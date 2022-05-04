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Мир вступает в эпоху ресурсного дефицита и высоких цен на энергоносители, - В.Прохватилов
08:39 04.05.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 04.05.2022

В краткосрочной перспективе странам Евросоюза заменить российские энергоносители нечем

Западные СМИ вынужденно признают, что Россия выигрывает в энергетической войне. Одни уже согласились платить в рублях за русский газ, другие впали в рецессию, отягощенную рекордной инфляцией.

"Россия давно осознала эффективность энергетики как инструмента внешней политики… так как является энергетической и ресурсной сверхдержавой, – пишет Time. – Если война является продолжением дипломатии другими средствами, то энергетическая война является величайшим дипломатическим инструментом из всех".

Россия выигрывает в этой войне, признает Time, а резкий рост цен на газ приближает "катастрофический энергетический кризис" в Европе, которая не может полностью отказаться от российского газа. А США не могут обойтись без российского урана, импортируя более 16% необходимого для американских АЭС уранового сырья "из страны, которую более 70% американцев считают врагом".

Россия – крупнейший в мире экспортер нефти и второй по величине экспортер сырой нефти. Она обладает 40% мировых мощностей по обогащению урана, 20% мирового производства никеля, 30% мирового производства палладия и ряда других природных ресурсов.

За два месяца специальной военной операции (СВО) "Европа купила российских энергоресурсов на $46 млрд.", – сокрушается CNN. Это в два с лишним раза превышает стоимость российских энергоносителей, импортированных странами ЕС за тот же период прошлого года, говорит ведущий аналитик европейского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) Лаури Мюлливирта.

Сотрудники CREA изучили систему морских перевозок углеводородов и поставки по трубопроводам, используя данные Евростата и Европейской сети операторов газотранспортных систем, и пришли к выводу, что в краткосрочной перспективе странам Евросоюза заменить российские энергоносители нечем. И хотя Евросоюз намерен избавиться от российского нефтегаза к 2027 году, перспективы "избавления" туманны.

Попытки Вашингтона и Брюсселя склонить страны-члены Евросоюза отказаться от российского нефтегаза идут ни шатко ни валко. Далеко не все в Европе готовы угробить свою экономику ради санкционной войны с Россией.

Итальянская и шведская экономики уже сокращаются. Французская, немецкая и испанская балансируют на грани рецессии. Отказ от энергоносителей из России обрушит экономику Германии минимум на 6%, приведет к ущербу в 230 миллиардов евро и сделает миллионы немцев безработными. Экономический шок будет сопоставим с Великой депрессией.

"Немецкая промышленность и правительство в Берлине плохо подготовлены к возможному прекращению поставок природного газа из России. Более миллиона рабочих мест в Германии связаны с химической, металлообрабатывающей и пищевой промышленностью, тремя наиболее газоемкими отраслями в стране", – пишет Der Spiegel.

Германские политики сейчас не знают, что делать, "если Россия отключит газ или Европейский союз уступит растущему давлению и сам введет запрет на импорт. Крупнейшей промышленно развитой стране Европы, возможно, вскоре придется нормировать свои поставки энергии, что, по сути, задушит экономику… После того, как Кремль объявил, что Россия будет принимать оплату за свои энергоносители только в рублях, среди политиков и деловых кругов возникла тревога", – отмечает издание.

Правительство ФРГ допускают введение чрезвычайного положения и отключение от электроснабжения отдельных промышленных потребителей. Отраслевые ассоциации и профсоюзы опасаются худшего, предсказывая, что газовое эмбарго в отношении России может разорвать производственно-сбытовые цепочки и остановить промышленное производство.

И это экономика Германии – самая крепкая в Европе! Что говорить об остальных!

На европейском энергетическом рынке начинается хаос. Италия пытается нарастить поставки газа из Алжира, Греция покупает электроэнергию в Болгарии, а отключенная от российского газа Польша подсела на дорогой американский СПГ. Лишившаяся российского газа Болгария надеется на помощь Брюсселя, что сомнительно, так как европейские хранилища заполнены на рекордно низком уровне в 30%.

"Угроза рецессии нависла над хрупким экономическим ростом Европы после того, как Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию; это дало понять, что может ожидать регион", – пишет Bloomberg.

Согласно недавнему исследованию немецкой аналитической компании Sentix Investor Confidence, "доверие инвесторов к еврозоне в настоящее время находится на самом низком уровне с первых дней пандемии в июле 2020 года. Еще хуже то, что мировая рецессия не за горами и Европа пострадает первой и сильнее всего".

Инвестиционный оптимизм "упал также в США и Азии, и, хотя экономические перспективы там лучше, чем в среднем по миру, прогнозы экономических показателей во всех частях света имеют отрицательную тенденцию".

В Европе инвесторы стали опасаться расширения военного конфликта на Украине, а также последствий западных санкций, отрезающих Россию от мировой экономики. "Европа несет основную тяжесть падения доверия инвесторов, но все остальные части планеты следуют той же схеме". Аналитики Sentix считают, что экономический спад может начаться в Европе уже в мае. "Затем дело может дойти до действительно страшного, так как неопределенность в результате сочетания военных действий с глобальной инфляцией создает новый тип экономического кризиса, который в значительной степени беспрецедентен".

Энергетический кризис в Европе усугубляется и тем, что половина энергоблоков французских АЭС остановлена на ремонт. США пользуются ситуацией, чтобы подсадить Евросоюз на дорогой американский СПГ.

На фоне нарастающего энергокризиса в Европе наблюдается рост так называемой топливной нищеты (fuel poverty). В одной лишь Великобритании более четверти домов, где проживает более 15 миллионов человек, страдают от этого явления; счет на электроэнергию вырос на 50%. "Дети, растущие в холодных, сырых и заплесневелых домах с недостаточной вентиляцией, имеют более высокие, чем в среднем, показатели респираторных инфекций и астмы, хронических заболеваний и инвалидности", – пишет Sky News. Это и есть "цена замены" российских энергоресурсов.

Между тем, страны, которые устояли перед давлением США, чувствуют себя уверенно. Индия нарастила в восемь раз поставки нефти из РФ, Китай – более чем на 30 процентов.

Мир вступает в эпоху ресурсного дефицита и высоких цен на энергоносители.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1651642740


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