Акция собрала около трех десятков человек. Участники акции призывали президента воспользоваться правом вето и не подписывать данный законопроект.